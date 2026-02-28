bedeckt
Bundesliga: Werder Bremen gewinnt gegen Heidenheim

Dortmund führt gegen Bayern – Mainz ärgert Leverkusen

28.02.2026, 17:4328.02.2026, 19:03

Borussia Dortmund – Bayern München 1:0*

26. Minute: Kevin Schlotterbeck 1:0

Hier kommst du zum Liveticker.

Bayer Leverkusen – Mainz 1:1

Mainz sammelt einen weiteren Punkt im Abstiegskampf der Bundesliga. Die Mannschaft von Urs Fischer kommt in Leverkusen zu einem 1:1.

GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. FSV Mainz 05 / 28.02.2026, BayArena, Leverkusen, GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. FSV Mainz 05, im Bild: Ibrahim Maza Leverkusen 30, im Zweikampf gegen Phillip T ...
Mainz reist mit einem Punkt nach Hause.Bild: www.imago-images.de

Sheraldo Becker brachte die Mainzer in der 67. Minute in Front und schien wieder einmal zu beweisen, was Teams des Schweizer Trainers Urs Fischer ausmacht. Eine unglaubliche Effizienz. Doch die Leverkusener sicherten sich dank Verteidiger Jarell Quansah mit einem späten Tor immerhin einen Punkt.

Bayer Leverkusen - Mainz 05 1:1 (0:0).
Tore: 67. Becker 0:1. 88. Quansah 1:1.
Bemerkungen: Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz). Mainz 05 mit Widmer (bis 81.).

Werder Bremen – Heidenheim 2:0

Auch die restlichen Partien vor dem Klassiker zwischen Dortmund und Bayern München standen im Zeichen des Abstiegskampfs. Werder Bremen gewann das Kellerduell gegen Schlusslicht Heidenheim hochverdient mit 2:0. Zuletzt konnte sich Werder am 7. November 2025 über einen «Dreier» freuen.

Tor zum 1:0 Jovan Milosevic SV Werder Bremen, 19, jubelt/Jubel Jens Stage SV Werder Bremen, 06, Marco Gruell SV Werder Bremen, 17, Yukinari Sugawara SV Werder Bremen, 03, GER, SV Werder Bremen vs 1. F ...
Die Spieler von Werder Bremen jubeln nach dem ersten Treffer der Partie.Bild: www.imago-images.de

Werder Bremen - Heidenheim 2:0 (0:0).
Tore: 57. Milosevic 1:0. 97. Behrens (Eigentor) 2:0.
Bemerkungen: Werder Bremen ohne Schmidt (Ersatz). Heidenheim mit Stergiou (ab 46.).

Borussia Mönchengladbach – Union Berlin 1:0

Beim Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin konnte sich das Heimteam knapp durchsetzen. In der 94. Minute verwandelte Kevin Diks einen Elfmeter und liess das ganze Stadion aufatmen. Zuvor blieben die Fohlen acht Partien hintereinander ohne Sieg.

28.02.2026, xjhx, Fussball 1.Bundesliga, Borussia Moenchengladbach - 1.FC Union Berlin v.l. Nico Elvedi Borussia M�nchengladbach, Frederik Roennow 1. FC Union Berlin DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY U ...
Gladbach gewinnt gegen Union Berlin.Bild: www.imago-images.de

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin 1:0 (0:0).
Tor: 94. Diks (Penalty) 1:0.
Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi.

Hoffenheim – St.Pauli 0:1

Nach dem Sieg gegen die TSG Hoffenheim steht St.Pauli nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Das einzige Tor der Partie erzielte Mathias Pereira Lage in der ersten Halbzeit.

28.02.2026, xtvx, Fussball 1.Bundesliga, TSG 1899 Hoffenheim - FC St.Pauli v.l. Goal scored, Tor zum 0:1 Mathias Pereira Lage FC St. Pauli Vladimir Coufal TSG 1899 Hoffenheim Torjubel, Goal celebratio ...
St.Pauli überrascht bei Hoffenheim.Bild: www.imago-images.de

Hoffenheim - St. Pauli 0:1 (0:1).
Tor: 45. Mathias Pereira Lage 0:1. (riz/sda)

Die Tabelle

