Die Chancen stehen gut, dass Marco Odermatt auch in dieser Saison vier Kristallkugeln gewinnen wird. Bild: keystone

Nach den Olympiamedaillen geht es um die Kristallkugeln: So stehen die Schweizer Chancen

Ab dem kommenden Wochenende geht es weiter im Ski-Weltcup. In den nächsten vier Wochen geht es für die Ski-Cracks um die Kristallkugeln. Bisher ist nur die Slalomwertung der Frauen entschieden.

Timo Rizzi Folge mir

Mehr «Sport»

Nachdem der Weltcup aufgrund der Olympischen Spiele fast drei Wochen pausierte, geht es am Freitag mit der Abfahrt der Frauen in Soldeu weiter. Somit wird der Schlussspurt in diesem Winter eingeläutet, in dem es noch um die Kristallkugeln geht.

Wir liefern die Übersicht zum Kampf um die Kristallkugeln und zeigen, wo es besonders spannend werden wird.

Männer

Gesamtweltcup

Noch stehen bei den Männern insgesamt zehn Rennen an und trotzdem hat Marco Odermatt die fünfte grosse Kristallkugel eigentlich bereits auf sicher. Der grosse Dominator der letzten Jahre liegt fast 600 Punkte vor seinem ersten Verfolger Lucas Pinheiro Braathen. Der Brasilianer startet normalerweise aber nur im Riesenslalom und Slalom und in diesen Disziplinen stehen nur noch vier Rennen an. Völlig egal, was noch passieren mag, Odermatt wird sich den Gesamtweltcupsieg nicht mehr nehmen lassen.

Abfahrt

Ausstehende Rennen: Garmisch-Partenkirchen (28. Februar 2026), Courchevel (14. März 2026), Lillehammer (21. März 2026)

Die Abfahrtskugel wird mit ziemlicher Sicherheit auch in diesem Jahr in die Schweiz wandern. Vor den restlichen drei Abfahrten führt Odermatt mit 115 Punkten Vorsprung auf Franjo von Allmen. Dominik Paris auf Platz drei liegt bereits über 200 Zähler hinter Odermatt. Sollte Paris bei der Abfahrt in Garmisch weniger Punkte holen als Odermatt, kann er den Nidwaldner nicht mehr abfangen.

Super-G

Ausstehende Rennen: Garmisch-Partenkirchen (1. März 2026), Courchevel (14. März), Lillehammer (22. März 2026)

Auch im Super-G könnte bereits am kommenden Wochenende die Entscheidung fallen. Nach sechs von neun Super-G hat «Odi» ein Polster von 158 Zählern auf Vincent Kriechmayr. Sollte der 28-Jährige in Garmisch gewinnen und der Österreicher nicht auf das Podest fahren, wäre Odermatt die vierte Super-G-Kugel seiner Karriere bereits sicher.

Riesenslalom

Ausstehende Rennen: Kranjska Gora (7. März 2026), Lillehammer (24. März 2026)

Im Riesenslalom steht Odermatt sogar vor der fünften Kugel en suite. In den letzten zwei Rennen muss der Schweizer einen Vorsprung von 103 Punkten auf Pinheiro Braathen über die Ziellinie bringen. Ein Sieg in Kranjska Gora oder beim Saisonfinal in Lillehammer würde für den Gewinn der Kugel reichen. Loïc Meillard auf dem dritten Platz hat nur noch Aussenseiterchancen, um an Odermatt und Pinheiro Braathen vorbeizuziehen.

Slalom

Ausstehende Rennen: Kranjska Gora (8. März 2026), Lillehammer (25. März 2026)

Ein richtiger Krimi erwartet uns im Slalom. Atle Lie McGrath führt mit einem Punkt Vorsprung auf Pinheiro Braathen. Clément Noël hat nur 16 Zähler weniger als der Norweger und könnte sich mit einem Sieg in Kranjska Gora an die Spitze setzen. Auch Timon Haugan und Henrik Kristoffersen können sich vor den letzten zwei Slaloms noch kleine Chancen ausrechnen. Slalom-Olympiasieger Meillard hat wohl nur noch rechnerische Chancen.

Frauen

Gesamtweltcup

Anders als bei den Männern könnte es bei den Frauen im Kampf um die grosse Kugel nochmals spannend werden. Mikaela Shiffrin führt im Gesamtweltcup aktuell mit 170 Punkten Vorsprung auf Camille Rast. Allerdings wird es nicht einfach für die Schweizerin, denn die US-Amerikanerin hat angekündigt, noch fünf bis sechs Rennen zu bestreiten und wird somit bei mindestens einem Super-G am Start stehen. Technische Rennen stehen in diesem Winter nur noch vier an. Damit bräuchte Rast schon fast vier Siege und müsste auf einige Ausrutscher von Shiffrin hoffen.

Abfahrt

Ausstehende Rennen: Soldeu (28. Februar 2026), Val di Fassa (6. und 7. März 2026), Lillehammer (21. März 2026)

Nach fünf von neun Abfahrten der Frauen führt Lindsey Vonn die Disziplinenwertung an. Allerdings wird die US-Amerikanerin, welche bei den Olympischen Spielen sehr schwer stürzte, diese Saison nicht mehr an den Start gehen können. Der Rückstand von Emma Aicher auf dem zweiten Platz beträgt 144 Punkte. Auch Kira Weidle-Winkelmann und Laura Pirovano liegen weniger als 200 Zähler hinter Vonn. Sollten keine Abfahrten abgesagt werden, wird die 41-jährige Vonn wahrscheinlich noch von der Spitze verdrängt. Kleine Hoffnungen darf sich Vonn aber sicherlich noch machen.

Super-G

Ausstehende Rennen: Soldeu (27. und 28. Februar 2026), Val di Fassa (8. März 2026), Lillehammer (22. März 2026)

Erst die Hälfte der geplanten acht Super-Gs wurden in diesem Winter bisher ausgetragen. Mit 60 Punkten Vorsprung auf die Neuseeländerin Alice Robinson trägt Sofia Goggia aktuell die rote Startnummer. Romane Miradoli muss mit 99 Zählern weniger auf dem Konto als die Italienerin eine riesige Aufholjagd starten. Bereits am kommenden Wochenende in Soldeu könnte es in den zwei Super-G zu einer Vorentscheidung kommen.

Riesenslalom

Ausstehende Rennen: 14. März 2026 (Are), 25. März 2026 (Lillehammer)

Die Österreicherin Julia Scheib steht vor dem Gewinn der ersten Kristallkugel ihrer Karriere. Bei noch zwei ausstehenden Riesenslaloms führt sie mit einem Polster von 89 Punkten auf Camille Rast. Die Schweizerin muss sich in Are und Lillehammer wohl jeweils vor Scheib klassieren und darauf hoffen, dass sich die 27-Jährige mindestens einmal neben dem Podest klassiert. Im Riesen hat Rast sicherlich noch die grössten Chancen auf Kristall, auch wenn vieles für sie laufen müsste.

Frauen: Slalom

Ausstehende Rennen: 15. März 2026 (Are), 24. März 2026 (Lillehammer)

Im Slalom ist bereits klar, dass Mikaela Shiffrin die kleine Kugel gewinnt. In den bisherigen acht Slaloms fuhr Shiffrin sieben Mal zum Sieg und wurde einzig einmal von Camille Rast geschlagen. Zum bereits neunten Mal ist Shiffrin die beste Stangenkünstlerin der Saison.

Nationenwertung

Noch Mitte Dezember führte Österreich mit 637 Punkten Vorsprung auf die Schweiz und es schien so, als könnten unsere östlichen Nachbarn zum ersten Mal seit der Saison 2021/22 die Nationenwertung für sich entscheiden. Mittlerweile hat sich das Blatt aber mehr als deutlich gewendet und die Schweizer führen nun mit einem Polster von 629 Zählern. Somit wird die Schweiz wohl zum sechsten Mal seit 2020 die Nationenwertung gewinnen.