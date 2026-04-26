Stuttgart lässt zuhause gegen Werder Bremen Punkte liegen. Bild: IMAGO/Sportfoto Rudel

Stuttgart patzt zuhause gegen Bremen +++ Chelsea folgt ManCity in den FA-Cup-Final

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Bundesliga

Stuttgart – Bremen 1:1

Im ersten Sonntagsspiel der 31. Bundesliga-Runde gibt es keinen Sieger. Stuttgart kommt gegen Bremen nicht über ein 1:1 hinaus und verschenkt wertvolle Punkte im Kampf um die Champions League.

Die Gäste aus Bremen gingen in der ersten Halbzeit durch Jens Stage in Führung. Das wie gewohnt dominante Stuttgart glich nach dem Seitenwechsel durch Joker Ermedin Demirovic aus. Mehr als dieser eine Treffer wollte den Schwaben, bei denen Luca Jaquez in der Innenverteidigung durchspielte, nicht gelingen.

Stuttgart, das unter der Woche den Einzug in den Cup-Final schaffte, liegt aufgrund der besseren Tordifferenz vor Hoffenheim im 4. Rang. Am kommenden Samstag kommt es zum Direktduell um die Champions League. Leverkusen lauert mit zwei Punkten weniger auf dem 6. Platz.

Für Bremen könnte der Punkt im Kampf um den Klassenerhalt wertvoll sein. Mit 32 Zählern belegt Werder den 12. Platz mit sieben Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

VfB Stuttgart - Werder Bremen 1:1 (0:1)

Tore: 18. Stage 0:1. 61. Demirovic 1:1.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Jaquez. Werder Bremen ohne Schmidt (Ersatz).

FA Cup

Chelsea – Leeds 1:0

Chelsea folgt Manchester CIty in den Final des FA Cups. Die Blues schlugen im Londoner Wembley-Stadion Premier-League-Abstiegskandidat Leeds United knapp mit 1:0. Das siegbringende Tor erzielte Enzo Fernandez bereits in der 23. Minute. In der Folge beschränkte Chelsea sich aufs Verteidigen. Leeds kreiert trotz deutlich mehr Ballbesitz nur wenig Torgefahr. Das Endspiel zwischen Chelsea und ManCity geht dann am 16. Mai über die Bühne.

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