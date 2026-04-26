Dortmund lässt Freiburg keine Chance. Bild: keystone

BVB-Gala gegen Freiburg, Stuttgart patzt +++ Chelsea folgt ManCity in den FA-Cup-Final

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Bundesliga

Stuttgart – Bremen 1:1

Im ersten Sonntagsspiel der 31. Bundesliga-Runde gibt es keinen Sieger. Stuttgart kommt gegen Bremen nicht über ein 1:1 hinaus und verschenkt wertvolle Punkte im Kampf um die Champions League.

Die Gäste aus Bremen gingen in der ersten Halbzeit durch Jens Stage in Führung. Das wie gewohnt dominante Stuttgart glich nach dem Seitenwechsel durch Joker Ermedin Demirovic aus. Mehr als dieser eine Treffer wollte den Schwaben, bei denen Luca Jaquez in der Innenverteidigung durchspielte, nicht gelingen.

Stuttgart, das unter der Woche den Einzug in den Cup-Final schaffte, liegt aufgrund der besseren Tordifferenz vor Hoffenheim im 4. Rang. Am kommenden Samstag kommt es zum Direktduell um die Champions League. Leverkusen lauert mit zwei Punkten weniger auf dem 6. Platz.

Für Bremen könnte der Punkt im Kampf um den Klassenerhalt wertvoll sein. Mit 32 Zählern belegt Werder den 12. Platz mit sieben Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

VfB Stuttgart - Werder Bremen 1:1 (0:1)

Tore: 18. Stage 0:1. 61. Demirovic 1:1.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Jaquez. Werder Bremen ohne Schmidt (Ersatz).

Dortmund – Freiburg 4:0

Borussia Dortmund sichert sich mit einem 4:0 gegen Freiburg vorzeitig die Teilnahme an der kommenden Champions League.

Die Freiburger tun sich in Dortmund traditionell schwer. Die neuerliche Niederlage war die achte in Folge beim BVB und die 17. aus den letzten 18. Gastspielen im Ruhrpott. Seit 2001 wartet der Sportclub auf einen Sieg in Dortmund. Dieser war am Sonntag bereits nach 31 Minuten und drei Toren des Heimteams in weiter Ferne. Gregor Kobel blieb im 1000. Bundesliga-Heimspiel des BVB ohne Gegentor – zum bereits 14. Mal in dieser Saison.

Freiburg, das am kommenden Donnerstag das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League bestreitet, rotierte nach dem verlorenen Cup-Halbfinal unter der Woche auf einigen Positionen. Johan Manzambi etwa wurde geschont und stand gar nicht im Aufgebot, während Bruno Ogbus in der Innenverteidigung durchspielte. Zu seinem Debüt in der Bundesliga kam Rouven Tarnutzer. Der erst 18-jährige Schaffhauser wurde bei Freiburg in der 84. Minute eingewechselt.

Freiburg verbleibt auf Platz 8 direkt hinter dem punktgleichen Frankfurt, der BVB festigte Platz 2 und ist nicht mehr von einem der ersten vier Ränge zu verdrängen.

Borussia Dortmund - Freiburg 4:0 (3:0)

Tore: 8. Beier 1:0. 14. Guirassy 2:0. 31. Bensebaini 3:0. 87. Fabio Silva 4:0.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. Freiburg mit Ogbus und Tarnutzer (ab 84.), ohne Manzambi (nicht im Aufgebot).

FA Cup

Chelsea – Leeds 1:0

Chelsea folgt Manchester CIty in den Final des FA Cups. Die Blues schlugen im Londoner Wembley-Stadion Premier-League-Abstiegskandidat Leeds United knapp mit 1:0. Das siegbringende Tor erzielte Enzo Fernandez bereits in der 23. Minute. In der Folge beschränkte Chelsea sich aufs Verteidigen. Leeds kreiert trotz deutlich mehr Ballbesitz nur wenig Torgefahr. Das Endspiel zwischen Chelsea und ManCity geht dann am 16. Mai über die Bühne.

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(abu/sda)