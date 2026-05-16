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Bundesliga: St. Pauli gegen Wolfsburg – jetzt live im Ticker

epa12963825 Konstantinos Koulierakis of Wolfsburg celebrates after scoring the 1-0 lead during the German Bundesliga soccer match between FC St. Pauli and VfL Wolfsburg in Hamburg, 16 May 2026. EPA/FI ...
Die Wolfsburger konnten sich auswärts gegen St. Pauli in die Relegation retten.Bild: keystone

Wolfsburg rettet sich in die Relegation – St. Pauli und Heidenheim steigen ab

16.05.2026, 15:1816.05.2026, 17:48

Heidenheim und St. Pauli steigen ab

Mainz mit Trainer Urs Fischer schickt Heidenheim mit einem 2:0 in die 2. Bundesliga. Als zweiter Absteiger steht St. Pauli fest, während Wolfsburg die Barrage bestreiten wird.

Heidenheim konnte sich damit nicht für den starken Schlussspurt mit zehn Punkten aus den fünf Runden davor belohnen. Die Mainzer, bei denen Silvan Widmer die Captainbinde trug, sorgten mit zwei Toren in der ersten Hälfte früh für klare Verhältnisse.

Im Direktduell gegen den Abstieg setzte sich Wolfsburg bei St. Pauli mit 3:1 durch. Damit steigen die Hamburger nach zwei Saisons in der höchsten deutschen Liga wieder ab, während die Wolfsburger das Auf-/Abstiegsspiel gegen den Dritten der 2. Bundesliga bestreiten werden.

Stuttgart in der Champions League

Platz 4 und damit die Teilnahme an der Champions League sicherte sich Stuttgart mit einem 2:2 bei Eintracht Frankfurt. Für das Team mit dem eingewechselten Schweizer Verteidiger Luca Jaquez steht noch eine Höhepunkt bevor: der Cupfinal vom kommenden Samstag gegen Bayern München.

epa12943872 Deniz Undav of Stuttgart (R) celebrates with teammates after scoring the 3-1 goal during the German Bundesliga soccer match between VfB Stuttgart and Bayer 04 Leverkusen in Stuttgart, Germ ...
Die Stuttgarter sicherten sich die Teilnahme an der Champions League.Bild: keystone

Während sich Hoffenheim und Bayer Leverkusen für die Europa League qualifizierten, ging der letzte Europacup-Platz an Freiburg. Beim 4:1 gegen RB Leipzig konnte sich Johan Manzambi unter anderem als Vorlagengeber auszeichnen. Die Saison ist auch für Freiburg noch nicht zu Ende: Am Mittwoch bestreitet das Team den Europa-League-Final gegen Aston Villa. Holen sich die Freiburger in Istanbul den Titel, spielen sie kommende Saison sogar in der Champions League.

Tabakovic trifft doppelt

Einen speziellen Nachmittag erlebte Haris Tabakovic. Der Solothurner verabschiedete sich mit seinem 13. Ligatreffer von Borussia Mönchengladbach - und das ausgerechnet gegen Hoffenheim, den Verein, zu dem er nach seiner Leihe zurückkehren wird. Der ehemalige Schweizer U-Internationale trifft an der WM im Sommer mit Bosnien auf die Schweiz.

Während der überlegene Meister Bayern München mit einem 5:1 gegen Köln den 28. Sieg einfuhr, verabschiedete sich auch Marie-Louise Eta mit einem klaren Erfolg. Das 4:0 von Union Berlin gegen Augsburg war das vorläufig letzte Spiel der ersten Trainerin in der Bundesliga. Eta wird ab kommender Saison Trainerin des Unioner Frauenteams. (car/sda)

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