Die Hockey-Nati bezwingt die USA zum Auftakt der Heim-WM: «Das beflügelt uns»
Die Schweizer lancieren die Titelkämpfe zuhause in Zürich-Altstetten optimal. Schon vor Spielbeginn war die Stimmung im mit 10'000 Fans ausverkauften Stadion prächtig, und dann startete das Team von Chefcoach Jan Cadieux perfekt in die Neuauflage des letztjährigen Finals. Aus den ersten drei Schüssen resultierten zwei Tore zu einer frühen 2:0-Führung. Diese gaben die Schweizer nicht mehr aus der Hand.
Nach 123 Sekunden setzte Pius Suter, bis vor sechs Jahren auf der anderen Seite der Stadt im Hallenstadion zuhause, energisch nach und stocherte den Puck zum 1:0 über die Linie. In der 12. Minute erwischte ZSC-Stürmer Sven Andrighetto den US-Goalie Joseph Woll in der nahen Ecke. Die Effizienz und Konsequenz der Schweizer beeindruckte, damit war eine allfällige Anfangsnervosität schnell verflogen.
Jäger mit der Erlösung
Erst im dritten Drittel und vor allem nach dem Anschlusstreffer ging die Ordnung etwas verloren, wurde man etwas zu passiv. Ken Jäger von der starken vierten Linie beruhigte die Nerven mit dem 3:1 dreieinhalb Minuten vor Schluss.
Das sehr junge amerikanische Team, bei dem aus dem letztjährigen Weltmeisterteam nur zwei und vom Olympia-Goldteam kein Spieler auf dem Eis standen, tat sich äusserst schwer, zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen. Und wenn doch einmal, war Leonardo Genoni, der MVP der letzten WM in Dänemark und Schweden, die gewohnt sichere Bank.
Chancen zu wenig genutzt
Wenn sie sich etwas vorwerfen mussten, dann, dass sie den Sack nicht früher zumachten. Nico Hischier und Nino Niederreiter gleich zweimal hatten im zweiten und zu Beginn des dritten Drittels beste Chancen auf das 3:0. Stattdessen verkürzte Boston-Stürmer Alex Steeves gut elf Minuten auf 1:2 und leitete damit die aus Schweizer Sicht heikelste Phase.
Es war für Genoni der erste Gegentreffer in der regulären Spielzeit eines WM-Spiels seit der Vorrunde im letzten Jahr. In vier Partien hintereinander hatte er sich einzig in der Verlängerung des Finals bezwingen lassen. Er wehrte insgesamt 20 Schüsse ab und wurde zum besten Spieler gewählt.
Nach dem geglückten Auftakt geht es für die Schweizer gleich am Samstagabend (20.20 Uhr) gegen Lettland weiter. Für die Osteuropäer ist es das erste Spiel dieser WM.
USA - Schweiz 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Zürich. - 10'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Björk/Ondracek (SWE/CZE), Gibbs/Rampir (CAN)/Rampir.
Tore: 3. Suter (Andrighetto, Moser) 0:1. 12. Andrighetto (Malgin, Suter) 0:2. 49. Steeves (Lindgren, Borgen) 1:2. 57. Jäger (Knak, Kukan) 1:3.
Strafen: 6mal 2 Minuten gegen die USA, 5mal 2 Minuten gegen die Schweiz.
USA: Woll; Faulk, Lohrei; Borgen, Lindgren; Clifton, Kaiser; Ufko; Leonard, Coronato, Plante; Howard, Novak, Moore; Olivier, Sasson, Steeves; Cotter, Lafferty, Hagens; Nelson.
Schweiz: Genoni; Egli, Josi; Kukan, Marti; Moser, Berni; Jung; Riat, Jäger, Knak; Meier, Hischier, Rochette; Bertschy, Thürkauf, Niederreiter; Suter, Malgin, Andrighetto; Biasca.
Bemerkungen: Schweiz ohne Berra (krank), Frick, Baechler (beide nicht gemeldet) und Aeschlimann (Ersatzgoalie). Timeout USA (60.).
Schüsse: USA 20 (5-7-8); Schweiz 20 (9-3-8).
Powerplay-Ausbeute: USA 0/1; Schweiz 0/1.
(abu/sda)