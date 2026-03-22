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Premier League: Xhaka siegt mit Sunderland im Derby gegen Newcastle

Newcastle United v Sunderland, Premier League Granit Xhaka Of Sunderland celebrates winning during the Newcastle United v Sunderland Premier League match at St. James Park, Newcastle Upon Tyne, Englan ...
Granit Xhaka bejubelt den Derbysieg in Newcastle.Bild: IMAGO/Every Second Media

Xhaka siegt mit Sunderland im Derby +++ Mainz siegt unter Fischer weiter

22.03.2026, 17:4822.03.2026, 17:48
Inhaltsverzeichnis
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Bundesliga

Mainz – Frankfurt 2:1

Mainz macht in der Bundesliga einen weiteren Schritt weg von der gefährlichen Zone. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt beträgt die Mainzer Reserve auf einen direkten Abstiegsplatz neun Punkte.

Seit Urs Fischer in Mainz Trainer ist, hat sich der Klub kontinuierlich aus dem Tabellenkeller hinaufgearbeitet. In 18 Partien unter dem Zürcher Coach verloren die Mainzer nur zweimal. Dabei hatte Fischer das Team im Dezember als Schlusslicht mit nur einem Saisonsieg übernommen. Nun ist Mainz mit Captain Silvan Widmer in der Meisterschaft auf Kurs Richtung vordere Tabellenhälfte und steht in der Conference League im Viertelfinal.

Gegen Eintracht Frankfurt brillierte Paul Nebel mit zwei Toren. Der 23-jährige deutsche Mittelfeldspieler brachte die Mainzer zweimal in Führung, das zweite Mal in der 89. Minute nach einer Aktion, die von einer Flanke von Widmer ausging. Nebel hatte am letzten Wochenende schon beim 2:0 gegen Werder Bremen mit einem Flugkopfball getroffen. Bei den Frankfurtern spielte Aurèle Amenda durch.

Premier League

Newcastle – Sunderland 1:2

Sunderland und Granit Xhaka gewinnen auswärts das Derby gegen Erzrivale Newcastle United. Sunderland musste bereits in der 10. Minute das 0:1 durch Anthony Gordon hinnehmen, konnte die Partie aber nach der Pause drehen. Chemsdine Talbi traf nach 57 Minuten zum Ausgleich, Brian Bobbey schoss seine Farben in der 90. Minute dramatisch zum Sieg. Xhaka spielte die ganze Partie durch und zog wie üblich die Fäden im Mittelfeld.

Serie A

Como – Pisa 5:0

Ohne den gelbgesperrten Michel Aebischer erlebte Pisa auswärts beim Überraschungsteam von Como ein Debakel. Gleich mit 5:0 verlor der Serie-A-Aufsteiger. Damit bleiben die Toskaner in der italienischen Liga auf dem letzten Platz. Mit neun Punkten Rückstand auf Platz 17 könnte Pisa nur noch ein Fussballwunder vor dem direkten Wiederabstieg bewahren.

La Liga

Barcelona – Rayo Vallecano 1:0

Ein frühes Tor reicht dem FC Barcelona zum Heimsieg gegen Rayo Vallecano. Ronald Araujo brachte die Katalanen nach 24 Minuten in Führung. Die Gäste aus Madrid hatten insbesondere in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel, konnten aber trotzdem nicht mehr auf den Rückstand reagieren. (abu/sda)

Ligue 1

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