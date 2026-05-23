Die Frauen des FC Barcelona sind erneut Champions-League-Siegerinnen. Bild: keystone

Barça gewinnt erneut die Champions League – Schertenleib ohne Einsatz im Final

Der FC Barcelona gewinnt zum vierten Mal die Champions League der Frauen. Die Spanierinnen siegten im Final in Oslo ohne Sydney Schertenleib gegen Lyon mit 4:0.

Mehr «Sport»

Als Lyon in den Schlussminuten alles auf eine Karte setzte, sorgte Salma Paralluelo mit zwei Treffern noch für einen deutlichen Sieg. Zuvor hatte die polnische Stürmerin Ewa Pajor Barcelona auf Siegkurs gebracht. In der 55. Minute war die 29-Jährige mit dem ersten Schuss der Katalaninnen aufs gegnerische Tor erfolgreich und eine Viertelstunde später profitierte sie von einer abgefälschten Flanke, um ihr zwölftes Saisontor in der Champions League zu erzielen.

Der achtfache Champions-League-Sieger Lyon hatte eigentlich mehr vom Spiel, war aber zu wenig effizient. Das vermeintliche 1:0 der Französinnen in der 13. Minute wurde vom VAR-Team mit dem Schweizer Fedayi San wegen Abseits aberkannt. Nach dem 0:2 bot sich der Malawierin Tabitha Chawinga die grosse Chance zum Anschlusstreffer, den die starke Barça-Torhüterin Cata Coll verhinderte.

Barcelona mit den Weltfussballerinnen Alexia Putellas und Aitana Bonmati stand zum siebten Mal in den letzten acht Jahren im Champions-League-Final. Mit vier Siegen und drei Niederlagen ist die Bilanz nun positiv. Im letzten Jahr hatten die Katalaninnen gegen Arsenal verloren. Lyon wartet seit 2022 auf den nächsten Titel im wichtigsten Europacup-Wettbewerb.

Die 19-jährige Zürcherin Sydney Schertenleib musste sich beim Triumph ihres Teams mit der Ersatzrolle zufrieden geben. Während die Schweizer Nationalspielerin in der Meisterschaft zu vielen Einsatzminuten gekommen ist, wurden ihr in der Champions League meistens andere Spielerinnen vorgezogen. Bereits im Halbfinal gegen Bayern München war sie in beiden Partien gar nicht eingesetzt worden.

Sydney Schertenleib kam nicht zum Einsatz. Bild: keystone

Barcelona - Lyon 4:0 (0:0)

Oslo. - SR Olofsson (SWE).

Tore: 55. Pajor 1:0. 70. Pajor 2:0. 90. Paralluelo 3:0. 93. Paralluelo 4:0.

Bemerkungen: Barcelona ohne Schertenleib (Ersatz). (nih/sda)