Steht Diego Simeone an der Seitenlinie, ist es selten ruhig. Bild: keystone

Wird der CL-Halbfinal sein «letzter Tanz»? Diego Simeones Zukunft ist einmal mehr unsicher

Diego Simeone polarisiert. Kaum ein anderer Trainer im Weltfussball wird im gleichen Masse bewundert und geschmäht wie er. Aber was passiert nach dieser Saison?

emilio rappold / dpa

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Wenn Atlético Madrid nach zehn langen Jahren endlich wieder nach dem Einzug in den Champions-League-Final greift, wird Diego Simeone in der Coaching-Zone wieder alle Register ziehen. Mal leidenschaftlich, mal provokant wird er seine Mannschaft nach vorne peitschen. «All in» will er gehen. Und doch könnte das Halbfinal-Rückspiel bei Arsenal am Dienstag das Ende einer Ära einläuten.

In Spanien mehren sich vor dem Match in London die Gerüchte, dass der Trainer von Atlético den Klub nach knapp 15 Jahren verlassen könnte, sollten die «Colchoneros» den Einzug in den Final am 30. Mai in Budapest verpassen. «El Cholo» drohe ein «Last Dance in London», hiess es dieser Tage in der Fussball-Talkshow «Chiringuito».

Hört er nach dieser Saison auf? Gerüchte um Simeones Zukunft gibt es nicht zum ersten Mal. Bild: keystone

Der so genannte «Cholismo», das heissblütige Auftreten von Simeone, ist unter vielen Atlético-Fans zwar weiterhin eine Art Religion, wie das Fachblatt «Marca» und andere immer wieder feststellen. «Im Verein wachsen jedoch die Zweifel. Die Fans fordern inzwischen mehr, und auch innerhalb der Kabine weiss man, dass dieser Moment entscheidend ist», hiess es in «Chiringuito». In London gehe es für Simeone «um alles oder nichts».

Simeone ist in Madrid ein Mythos, weil er Atlético nach seiner Verpflichtung Ende 2011 mit einem Kader der «Namenlosen» um Diego Godin, Juanfran, Miranda und Gabi rasch in die nationale und internationale Spitze zurückführte. 2014 gewann man erstmals nach 18 Jahren wieder die spanische Meisterschaft, es gab zudem zwei Europa-League-Titel (2012 und 2018) und zwei Champions-League-Endspiele (2014 und 2016), die beide gegen Stadtrivale Real verloren gingen. Die Fans waren damals aber trotzdem aus dem Häuschen.

Erfolge blieben zuletzt aus

Inzwischen gibt Atlético für Spieler wie etwa die Weltmeister Julian Alvarez, Nahuel Molina und Thiago Almada viel Geld aus, die Fans werden anspruchsvoller. Seit dem letzten Liga-Titel 2021 holte der Verein keine Trophäe mehr. In der Liga belegt Atlético weit abgeschlagen hinter Barcelona, Real Madrid und Villarreal nur den 4. Platz. Und nach der herben Pleite des Favoriten im Cupfinal gegen Real Sociedad vor zweieinhalb Wochen geriet Simeone endgültig in die Kritik.

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Nach dem Hinspiel gegen Arsenal vor einer Woche (1:1) räumte Simeone ein, dass man vor einer «aussergewöhnlichen Herausforderung» stehe. Der Gegner habe in der diesjährigen Champions League nicht verloren. «Aber wir gehen all in», man werde alles geben, versicherte er vor seinem Spiel Nummer 1001 als Coach. Das Jubiläum feierte er am Wochenende beim 2:0 in Valencia.

In England und Italien heisst es unterdessen, dass vor allem Chelsea und Inter Mailand nur darauf warten, dass der Mann mit dem hitzigen Temperament in Madrid ein Jahr vor Vertragsende seinen Hut nimmt, um sich den Trainer zu angeln. Simeone wird zudem daheim in Buenos Aires als möglicher Nachfolger von Nationaltrainer Lionel Scaloni nach der WM im Sommer gehandelt.

Arteta über Simeone: «Ein absoluter Massstab»

Eine grosse Überraschung in Form eines Weiterkommens in London könnte dem «Cholismo», dem Synonym für die intensive Spielweise Atléticos, allerdings neues Leben einhauchen. Dann wird Simeone vielleicht auch noch nächste Saison und noch eine lange Zeit in Madrid an der Seitenlinie rauf und runter laufen, wild mit den Armen rudern und sich mit Schiedsrichtern, gegnerischen Fans und Spielern anlegen.

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Ob in Madrid oder anderswo: Er wird – wie vor einigen Jahren auch von Karl-Heinz Rummenigge – wohl weiterhin für die oft destruktive und unorthodoxe Spielweise seines Teams kritisiert werden. Auch als unfair und unsympathisch. Er wird aber auch viele weiterhin in seinen Bann ziehen. Wie sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta vor dem Hinspiel über seinen Amtskollegen? «Diese Art von Menschen habe ich schon immer bewundert. Jeder hat seinen Stil (...) Aber in vielen Dingen ist er (Simeone) ein absoluter Massstab.» (nih/sda/dpa)