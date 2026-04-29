Julian Alvarez gleicht das Spiel per Elfmeter aus. Bild: keystone

Atlético und Arsenal trennen sich unentschieden – kein Tor-Spektakel in Madrid

Atlético Madrid und Arsenal trennen sich im Hinspiel des zweiten Champions-League-Halbfinals unentschieden. Je ein Penalty führte zum 1:1 in Madrid.

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Sowohl Atlético Madrid als auch Arsenal tun sich seit Wochen schwerer, als man es von Champions-League-Halbfinalisten erwarten würde. Die Spanier verloren den Cupfinal und sind in der Meisterschaft nicht wiederzuerkennen, die Engländer verpassten im Ligacup eine mögliche erste Trophäe und haben in der Premier League ihren einst grossen Vorsprung an der Tabellenspitze zuletzt hergeben müssen.

Dass sich nicht zwei Mannschaften auf dem Zenit ihres Könnens gegenüberstehen, war in Madrid augenfällig. Arsenal war in der ersten Halbzeit eine Spur besser und erspielte sich das 1:0 durch einen Penalty, den der schwedische Stürmer Viktor Gyökeres zuerst geschickt provozierte und dann etwas glücklich verwertete.

Gyökeres schiesst Arsenal per Elfmeter in Führung. Video: SRF

Die Antwort Atléticos folgte in der 56. Minute. Julian Alvarez traf nach einem Handspiel seinerseits vom Elfmeterpunkt.

Julian Alvarez schiesst das 1:1 per Elfmeter. Video: SRF

Es hätten weitere Tore fallen können. Die Partie wurde nach der Pause lebhafter, zuerst, weil Atlético Madrid mehr Intensität ins Spiel brachte. Antoine Griezmann traf noch vor dem zehnten Tor von Alvarez in der laufenden Champions-League-Saison nur die Latte. In der Schlussphase kam dann Arsenal einem zweiten Treffer nahe. Ein in der 78. Minute zunächst zugesprochener Penalty wegen eines Fouls von David Hancko, der schon den ersten verursacht hatte, wurde von Referee Makkelie - angesichts der vorliegenden TV-Bilder etwas überraschend - zurückgenommen.

Nach VAR-Eingriff gibt es doch keinen Penalty für Arsenal. Video: SRF

Für das Rückspiel am kommenden Dienstag im Londoner Emirates Stadium bleibt somit alles offen. Sorgen dürfte Atléticos Trainer Diego Simeone weniger das Resultat aus dem Hinspiel machen als die Verletzung von Topskorer Julian Alvarez, der eine Viertelstunde vor Schluss angeschlagen vom Feld musste.

Atlético Madrid - Arsenal 1:1 (0:1)

SR Makkelie (NED).

Tore: 44. Gyökeres (Penalty) 0:1. 56. Alvarez (Penalty) 1:1.

Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone (46. Le Normand), Koke, Cardoso (88. Molina), Lookman; Griezmann, Alvarez (77. Baena).

Arsenal: Raya; White (86. Mosquera), Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapié; Ödegaard (58. Eze), Rice, Zubimendi; Madueke (68. Saka), Gyökeres (69. Gabriel Jesus), Gabriel Martinelli (68. Trossard).

Verwarnungen: 78. Hancko. (car/sda)