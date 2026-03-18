Nach der Niederlage in Istanbul gewinnt Liverpool das Rückspiel klar und deutlich. Bild: keystone

Liverpool nimmt Gala im Rückspiel auseinander + Bayern lässt Atalanta erneut keine Chance

Barcelona und Liverpool ziehen mit überzeugenden Heimsiegen souverän in die Viertelfinals der Champions League ein. Auch Bayern München und Atlético Madrid sind wie erwartet eine Runde weiter.

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Liverpool – Galatasaray 4:0 (Gesamtskore 4:1)

Als zweite von sechs im Achtelfinal vertretenen englischen Mannschaften schaffte Liverpool den Einzug unter die besten acht. An der Anfield Road korrigierte der Meister gegen Galatasaray Istanbul das 0:1 aus dem Hinspiel mit dem 4:0 auf überzeugende Art und Weise. Dominik Szoboszlai sorgte in der 25. Minute mit dem 1:0 für den raschen Gleichstand im Duell.

Danach harzte es bei den Gastgebern etwas mit der Chancenverwertung. Mohamed Salah scheiterte kurz vor der Pause vom Penaltypunkt, bevor Hugo Ekitiké, Ryan Gravenberch und Salah zwischen der 52. und 62. Minute mit drei Toren für die Entscheidung sorgten und das Viertelfinal gegen Paris Saint-Germain perfekt machten. Im letzten Jahr waren sich die beiden Teams im Achtelfinal gegenübergestanden. PSG hatte sich das Weiterkommen im Penaltyschiessen gesichert.

Liverpool kurz nach der Pause mit dem Doppelschlag. Video: SRF

Liverpool - Galatasaray Istanbul 4:0 (1:0)

SR Raczkowski (POL).

Tore: 25. Szoboszlai 1:0. 51. Ekitiké 2:0. 53. Gravenberch 3:0. 62. Mohamed Salah 4:0.

Bemerkungen: 49. Galatasarays Goalie Çakir hält Penalty von Mohamed Salah.

Bayern München – Atalanta 4:1 (Gesamtskore 10:2)

In München stellte sich die Frage nach dem Weiterkommen des FC Bayern nach dem 6:1 bei Atalanta Bergamo nicht mehr. Interessanter war zu wissen, ob der im Hinspiel angeschlagene Topstürmer Harry Kane die 50 Champions-League-Tore an diesem Abend, in seinem 66. Einsatz in der Königsklasse, erreichen würde.

Tatsächlich schaffte der Engländer die dafür nötigen beiden Treffer beim 4:1-Heimsieg. Die weiteren Torschützen waren Lennart Karl und Luis Diaz. Weiter geht es für den deutschen Meister in der ersten April-Hälfte mit dem Viertelfinal gegen Real Madrid.

Harry Kane lässt den Gegnern keine Chance. Video: SRF

Bayern München - Atalanta Bergamo 4:1 (1:0)

SR Bastien (FRA).

Tore: 25. Kane (Penalty) 1:0. 54. Kane 2:0. 56. Karl 3:0. 70. Diaz 4:0. 85. Samardzic 4:1.

Barcelona – Newcastle 7:2 (Gesamtskore 8:3)

Der FC Barcelona zieht mit einem Kantersieg in die Viertelfinals der Champions League ein. Die Spanier deklassieren Newcastle United im Achtelfinal-Rückspiel daheim mit 7:2.

Ohne den weiterhin verletzten Fabian Schär konnte Newcastle Dreiviertel des Duells mit Barcelona ausgeglichen gestalten. Nach dem 1:1 im Heimspiel glichen die Engländer im Camp Nou durch Anthony Elanga (15. und 28.) zwei Führungen von Barcelona aus, bevor die Gastgeber unwiderstehlich davonzogen und einen ihrer höchsten Siege in der Champions League feiern konnten.

Raphinha war an vier Treffern beteiligt. Bild: keystone

Lamine Yamal traf kurz vor der Pause mittels Penalty zum 3:2. Fermin (51.) und zweimal Robert Lewandowski (56. und 61.) nahmen dem in der ersten Halbzeit spannenden und spektakulären Match mit den drei Toren innerhalb von zehn Minuten jegliche Brisanz. Der beste Spieler der Partie war aber der Brasilianer Raphinha, welcher zwei Tore selbst erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete.

Für Newcastle war es die höchste Niederlage seit 1986 und die mit Abstand brutalste in einem internationalen Wettbewerb. Zuvor hatte Newcastle in 151 Europacup-Partien nie mehr als vier Gegentreffer zugelassen.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

FC Barcelona - Newcastle United 7:2 (3:2)

56'662 Zuschauer. - SR Letexier (FRA).

Tore: 6. Raphinha 1:0. 15. Elanga 1:1. 18. Bernal 2:1. 28. Elanga 2:2. 45. Lamine Yamal (Penalty) 3:2. 51. Fermin 4:2. 56. Lewandowski 5:2. 61. Lewandowski 6:2. 72. Raphinha 7:2.

Bemerkungen: Newcastle United ohne Schär (verletzt). (riz/sda)

Tottenham – Atlético Madrid 3:2 (Gesamtskore 5:7)

Im Viertelfinal trifft Barça im spanischen Duell auf Atlético Madrid, das bei Tottenham das 5:2 aus dem Hinspiel problemlos verteidigte.

Tottenham gewann zwar das Rückspiel mit 3:2, aber es wurde nie so richtig gefährlich für das Team von Trainer Diego Simeone. Der dritte Treffer von den Spurs fiel erst in der Nachspielzeit. Die Engländer befinden sich in der Premier League aktuell im Abstiegskampf.

Atlético Madrid steht im Viertelfinal. Bild: keystone

Tottenham Hotspur - Atlético Madrid 3:2 (1:0)

SR Siebert (GER).

Tore: 30. Kolo Muani 1:0. 47. Alvarez 1:1. 52. Simons 2:1. 75. Hancko 2:2. 90. Simons (Penalty) 3:2. (riz/sda)

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