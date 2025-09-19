Seit dem 1. Juli könnte Connor McDavid bei den Edmonton Oilers eine frühzeitige Vertragsverlängerung unterschreiben – noch hat er das aber nicht getan. Mit jedem Tag wachsen natürlich die Spekulationen, dass er im Sommer 2026 woanders unterschreibt. Eine veritable Krise, witzelt jetzt sogar Kanadas Premierminister Mark Carney in einer Rede. Carney, der selbst aus Edmonton stammt, verspricht: «Connor, wenn wir in unserem Budget fürs nächste Jahr irgendetwas machen können, um den Cup zurück nach Kanada zu bringen, lass es uns wissen.»