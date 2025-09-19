Nebel
Chat-Futter

Chat-Futter: Jamie Vardy lernt nach Wechsel zu Cremonese Italienisch

«Forza Ragazzi»: Italienisch lernen mit Jamie Vardy

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
07.04.2023, 13:1819.09.2025, 07:49
avatar
Jamie Vardy lernt nach seinem Wechsel zu Cremonese Italienisch
Jamie Vardy learning Italian
byu/bigwallclimber insoccer
Was für eine Po-rade!
Hugo Lloris stoppt einen Penalty auf ungewöhnliche Art und Weise. Dank einem Hattrick seines Teamkollegen Heung-min Son gewinnt LAFC gegen Real Salt Lake 4:1.
Hugo Lloris (LAFC) interesting penalty save vs Real Salt Lake 56'
byu/MUFColin insoccer
40 Jahre und kein Bisschen müde
Stan Wawrinka (ATP 149) hat es immer noch drauf! Der mittlerweile 40-jährige dreifache Grand-Slam-Sieger steht beim Challenger Turnier im französischen Rennes im Viertelfinal. Dafür bezwang er den Franzosen Dan Added (ATP 235) mit 6:3 und 6:4 und holte sich auch den schönsten Punkt des Spiels. Bei seinem «Tweener» beweist Wawrinka, dass er auch immer noch ziemlich flink zu Fuss ist.

Diesen Penalty musst du gesehen haben
Kanadischer Premieminister: «Wir befinden uns in einer Krise … McDavid hat keinen Vertrag»
Seit dem 1. Juli könnte Connor McDavid bei den Edmonton Oilers eine frühzeitige Vertragsverlängerung unterschreiben – noch hat er das aber nicht getan. Mit jedem Tag wachsen natürlich die Spekulationen, dass er im Sommer 2026 woanders unterschreibt. Eine veritable Krise, witzelt jetzt sogar Kanadas Premierminister Mark Carney in einer Rede. Carney, der selbst aus Edmonton stammt, verspricht: «Connor, wenn wir in unserem Budget fürs nächste Jahr irgendetwas machen können, um den Cup zurück nach Kanada zu bringen, lass es uns wissen.»

Mark Carney addresses the Mcdavid contract extension
byu/averysadplant inhockey
Der verletzte Ralf Rangnick weiss sich zu helfen
Weil Österreich-Trainer Ralf Rangnick Probleme mit seinem Sprunggelenk hat, war er am Dienstagabend in der WM-Qualifikation beim 2:1-Sieg seines Teams in Bosnien-Herzegowina mit einem E-Bike unterwegs. Er habe Sorgen gehabt, es nicht rechtzeitig zu Beginn der zweiten Hälfte von der Kabine auf die Trainerbank zu schaffen.

An injured Ralf Rangnick on his E-Bike at half time
byu/Felixomania insoccer
Stolperer mit fatalen Folgen für dieses Maskottchen


