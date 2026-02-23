wechselnd bewölkt
Chat-Futter: Kanadischer Eishockeyfan macht mit Kettensäge den TV kaputt

Hat Kanada den Olympiafinal gegen die USA gewonnen? Fragen wir den Typ mit der Kettensäge

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
21.01.2026, 09:2423.02.2026, 08:54
Hat Kanada im Olympia-Final gegen die USA gewonnen?
Sieht nicht so aus.

Keine Gnade mit «Poulet-Dieben»!
Weil einem kleinen Wolves-Fan beim letzten Heimspiel hinterrücks ein Chicken Nugget geklaut wurde – und das vom eigenen Vater –, wurde er vom Maskottchen der Wolverhampton Wanderers nun reich beschenkt. Neben einer neuen Ladung an Chicken Nuggets erhielt er auch ein Trikot und eine Mitgliedschaft beim Klub.

Veräppelt Alcaraz hier Zverev?
Im Halbfinal der Australian Open lieferten sich Carlos Alcaraz und Alexander Zverev eine epische Schlacht über fünf Sätze. Alcaraz setzte sich am Ende durch, war zwischenzeitlich aber fast am Ende. Im dritten Satz musste er ein Medical Timeout nehmen, Zverev vermutete, dass es wegen Krämpfen war, was nicht erlaubt wäre. Der Deutsche tobte. Im vierten Satz schien Alcaraz dann gar eine Aufgabe anzutäuschen, indem er beim Seitenwechsel kurz in Richtung der Mitte des Netzes lief. Zverev schien schon für den Handshake bereit – dann winkte Alcaraz jedoch ab, ging doch zu seiner Spielerbank und wurde die Partie später fortgesetzt.
Das wohl glücklichste NHL-Tor der Saison
Mussten sie danach zu zweit weiterspielen?
Die New York Rangers haben im Derby gegen die Islanders in einem Shift drei unabhängige Strafen geholt. Sam Carrick kassierte gleich zwei Zwei-Minuten-Strafen – für Beinstellen und einen Cross-Check –, ausserdem musste Matt Rempe wegen eines Bandenchecks auf die Strafbank. Die Rangers mussten also zwei Minuten lang in doppelter Unterzahl weiterspielen, zwei weitere Minuten dann mit einem Mann weniger. Den Islanders gelang 30 Sekunden vor Ablauf der letzten Strafe der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1, am Ende siegten sie 5:2.
Bitter, wenn du so in der Nachspielzeit das Spiel noch verlierst 🙈
Sinner haut mal wieder einen Zauberschlag aus 🥵
LASK-Fans geben den Junioren ein unvergessliches Erlebnis
Die Ultras des Linzer ASK in Österreich machen ein Hallenturnier der eigenen Junioren zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Fans supporting the U9s at a tournament in Austria
byu/Icy_Payment2283 insoccer
Ein völlig normales Velorennen in Australien 🦘

Nächstes Mal stellen wir Crouch aufs Dach, der hätte den gehabt!
Beim schottischen Zweitligaspiel zwischen Arbroath und Greenock Morton wehte ein laues Lüftchen. Das Spiel endete übrigens 1:1.
10 Witze, die nur intelligente (oder gebildete) Menschen verstehen
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
1 / 27
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart

Danijel Sturm: Auf welcher Position der slowenische Nationalspieler spielt, kannst du dir ja denken.
quelle: keystone / anthony anex
14 Sport-Typen, die jeder in seinem Freundeskreis hat
Video: watson
Zur Story