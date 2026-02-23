Carlos Alcaraz almost retiring in the 4th set? pic.twitter.com/wNiqEyoBN8 — asud (@asud683385) January 30, 2026

Im Halbfinal der Australian Open lieferten sich Carlos Alcaraz und Alexander Zverev eine epische Schlacht über fünf Sätze. Alcaraz setzte sich am Ende durch, war zwischenzeitlich aber fast am Ende. Im dritten Satz musste er ein Medical Timeout nehmen, Zverev vermutete, dass es wegen Krämpfen war, was nicht erlaubt wäre. Der Deutsche tobte. Im vierten Satz schien Alcaraz dann gar eine Aufgabe anzutäuschen, indem er beim Seitenwechsel kurz in Richtung der Mitte des Netzes lief. Zverev schien schon für den Handshake bereit – dann winkte Alcaraz jedoch ab, ging doch zu seiner Spielerbank und wurde die Partie später fortgesetzt.