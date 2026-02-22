wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Olympia 2026: Das wird am Sonntag wichtig – Finals im Curling und Hockey

Switzerland&#039;s Silvana Tirinzoni and Selina Witschonke celebrate winning a women&#039;s curling semifinal match against the United States, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, I ...
Schaffen die Schweizer Curlerinnen den ganz grossen Coup?Bild: keystone

Angriff auf Curling-Gold und Final der NHL-Stars: Das wird am letzten Olympia-Tag wichtig

22.02.2026, 04:04

Die Highlights

Ab 10 Uhr geht es im Eiskanal um den letzten Medaillensatz. Beim Viererbob der Männer stehen der dritte und vierte Lauf auf dem Programm. Die Schweizer Schlitten schielen dabei auf die Medaillen. Michael Vogt liegt zur Halbzeit auf Zwischenrang vier, der Rückstand auf Bronze beträgt zwölf Hundertstelsekunden. Cédric Follador liegt mit seiner Crew auf Rang 6. Die Entscheidung fällt dann im vierten Lauf ab 12.15 Uhr.

KEYPIX - epa12764245 Michael Vogt, Andreas Haas, Amadou David Ndiaye, and Mario Aeberhard of Switzerland in action during the 4-Man of the Bobsleigh competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olym ...
Das Team Vogt ist in der Nähe der Medaillen.Bild: keystone

Gibt es für die Schweiz zum Abschluss der Spiele noch eine weitere Goldmedaille? Die Curlerinnen treffen ab 11.05 Uhr im Final auf Schweden. In der Vorrunde haben Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke und Alina Pätz gegen diesen Gegner noch mit 4:6 verloren. Gelingt die Revanche im wichtigsten Spiel des Turniers?

Die letzte Gold-Entscheidung dieser Winterspiele fällt am Nachmittag im Eishockey. Im Männerfinal kommt es zum Traumfinal zwischen Kanada und den USA. Connor McDavid, Nathan MacKinnon und Sidney Crosby oder Jack Eichel, Auston Matthews und Matthew Tkachuk – wer hat am Ende die Nase vorn? Ab 14.10 Uhr beantwortet sich diese Frage.

Canada&#039;s Connor McDavid handles the puck behind the net during the second period of a men&#039;s ice hockey semifinal game against Finland at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Friday, Feb ...
Krönt sich Connor McDavid zum Olympiasieger?Bild: keystone

Am Abend werden die Olympischen Winterspiele 2026 offiziell beendet. In der historischen Verona Arena geht ab 20.30 die Schlussfeier über die Bühne. Nach dem Motto «Beatuy in Action» sollen die Geschehnisse der letzten 16 Tage noch einmal gefeiert und gewürdigt werden.

epa12766283 A fence with Olympic branding surrounds the Verona Arena Roman amphitheatre during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Verona, Italy, 21 February 2026. The historic Verona Are ...
Bild: keystone

Alle Entscheidungen und Zeremonien

10 Uhr und 12.15 Uhr: Bob, Männer, Viererbob, 3. und 4. Lauf
mit Michael Vogt/Mario Aeberhard/Andreas Haas/Amadou Ndiaye, Cédric Follador/Tim Annen/Luca Rolli/Omar Vögele, Timo Rohner/Cyril Bieri/Mathieu Hersperger/Pascal Moser.

10 Uhr: Langlauf, Frauen, 50 km
mit Nadja Kälin.

14.40 Uhr: Ski, Freestyle, Halfpipe Frauen

11.05 Uhr: Curling, Frauen
Schweiz - Schweden

14.10 Uhr: Eishockey, Männer
Kanada - USA

20.30 Uhr: Schlussfeier

Eismeister Zaugg
Die Schweiz, womöglich die erstaunlichste Sportnation der Welt
Mehr zu den Olympischen Spielen:
Quizzticle
Noch einmal die volle Winter-Olympia-Dröhnung: Wir nennen Jahr und Land – du den Ort
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen 2026
1 / 18
Die Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen 2026

Franjo von Allmen, Ski alpin: Gold Abfahrt, Gold Super-G, Gold Team-Kombination.
quelle: keystone / michael buholzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Marco Odermatt feiert seine Olympiamedaillen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Franatiker» feiern ihren Helden: Riesiger Empfang für Franjo von Allmen in seiner Heimat
Skirennfahrer Franjo von Allmen ist nach seinem Dreifach-Erfolg an den Olympischen Spielen am Freitag in seiner Heimat im Berner Oberland empfangen worden. Ganz Boltigen war auf den Beinen, um den Goldmedaillengewinner in Abfahrt, Super-G, Team-Kombination zu feiern.
Im Festzelt hiess Sportreporter Rainer Maria Salzgeber das Publikum willkommen und leitete durch die Feier. Vor dem Festzelt verfolgten Hunderte das Geschehen auf Grossleinwand.
Zur Story