Schaffen die Schweizer Curlerinnen den ganz grossen Coup?

Angriff auf Curling-Gold und Final der NHL-Stars: Das wird am letzten Olympia-Tag wichtig

Die Highlights

Ab 10 Uhr geht es im Eiskanal um den letzten Medaillensatz. Beim Viererbob der Männer stehen der dritte und vierte Lauf auf dem Programm. Die Schweizer Schlitten schielen dabei auf die Medaillen. Michael Vogt liegt zur Halbzeit auf Zwischenrang vier, der Rückstand auf Bronze beträgt zwölf Hundertstelsekunden. Cédric Follador liegt mit seiner Crew auf Rang 6. Die Entscheidung fällt dann im vierten Lauf ab 12.15 Uhr.

Gibt es für die Schweiz zum Abschluss der Spiele noch eine weitere Goldmedaille? Die Curlerinnen treffen ab 11.05 Uhr im Final auf Schweden. In der Vorrunde haben Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke und Alina Pätz gegen diesen Gegner noch mit 4:6 verloren. Gelingt die Revanche im wichtigsten Spiel des Turniers?

Die letzte Gold-Entscheidung dieser Winterspiele fällt am Nachmittag im Eishockey. Im Männerfinal kommt es zum Traumfinal zwischen Kanada und den USA. Connor McDavid, Nathan MacKinnon und Sidney Crosby oder Jack Eichel, Auston Matthews und Matthew Tkachuk – wer hat am Ende die Nase vorn? Ab 14.10 Uhr beantwortet sich diese Frage.

Am Abend werden die Olympischen Winterspiele 2026 offiziell beendet. In der historischen Verona Arena geht ab 20.30 die Schlussfeier über die Bühne. Nach dem Motto «Beatuy in Action» sollen die Geschehnisse der letzten 16 Tage noch einmal gefeiert und gewürdigt werden.

Alle Entscheidungen und Zeremonien

10 Uhr und 12.15 Uhr: Bob, Männer, Viererbob, 3. und 4. Lauf

mit Michael Vogt/Mario Aeberhard/Andreas Haas/Amadou Ndiaye, Cédric Follador/Tim Annen/Luca Rolli/Omar Vögele, Timo Rohner/Cyril Bieri/Mathieu Hersperger/Pascal Moser.



10 Uhr: Langlauf, Frauen, 50 km

mit Nadja Kälin.



14.40 Uhr: Ski, Freestyle, Halfpipe Frauen

11.05 Uhr: Curling, Frauen

Schweiz - Schweden



14.10 Uhr: Eishockey, Männer

Kanada - USA

20.30 Uhr: Schlussfeier