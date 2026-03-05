Nebelfelder-1°
NHL

NHL: Timo Meier mit Tor, Nico Hischier mit 2 Assists bei Devils-Sieg

New Jersey Devils right wing Timo Meier controls the puck during the first period of an NHL hockey game against the Toronto Maple Leafs, Wednesday, March 4, 2026, in Newark, N.J. (AP Photo/Adam Hunger ...
Timo Meier traf in der Nacht auf Donnerstag für die New Jersey Devils.Bild: keystone

Meier trifft, Hischier skort doppelt – Playoffs bleiben für die Devils weit weg

Die New Jersey Devils kommen in der NHL zum dritten Sieg in Folge. Das Team mit Torschütze Timo Meier und dem zweifachen Vorbereiter Nico Hischier bezwingt die Toronto Maple Leafs 4:3 nach Penaltyschiessen. Auch Pius Suter siegt mit St. Louis.
05.03.2026, 07:1305.03.2026, 07:13

New Jersey – Toronto 4:3 n. P.

Nico Hischier (NJ), 2 Assists, 5 Schüsse, 1 Check, 24:17 TOI
Timo Meier (NJ), 1 Tor, 7 Schüsse, 2 Blocks, 19:19 TOI
Jonas Siegenthaler (NJ), 1 Schuss, 1 Block, 1 Check, 20:34 TOI​

Gegen Toronto, das seine fünfte Niederlage hintereinander bezog, mussten die New Jersey Devils in der heimischen Arena dreimal einem Rückstand nachrennen. Den erstmaligen Ausgleich erzielte Timo Meier nach knapp acht Minuten im ersten Drittel. Für den Appenzeller war es Treffer Nummer 17 in der laufenden Saison. Nico Hischier war einer der Assistenten. Der Captain stand auch am Ursprung des 2:2 durch den Russen Arseni Grizjuk im zweiten Abschnitt.

Hischier ist mit nunmehr 45 Skorerpunkten nicht mehr nur der produktivste Schweizer in dieser Meisterschaft. Er ist es jetzt zusammen mit Jesper Bratt auch teamintern. Der Schwede war wie der Amerikaner Paul Cotter im Penaltyschiessen erfolgreich und sicherte den Devils im dritten Duell in dieser Saison gegen die Maple Leafs den zweiten Sieg.

Trotz des neuerlichen Erfolgs liegt New Jersey in der Rangliste der Eastern Conference an drittletzter Stelle. Die leise Hoffnung auf die Teilnahme an den Playoffs halten die Devils gleichwohl aufrecht – ungeachtet des Rückstands auf einen Rang, der einen Platz in der entscheidenden Phase der Meisterschaft garantieren würde. Die Boston Bruins auf Position 8 haben derzeit neun Punkte mehr auf dem Konto. Hischier, Meier, Jonas Siegenthaler und Co. haben in der Regular Season noch 20 Spiele vor sich.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/NHL
«Swiss Devils» feiern wichtigen Erfolg – Kurashev skort bei Spektakelsieg

Seattle – St. Louis 2:3

Pius Suter (STL), 1 Schuss, 15:08 TOI

Noch düsterer ist die Ausgangslage der St. Louis Blues, das Saisonende nach der Qualifikation abzuwenden. Die Mannschaft mit Pius Suter verbleibt trotz dem 3:2 bei den Seattle Kraken, dem zweiten Sieg innert sechs Tagen gegen den Kontrahenten von der Westküste, auf dem zweitletzten Rang im Klassement der Western Conference. Die Kraken auf Platz 8 stehen im Moment um zwölf Punkte besser da. Suter, der vor einer Woche beim 5:1 mit einem Tor und zwei Assists einer der Hauptdarsteller war, blieb diesmal ohne Skorerpunkt. (nih/sda)

Video: YouTube/NHL
Video: watson
