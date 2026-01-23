Cristian Zavala, Stürmer bei Colo Colo, tritt zum Penalty an. Er versucht es mit dem womöglich kläglichsten Panenka, den wir je gesehen haben. Er scheitert – und verletzt sich bei diesem «Schuss»:
Der verschossene Penalty war weniger schlimm, es war nur ein Freundschaftsspiel. Die Verletzung dagegen war offenbar nicht nur vorgetäuscht. Offenbar erlitt Zavala eine Prellung der Kniescheibe.
¡INSÓLITO! Zabala tuvo el penal para darle el triunfo a Colo Colo pero la quiso picar, se la atajó Aguerre y SE LESIONÓ.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 22, 2026
