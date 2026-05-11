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Chat-Futter: Venezia feiert Aufstieg in die Serie A mit Bootsparade

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Wie feiert Venedig den Aufstieg in die Serie A? Natürlich mit einer Bootsparade

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
11.05.2026, 05:4511.05.2026, 07:45
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Wie feiert Venedig den Aufstieg in die Serie A? Natürlich mit einer Bootsparade

Venezia’s celebration after promotion to Serie A.
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u/Sparky-moon in
soccer
Nach dramatischem Final: Snooker-Youngster Yize krönt sich zum Weltmeister
Der Chinese Wu Yize wird erstmals Snooker-Weltmeister. Der 22-Jährige setzt sich in Sheffield nach einem bis zum letzten Frame offenen Final mit 18:17 gegen Lokalmatador Shaun Murphy durch. Hier siehst du die entscheidenden Szenen:


Und hier gibt's die ausführlichen Highlights:
So kreativ verkündet Sheffield Wednesday gute Nachrichtne
Sheffield Wednesday steht nach grossen finanziellen Problemen und mehreren Punktabzügen bereits als Absteiger aus der Championship fest. Wenn der Traditionsklub nächste Saison in der dritthöchsten englischen Liga startet, tut er das nun aber nicht wie befürchtet mit einem riesigen Defizit. Die EFL nahm den bereits beschlossenen Abzug von 15 Punkten für die Saison 2026/27 nach einem erfolgreichen Besitzerwechsel wieder zurück. Der Klub verkündete die frohe Nachricht den Fans im Stadion am Samstag auf kreative Art und Weise.


[Tegan] Sheffield Wednesday revealing to the fans that they won’t be receiving any points deduction next season after the new ownership was announced.
by
u/Sparky-moon in
soccer
Mikrofon-Fail bei kanadischer Hymne? Kein Problem für das Buffalo-Publikum
Dieses Gegentor hat ein Playoff-Spiel entschieden 🙈
Dan Vladar, Goalie bei den Philadelphia Flyers greift zuerst daneben und schiebt den Puck dann mit den Beinen selbst über die Linie.

[PHI 2 - PIT (3)] Letang throws the puck on net and Vladar misses it with his glove. Puck hits the backwall and bounces off him for the go ahead goal
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u/daKrut in
hockey
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Lugano war in seinem zweitletzten Heimspiel im alten Stadion auf gutem Weg zum fünften 1:0-Sieg in Folge, als die Dinge einen ungeahnten Verlauf nahmen und Mihailo Stevanovic und Lukas Görtler das Blatt mit einem Abstauber und einem Handspenalty wendeten. Für Lugano hatte Mahmoud Belhadj Mahmoud in der 53. Minute eine flüssige Kombination über mehrere Stationen zur Führung vollendet. Am Ende einer wilden Schlussphase vergab Ezgjan Alioski tief in der Nachspielzeit (98. Minute) vom Penaltypunkt die Gelegenheit, den Tessinern noch zu einem Remis zu verhelfen.
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