Am Donnerstag beginnt die Darts-WM! Nach diesen 12 «Würfen» kannst auch du mitreden

Ab dem 15. Dezember bis zum 3. Januar duellieren sich im Londoner Alexandra Palace die besten Pfeilwerfer der Welt. Die Darts-WM gewinnt von Jahr zu Jahr an Beliebtheit. Bist du auch das erste Mal dabei oder möchtest du dein Wissen auffrischen? Hier entlang!

Endlich ist es wieder so weit: Die «PDC World Darts Championship 2023» beginnt! Spannung, Spektakel und grölende Fans sind garantiert. Damit auch du mitdiskutieren kannst, machen wir dich fit für den Mega-Event zum Jahreswechsel.

Die Regeln

Zwei Spieler werfen abwechselnd je drei Pfeile (gleichbedeutend mit einer Aufnahme) auf die 2,37 Meter entfernte Dartscheibe. Bei der WM der Professional Darts Corporation (PDC) wird die Variante «501 Double out» gespielt. Ziel ist es, die 501 Ausgangspunkte so schnell wie möglich auf null zu bringen. Das heisst, die pro Runde geworfene Punktzahl wird jeweils abgezogen.

Auschecken muss man mit einem Doppelfeld. Der letzte geworfene Pfeil muss also im Double Ring landen. Und: Ein Checkout ist nur möglich, wenn man die verbliebene Punktzahl genau trifft. Wirft ein Spieler mehr Punkte als sein Rest, fällt er zurück auf die Punktzahl, die er vor der Aufnahme hatte.

Bull's Eye = 50 Punkte, Bull = 25 Punkte, Double Ring = geworfene Punktzahl zählt doppelt, Triple Ring = geworfene Punktzahl zählt dreifach.

Wer zuerst genau auf null kommt, hat den Durchgang, ein sogenanntes Leg, gewonnen. Wer zuerst drei Legs gewinnt, holt sich den Satz. Die erste Runde wird über drei Gewinnsätze gespielt, die 2. und 3. Runde über vier. Im Viertelfinal wird Best of 9, im Halbfinal Best of 11, im Final sogar Best of 13 gespielt – das heisst, es braucht ganze sieben Sätze, um sich den WM-Titel zu holen.

Der Ablauf der WM

Die WM beginnt am Donnerstag (15. Dezember) um 20 Uhr und endet am 3. Januar 2022. Insgesamt nehmen 96 Spieler teil, die 32 besten der Weltrangliste («PDC Order of Merit») sind gesetzt und steigen erst in der 2. Runde ein.

28 Nationen stellen dabei jeweils mindestens einen Athleten oder eine Athletin. Am stärksten vertreten ist wie immer das Mutterland des Darts-Sports: England mit 28 Profis. Für Holland gehen zwölf weitere Spieler an den Start.

Fallon Sherrock ist die erste Frau, die Spiele an einer Darts-WM gewinnen konnte. Bild: AP

Schweizer sind leider keine dabei, dafür drei Frauen: Fallon Sherrock, Lisa Ashton und der 18-jährige Shootingstar Beau Greeves (alle aus England). Nachdem mehrere Jahre immer nur zwei Frauen dabei waren, sind es heuer also erstmals drei.

An diesen Daten wird gespielt:

1. Runde: 15. bis 21. Dezember

15. bis 21. Dezember 2. Runde: 15. bis 23. Dezember

15. bis 23. Dezember 3. Runde: 27. bis 29. Dezember

27. bis 29. Dezember Achtelfinals: 29. und 30. Dezember

29. und 30. Dezember Viertelfinals: 1. Januar

1. Januar Halbfinals: 2. Januar

2. Januar Final: 3. Januar

Der Alexandra Palace

Der Alexandra Palace – oder meist nur «Ally Pally» – ist der grösste Hexenkessel des Darts-Universums. Wenn 2500 Fans eine riesige Party veranstalten, bei der irgendwo auch noch ein wenig Darts gespielt wird, dann ist Gänsehaut garantiert.

Das «Ally Pally» von innen ... Bild: Getty Images Europe

Im vorderen Bereich befinden sich die teureren Plätze mit Festbänken, hinten und auf der einen Seite hat es normale Tribünen. Auf der anderen Seite, dort wo die Spieler einmarschieren, sitzt die Prominenz wie beispielsweise Prinz Harry im Jahr 2016.

... und von aussen. bild: getty images europe

Der Nine Darter

Der Nine Darter ist ein perfektes Leg. Mit neun Pfeilen wirft ein Spieler exakt 501 Punkte, natürlich mit einem Doppelfeld zum Schluss. 71 Möglichkeiten gibt es, das Kunststück zu schaffen.

In der WM-Geschichte gab es bisher 13 Neun-Darter von elf verschiedenen Spielern. Gleich zweimal gelang Raymond van Barneveld und Adrian Lewis dieses Kunststück an einer Weltmeisterschaft. Zuletzt war es Gerwyn Price, der gegen Michael Smith an der WM 2022 einen Neun-Darter warf. Er sorgte damit für einen neuen Rekord: Erstmals gab es gleich drei perfekte Legs an einer WM.

Gerwyn Price gelingt ein Nine Darter an der WM 2022. Video: YouTube/Professional Darts Corporation

Interessant ist allerdings, dass die Neun-Darter nicht unbedingt Glück zu bringen scheinen: Bei 13 an einer WM geworfenen Neun-Darter gewannen nur sechs dieser Spieler danach auch das Match.

Die Favoriten

Zu den Favoriten gehören die üblichen Verdächtigen: Gerwyn Price (Weltmeister 2021 und Weltnummer 1), der dreifache Weltmeister Michael van Gerwen (aktuell Weltranglistendritter), und Peter Wright (Titelverteidiger und Weltnummer 2).

Der Waliser und ehemaliger Rugby-Spieler Gerwyn Price schied im letzten Jahr überraschend früh im Viertelfinale aus. Ob es 2023 mit dem zweiten WM-Titel klappt? Bild: EPA

Auch der zweimalige Vize-Weltmeister (2019 und 2022) Michael Smith gehört zu den meist genannten Titelanwärtern. Der Engländer konnte Ende November den Grand Slam of Darts, das letzte grosse Turnier vor der WM, gewinnen.

Die Wettquoten

Die Briten wetten sehr gerne, natürlich auch beim Darts. Nach den Wettquoten von bettingodds.com gibt es einen klaren Topfavoriten: der dreifache Weltmeister Michael van Gerwen (mit über 28 Prozent Gewinnchance). Danach folgen Gerwyn Price (14,3 Prozent), Michael Smith (11,8 Prozent) und an vierter Stelle der letztjährige Weltmeister Peter Wright (8,3 Prozent).

Der Holländer van Gerwen gewann 2014, 2017 und 2019 den WM-Titel. Bild: keystone

Übertragung und Livestream

Der deutsche Sender Sport1 überträgt wie immer live von der Darts-WM. Rund 135 Stunden sind die Darts-Fans im «Ally Pally» hautnah dabei. Der Sender bietet zudem einen kostenlosen Livestream auf YouTube an. Auch auf dem Streamingdienst DAZN, wo der im deutschsprachigen Raum beliebte und bekannte Experte Elmar Paulke kommentiert, werden alle Spiele übertragen.

Auch dieses Jahr werden wieder gute Stimmung und Emotionen erwartet: Das «Ally Pally» während des Viertelfinals im Januar 2022. Bild: imago

Das Preisgeld

Insgesamt wird an der WM in London ein Preisgeld in der Höhe von 2,5 Millionen Pfund verteilt. So viel gibt es pro Runde:

1. Runde: 7500 Pfund

2. Runde: 15'000 Pfund

3. Runde: 25'000 Pfund

Achtelfinale: 35'000 Pfund

Viertelfinale: 50'000 Pfund

Halbfinale: 100'000 Pfund

Finale: 200'000 Pfund

Sieger: 500'000 Pfund

Die Fans

Die Darts-WM in London ist traditionell eine Mischung aus Oktoberfest und Fasnacht. Erlaubt ist fast alles, Hauptsache man fällt auf ...

Fans bei der Darts-WM 1 / 19 Fans bei der Darts-WM quelle: getty images europe / ben hoskins

Die Spitznamen

Dass fast jeder Spieler einen Spitznamen hat, gehört mittlerweile zum Dartsport wie die kostümierten Fans oder die gute Stimmung. Die meisten Spieler geben sich ihre Spitznamen selber, einige davon sind auch per Zufall entstanden.

Die wohl berühmtesten sind «Snakebite» (es ist der Lieblingsdrink von Paradiesvogel Peter Wright), «The Iceman» (Gerwyn Price), «Mighty Mike» (Michael van Gerwen) oder «The Power» (die 2018 zurückgetretene Darts-Legende Phil Taylor). Ebenfalls Tradition: Jeder Spieler hat seinen eigenen Song, zu dem er einläuft.

Der Engländer Phil «The Power» Taylor ist mit 16 Weltmeistertiteln der erfolgreichste Spieler in der Geschichte des Darts-Sports. Bild: EPA/EPA

Die Kultfigur

Kein anderer «Caller» (Schiedsrichter) ist so beliebt wie Russ Bray. Nicht nur, weil er so gut Kopfrechnen kann. Wegen seiner rauchigen Stimme wird er nur «The Voice» genannt. Kein Wunder: Wenn er «Ooonehundredandeeiightyyy!» ins Mikrofon schreit, geht das nicht nur den Darts-Fans unter die Haut.

Russ Bray in Action. Video: streamable

Planen lässt sich der Einstieg in den Beruf des Callers natürlich nur schwer und so ist es kaum verwunderlich, dass Bray durch puren Zufall zu seiner Schiedsrichter-Tätigkeit kam. Eines Abends tauchte der damalige Caller nicht auf und Bray entschied spontan, auszuhelfen, solange er nicht selbst an der Reihe war. Im Nachhinein bestärkten ihn Freunde und Bekannte, weiterzumachen und so begannen die ersten Schritte seiner Karriere.

Die Hymne

Genau wie Russ Brays Stimme ist auch «Chase the Sun» von Planet Funk nicht mehr aus dem «Ally Pally» wegzudenken. Wenn die Darts-Hymne ertönt, hält es keinen auf den Sitzen. Dann grölen alle nur noch: «Dödödödödööööö dödödödödö dödödödödöööö hey hey hey hey!».