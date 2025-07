Die Karriere und der Tod von Fussballer Diogo Jota 1 / 8 Die Karriere und der Tod von Fussballer Diogo Jota Der portugiesische Nationalspieler des FC Liverpool starb am 3. Juli 2025 bei einem Autounfall. Er wurde 28 Jahre alt. quelle: www.imago-images.de / imago images

Gänsehaut-Szenen bei erstem Liverpool-Spiel nach tödlichem Unfall von Diogo Jota

Seit dem Tod von Diogo Jota und seinem Bruder sind der FC Liverpool und seine Fans in Trauer, am Sonntag stand das erste Testspiel an. Und auch der Gegner beteiligte sich an den emotionalen Szenen.

Benjamin Zurmühl / t-online

Emotionaler Moment beim Testspiel zwischen Preston North End und dem FC Liverpool. Vor dem Anpfiff ging Preston-Kapitän Ben Whiteman mit einem Kranz in den Vereinsfarben seines Teams in Richtung des Gästeblocks und legte eben jenen Kranz vor den Liverpool-Fans nieder. Anschliessend hielt Whiteman inne und blieb stehen.

Die Anhänger der Gäste honorierten diese Geste mit Applaus und sangen lautstark «You'll never walk alone», das im Stadion von einer Künstlerin gesungen wurde. Das Lied ist die Vereinshymne des FC Liverpool.

All das geschah in Gedenken an Diogo Jota, der in der Nacht zum 3. Juli bei einem Autounfall gemeinsam mit seinem Bruder André Silva gestorben war.

Rückennummer wird nicht mehr vergeben

Jotas Rückennummer 20 wird der FC Liverpool zukünftig nicht mehr vergeben. Sportdirektor Michael Edwards verkündete vor wenigen Tagen: «Ich glaube, dass dies das erste Mal in der Geschichte des Liverpool Football Club ist, dass eine solche Ehre einer Einzelperson zuteilwird. Daher können wir sagen, dass dies ein einzigartiger Tribut an eine einzigartige, wunderbare Person ist.»

Mit dieser Ehre würdige man nicht nur Jotas «unermesslichen Beitrag» für die Erfolge der Reds, sondern auch «den tiefen persönlichen Einfluss», den Jota auf seine Mannschaftskameraden, Kollegen und Fans gehabt habe, hiess es in der Mitteilung.

Beim Testspiel bei Preston North End applaudierten zudem die Zuschauer im Stadion in der 20. Minute und standen dabei auf. Nicht mit in Preston auf dem Platz dabei war Florian Wirtz. Laut übereinstimmenden Medienberichten handelte es sich um eine Vorsichtsmassnahme.

Grund hierfür sei demnach der unplanmässige Start in die Vorbereitung, die nach dem Tod Jotas in der Nacht zum 3. Juli in den Hintergrund gerückt war. Neben Wirtz fehlten zahlreiche prominente Spieler wie Kapitän Virgil van Dijk, Stammtorhüter Alisson Becker oder Weltmeister Alexis Mac Allister. (abu/t-online.de)