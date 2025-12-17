Er ist der erste Gegner von Stefan Bellmont an der Darts-WM: Raymond van Barneveld. Bild: keystone

Wegen Geldsorgen kehrte er zurück – diese Darts-Legende ist Stefan Bellmonts WM-Gegner

Stefan Bellmont trifft heute bei der Darts-WM auf den fünffachen Weltmeister Raymond van Barneveld. Der Niederländer ist nicht gut in Form, weshalb sich der Zuger Chancen ausrechnet.

Am heutigen Mittwochabend steht der zweite Auftritt von Stefan Bellmont an der Darts-WM an. Nachdem der 36-Jährige im letzten Jahr bei seinem Debüt im Alexandra Palace gegen den Niederländer Jermaine Wattimena klar verloren hatte, steht ihm nun dessen Landsmann Raymond van Barneveld gegenüber.

Der 58-Jährige ist eine lebende Legende im Darts-Zirkus. Insgesamt wurde van Barneveld bereits fünfmal Weltmeister (viermal in der BDO und einmal in der PDC). Doch die goldenen Jahre des Niederländers sind schon lange vorbei. Seinen letzten Weltmeistertitel gewann «Barney» im Jahr 2007.

Nach der Weltmeisterschaft 2020 kündigte der Niederländer an, dass er seine Karriere beenden wird, gab aber bereits im September 2020 den Rücktritt vom Rücktritt. Dies aus finanziellen Gründen. Die Scheidung mit seiner Ex-Frau Silvia kostete ihn gemäss eigener Aussage rund 60 Prozent seines Vermögens und seiner Altersvorsorge. Mittlerweile ist van Barneveld wieder verheiratet.

Van Barneveld ist eine grossen Legende im Darts. Bild: Getty Images Europe

Zu seinem damaligen Rücktritt sagte der Niederländer erst kürzlich gegenüber Express: «Ich brauchte den Rücktritt zu dem Zeitpunkt. Doch dann kamen Corona und die Scheidung von meiner Ex-Frau. Es gab keine Einkünfte, niemand wusste, wie lange die Pandemie andauert. Fünf Jahre? Zehn Jahre? Ich musste etwas machen.»



Einmal brach er bei einem Turnier zusammen

Immer wieder hat van Barneveld, bei dem 2009 Diabetes diagnostiziert wurde, seit seiner Rückkehr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2021 brach er bei einem Turnier sogar zusammen und musste daraufhin medizinisch behandelt werden. Beim letzten Major-Turnier vor der WM scheiterte van Barneveld bei den Players Championship Finals in der ersten Runde, auch weil er durch eine Grippe gehandicapt war.

Als Grund für die fehlenden sportlichen Erfolge sieht van Barneveld auch die vielen Reisen, welche als Dartsspieler auf einen zukommen. «Viele Leute sehen das nicht. Manchmal arbeite ich umsonst. Auf der Pro Tour reise ich zum Beispiel sonntags an, das erste Spiel ist am Montag. Wenn du dann in der 1. Runde verlierst, kriegst du gar nichts. Es gibt nur Preisgeld, keine Startgagen auf der Pro Tour», erklärt er und auch das Alter spielt zunehmend eine Rolle. «Es ist ein hartes Leben, vor allem, wenn du älter wirst. Wenn du jung bist, spielst du den ganzen Tag Darts, täglich. Wenn du älter bist, sagst du dir schon mal: Ich trainiere morgen!»

Van Barneveld warf den ersten 9-Darter im «Ally Pally». Video: YouTube/DK Darts

An Weltmeisterschaften setzte der Routinier in den letzten Jahren wenig Ausrufezeichen. Bei den letzten sechs Auftritten im Ally Pally erreichte van Barneveld nur einmal den Achtelfinal, scheiterte aber am späteren Finalisten Luke Littler. Im letzten Jahr endete das Turnier in der zweiten Runde nach einer Niederlage gegen Nick Kenny.

Harsche Kritik von Darts-Kollegen

Erst kürzlich wurde van Barneveld von Vincent van der Voort, der selbst Dartsprofi ist, aktuell aber eine Pause einlegt, kritisiert. «Er hat wieder viel verändert – und das wirkt auf mich einfach verzweifelt», sagte der 49-Jährige in seinem Podcast «Darts Draait Door» und führte weiter aus: «Er muss in den Spiegel schauen: Was will ich noch? So wie bisher kann es nicht weitergehen. Er muss anfangen, mit jemandem zu arbeiten und zu reden. Mehr kann ich auch nicht sagen.»



Gemäss Wettquoten ist van Barneveld gegen Bellmont der leichte Favorit, doch das einzige Direktduell entschied der Schweizer für sich. 2021 setzte sich Bellmont in der sogenannten Q-School durch. Auch «Belli» ist sich dem durchaus bewusst. «Im Direktvergleich steht es also 1:0 für mich und das weiss Barney sicher auch», sagte der Chamer gegenüber der Schweizer Nachrichtenagentur «Keystone-SDA». Auch in seinen Augen ist van Barneveld zu favorisieren, doch sagt er: «Gleichwohl rechne ich mir Chancen aus.»

Bellmont setzte erst kürzlich beim Grand Slam of Darts ein Ausrufezeichen. In der Gruppenphase gewann «Belli» gegen James Wade. Der Engländer steht in der Weltrangliste aktuell auf dem 7. Platz. Mit einer ähnlichen Leistung wie damals wird der fünffache Weltmeister van Barneveld zu schlagen sein.