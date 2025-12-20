Nebel
Malenovic nimmt FCZ-Angebot nicht an und verlässt den Klub definitiv

Milos Malenovic, FCZ Sportchef, im Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen Winterthur, FCW, und Zuerich, FCZ, im Stadion Schuetzenwiese, am Donnerstag, 6. Februar 2025 in Winterthur. (K ...
Milos Malenovic verlässt den FC Zürich endgültig.Bild: KEYSTONE

20.12.2025, 21:5420.12.2025, 21:54

Milos Malenovic und der FC Zürich gehen endgültig getrennte Wege. Wie der FC Zürich in einer Medienmitteilung am Samstagabend schreibt, wurden die Gespräche über ein mögliches externes Mandatsverhältnis beendet und Malenovic von all seinen Aufgaben entbunden.

Bereits am Freitag hatte der FCZ mitgeteilt, dass Malenovic als Sportchef abgesetzt wurde. Der Klub bot ihm an, die Zusammenarbeit im Mandatsverhältnis fortzusetzen. Malenovic hätte den FCZ in den Bereichen Transfers und Talententwicklung unterstützt. Dieses Angebot hat der frühere Spielerberater nun abgelehnt.

Die Zeit von Malenovic war bisher geprägt von vielen unerfreulichen Ereignissen für den Verein und die Fans. Zuletzt etwa im Sommer, als der 13-fache Schweizer Meister den niederländischen Trainer Mitchell van der Gaag verpflichtete und ihn als absolute Wunschlösung vorstellte. Bereits im Oktober wurde der 54-Jährige wieder entlassen. «Wir haben ihn auf Empfehlung von Milos engagiert. Milos weiss selber, dass er gewisse Aspekte zu wenig fundiert abgeklärt hat – das war nicht gut», sagte FCZ-Präsident Ancillo Canepa vor wenigen Wochen in einem Blick-Interview.

Thun dreht das Spiel gegen den FCZ spektakulär und ist Wintermeister

Malenovic übernahm im Oktober 2023 das Sportchef-Amt bei den Zürchern und wurde so Nachfolger von Marinko Jurendic, welcher nach Augsburg wechselte. In der Super League liegen die Zürcher aktuell unter dem Strich, und im Schweizer Cup scheiterte der FCZ bereits in der zweiten Runde an Challenge-League-Vertreter Stade Nyonnais. (abu/riz/sda)

7 Sünden wurden ihm zum Verhängnis: Die grössten Fehler von Milos Malenovic
