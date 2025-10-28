Stefan Bellmont kann auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Bild: keystone

«Langsam realisiere ich es»: Bellmont steht gleich vor mehreren Highlights

Riesiger Erfolg für Stefan Bellmont: Der Zuger qualifizierte sich am Wochenende nicht nur für die kommende Darts-WM, sondern sicherte sich auch die PDC-Tour-Card. Bereits vor den Weltmeisterschaften im legendären «Ally Pally» wird es für «Belli» zu einem weiteren grossen Highlight kommen.

Am Wochenende konnte sich Stefan Bellmont gleich über mehrere Meilensteine freuen. Nach dem Gesamtsieg auf der zweitklassigen Challenger Tour wird er im Dezember nicht nur zum zweiten Mal an der Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace dabei sein, sondern wird für die kommenden zwei Jahre auch Inhaber der Tour Card sein. Diese erlaubt es ihm, an den Turnieren der PDC Pro Tour teilzunehmen.

Da sich «Belli» am letzten Tag der Challenger Tour noch an die Spitze setzen konnte, kommt zudem bereits in zwei Wochen ein erstes Highlight auf ihn zu. Beim Grand Slam of Darts darf sich der Zuger im November mit den besten Spielern der Welt messen.

«Ich glaube, von der Qualifikation her ist es das Turnier, welches am schwierigsten zu erreichen ist», sagt Bellmont gegenüber watson. Nur 32 Spieler werden in Wolverhampton dabei sein. Für die Qualifikation muss man ein grosses Turnier im laufenden Jahr gewonnen haben oder wie Bellmont Sieger einer der verschiedenen Touren sein.

Beim Grand Slam of Darts wäre auch eine Partie gegen Superstar Luke Littler möglich. Bild: www.imago-images.de

Könnte zu einer Hammergruppe kommen

Durch den besonderen Modus – es gibt zunächst eine Gruppenphase – ist es je nach Auslosung möglich, dass sich der 36-Jährige gleich mit mehreren Hochkarätern messen darf. Unter anderem sind Luke Littler, Luke Humphries oder auch Michael van Gerwen für den Grand Slam qualifiziert. In acht Vierergruppen werden sich jeweils die besten zwei der Gruppe für die K.-o.-Phase qualifizieren. «Ich rechne mit einer Hammergruppe», sagt Bellmont.

Vor den vier letzten Turnieren der Challenger Tour am Wochenende stand er auf dem zweiten Platz und er konnte sich am Sonntag mit einem Turniersieg an die Spitze der Rangliste setzen. Bellmonts Ziel war es, in Wigan den zweiten Platz zu halten. Mit diesem wären Tour Card und WM-Qualifikation auf sicher gewesen. «Dass ich noch vom zweiten auf den ersten Platz vorrücken konnte, ist natürlich noch das i-Tüpfchen für mich. Ich habe es wahrscheinlich noch gar nicht richtig realisiert», gibt der Zuger zu.

Überzeugende Leistung am Wochenende

Insgesamt zeigte Bellmont über das ganze Wochenende eine starke Leistung und erreichte in jedem der vier Turniere mindestens den Achtelfinal. Nach dem grossen Erfolg und den zwei intensiven Tagen war zunächst die Erschöpfung sehr gross: «Ich war körperlich und mental recht kaputt am Abend.»

Bereits vor einem Jahr war Bellmont im Ally Pally dabei. Bild: keystone

Die Vorfreude auf die WM ist bei Bellmont natürlich auch wieder riesig. Es war ein grosses Ziel von ihm, sich nochmals für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren und wieder auf der Bühne im «Ally Pally» zu stehen.

«Ich habe mir immer gesagt, es wäre cool, nochmals eine WM zu spielen, weil es einfach wirklich Lust auf mehr machte. Letztes Jahr war es ‹nur› die WM und jetzt sind noch die Tour Card und der Grand Slam dabei. Manchmal denke ich, es ist fast zu viel auf einmal. So kommt es mir manchmal ein bisschen rüber. Aber wie gesagt, langsam realisiere ich es, was ich geschafft habe und dann werde ich vorwärts schauen und mein Bestes geben.»

Ein Gegner muss es nicht nochmals sein

Bei der kommenden WM wurde das Teilnehmerfeld von 96 auf 128 Spieler erhöht. Durch diese Neuerung müssen auch die Weltbesten, die bislang zum Einstieg ein Freilos erhielten, schon in der ersten Runde antreten.

Einen Wunschgegner hat Stefan Bellmont nicht, nur einer müsste es nicht nochmals sein: «Ein kleiner Wunsch ist es, dass ich nicht nochmals gegen Jermaine Wattimena antreten muss.» Bereits an der letzten WM und an den Swiss-Darts-Trophys in Basel war der Niederländer in der ersten Runde der Gegner des Schweizer und setzte sich jeweils durch. «Ich habe nichts gegen ihn, aber es dürfte gern jemand anderes sein.»

Die Vorfreude ist bereits wieder riesig bei Bellmont und er freut sich auf das grösste Darts-Turnier der Welt: «Ich weiss, dass ich keine Angst vor den Gegnern haben muss. Ich werde befreit aufspielen können.»

Seit etwa eineinhalb Jahren betreibt Bellmont in seiner Heimat Cham ein eigenes Darts-Lokal, welches auch ein perfekter Trainingsort ist. «Wir haben uns bewusst für diesen Schritt entschieden, damit es in die richtige Richtung geht. Jetzt sind die ersten Erfolge da. Mit der Tourkarte kann sich dein Leben völlig verändern», erklärt die Nummer 118 der PDC-Weltrangliste und er führt weiter aus: «Wie es mit dem Lokal weitergehen wird, weiss ich noch nicht. Ich werde mit meinem Team und der Familie zusammensitzen müssen. Es wird jetzt sicher nochmals intensiver.»

«Belli's Darts House» wird vom Zuger selbst betrieben. Bild: zvg

So viel Preisgeld wie möglich erspielen

Über die Ziele in den nächsten zwei Jahren hat sich Bellmont bisher noch keine Gedanken gemacht: «Ich brauche nun sicher zwei, drei Tage, bis ich das realisiert habe und dann mit meinem Manager zusammensitzen und überlegen werde, wie wir das angehen wollen.» Bereits im laufenden Jahr durfte Bellmont als Nachrücker an den Player-Championship-Turnieren teilnehmen und zeigte teils starke Leistungen. Der grösste Erfolg war eine Halbfinalqualifikation zu Beginn des Jahres. Ein weiterer Meilenstein gelang ihm, als er vor einigen Wochen einen 9-Darter warf. Er ist der erste Schweizer, dem dies bei der PDC gelang.

In den kommenden zwei Jahren kann er nun jeweils auch an der Qualifikation für die European-Tour-Events teilnehmen. Das grosse Ziel wird sein, in den nächsten zwei Jahren so viel Presigeld wie möglich zu sammeln, dass er die Tour Card behalten kann und nicht wieder darum kämpfen muss.

Nun hat Bellmont kurz Zeit, sich zu erholen, bevor am Mittwoch und Donnerstag zwei Players-Championship-Turniere in Wigan stattfinden werden. In weniger als zwei Wochen beginnt dann mit dem Grand Slam of Darts eines der zwei grossen Highlights im restlichen Kalenderjahr für Bellmont. An der WM werden die Pfeile ab dem 11. Dezember fliegen.