Paul Lim jubelt nach seinem Sieg. Bild: keystone

71-jährigem «Darts-Opa» gelingt an der WM die Sensation: Nun trifft Lim auf Humphries

Die Darts-WM ist erst drei Tage alt und schreibt bereits wieder eine aussergewöhnliche Geschichte. Der 71-jährige Paul Lim gewinnt in der ersten Runde gegen Jeffrey de Graaf und wird auf die Weltnummer 2 Luke Humphries treffen.

Der Ally Pally eskaliert. Paul Lim, geboren am 25. Januar 1954, gewinnt an der Darts-WM mit 3:1-Sätzen gegen den Schweden Jeffrey de Graaf. Der Singapurer begeisterte das Publikum und siegt erstmals seit fast fünf Jahren wieder einmal an der Weltmeisterschaft. Im Dezember 2020 gewann Lim gegen die heutige Weltnummer 2 Luke Humphries.

Auf den Weltmeister von 2024 wird «The Singapore Slinger» auch in diesem Jahr in der zweiten Runde wieder treffen. Humphries hat sein Auftaktspiel gegen Ted Evetts souverän gewonnen. «Ich weiss nicht, was passieren wird, und er ist sehr gefährlich und er macht mir fast ein bisschen Angst», gesteht ein lachender Lim im Interview mit «Sport1».

Lim ist seit vielen Jahre eine Ikone im Darts-Sport. Im Jahr 1990 erzielte Lim als erster Spieler überhaupt einen 9-Darter an einer Weltmeisterschaft. Da Singapur damals noch nicht Teil der World Darts Federation war, spielte er für die USA. Zu Beginn seiner Karriere trat Lim für Papua-Neuguinea an.

Paul Lim mit dem ersten WM-9-Darter. Video: YouTube/BDODarts

Nach dem 9-Darter von Lim vergingen 19 Jahre bis das perfekte Leg an der WM wieder gespielt wurde. Raymond van Barneveld – an dieser WM der Gegner vom Schweizer Stefan Bellmont in der ersten Runde – gelang dies 2009.

Im Dezember 2017 schaffte Lim fast noch einmal einen 9-Darter. Gegen den zweifachen Weltmeister Gary Anderson warf er acht perfekte Darts. Der neunte Pfeil verfehlte das Doppelfeld nur knapp. Sogar Anderson litt damals so richtig mit seinem Gegner mit.

Nur knapp verpasste Lim den 9-Darter. Video: YouTube/SPORT1

Seit seiner letzten WM-Teilnahme im Dezember 2021 ist Lim der älteste Spieler, welcher jemals an einer PDC-WM teilgenommen hat. Nun ist er natürlich auch der älteste Spieler, welcher ein Spiel an der Weltmeisterschaft gewinnen konnte. «Ich weiss nicht, wieso mich das Publikum so liebt, vielleicht wegen meiner Personalität oder meinem Auftritt, wie ich mit ihnen umgehe», so Lim kurz nach dem Spiel. Für die WM qualifizierte sich der «Darts-Opa» über die Asian Tour.

Als er gefragt wurde, ob der Rücktritt bereits ein Thema sei, erklärte Lim mit seiner lockeren Art: «Ich werde noch lange nicht aufhören. Im Januar werde ich 72. Mal schauen, wie viele Jahre ich noch spielen werde.» Seine erste WM absolvierte Lim übrigens 1982. 25 Jahre bevor die heutige Nummer 1 Luke Littler geboren wurde.