Landet Ajoie erneut in der Ligaqualifikation? Bild: keystone

Der Eismeister-Check

Die Chancenlosen von Ajoie sind die letzten wahren Romantiker des Hockeys

Die letzten wahren Romantiker des Hockeys stehen zum dritten Mal hintereinander in der höchsten Liga vor einer schier unlösbaren Herausforderung: Aber sie haben jetzt den perfekten Trainer.

Klaus Zaugg Folge mir

Mehr «Sport»

Pruntrut ist das Disneyland der frankophonen Hockeykultur und ein Paradies für wahre Hockey-Romantiker. Der Charme der Sprache Voltaires. Die herzliche Gastfreundschaft. Eine Landschaft, die an Mittelerde aus dem Epos «Herr der Ringe» mahnt. Das einzige Publikum der Welt, das die eigene Mannschaft immer unterstützt und nie – nie! – auspfeift. Scheinbar am Ende der Welt und doch ist Paris mit dem Zug schneller erreichbar als Davos und Basel ist auch nicht weit.

Über diese Serie Klaus Zaugg ist seit Jahrzehnten einer der profiliertesten Eishockey-Journalisten der Schweiz. Sein während vielen Jahren publizierter Guide galt vielen als «Hockey-Bibel». Nun erscheint die Einschätzung des watson-Eismeisters über jeden Spieler der National League erstmals online.

Dazu passt, dass der neue Trainer Christian Wohlwend zwar ein Engadiner ist, aber in Montréal, in der Welthauptstadt der frankophonen Hockeykultur, das Licht der Welt erblickt hat. Die Profis, die das Hockey-Schicksal nach Ajoie verschlägt, weinen zweimal. Das erste Mal, weil sie denken, sie seien ans Ende der Welt verbannt worden und ein zweites Mal, wenn sie dem Charme des Juras erlegen sind und das Elsgau (deutsche Bezeichnung für die Ajoie) schweren Herzens wieder verlassen müssen.

Der HC Ajoie ist in der höchsten Liga in einer ähnlich sportlich isolierten Lage wie das Gallische Dorf von Asterix im römischen Weltreich. Die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in Dorf sind zwar wohlgeordnet, die Infrastruktur ist vorzüglich, aber das Geld knapp. Auch zwei Millionen mehr würden aus Ajoie noch lange kein Playoffteam machen. Es war für Asterix einfacher, Julius Cäsar ein zweites Cannae zu bescheren und Rom zu erobern als für den neuen Banden-Häuptling Christian Wohlwend vom letzten Platz wegzukommen.

Ajoie war, ist und bleibt der Klub der chancenlosen letzten und wahren Romantiker des Hockeys und wie es sich für Romantiker gehört, huldigt Ajoie selbst mit unterlegenen spielerischen Mitteln meistens mit Biss dem Charme der Offensive und setzt vier ausländische Stürmer ein. Natürlich sind alle vier Frankokanadier.

Die Spieler

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. 5,2 09.22 5,2 09.23 5,2 01.24 Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

Der Trainer

Wir haben keine Chance – also packen wir sie: Nur ein Trainer mit dieser Einstellung kann Ajoie weiterbringen. Ein Trainer wie Christian Wohlwend, der schon in Davos als Nachfolger von Kulttrainer Arno Del Curto eigentlich keine Chance hatte und sich doch fast vier Jahre lang bis im Januar 2023 zu behaupten vermochte.

Kann sich jetzt bei Ajoie austoben: Christian Wohlwend. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Ajoie vom letzten Platz zu erlösen ist eine mindestens so grosse Herausforderung wie den SCB, Davos oder die ZSC Lions zum Meister zu machen. Ein kompromissbereiter, gewöhnlicher Trainer muss scheitern. Es braucht einen Chef, der polarisiert wie Christian Wohlwend. Wäre er Kanadier, würde ihm sein Temperament Kultstatus verleihen. Weil er Schweizer ist, heisst es «das darfsch nöd».

Mit seiner direkten, emotionalen und bisweilen kauzigen Art ist er ein «Trainer-Desperado» und passt zum «Desperado-Team» Ajoie. Dass ihm der Stallgeruch der frankophonen Hockeykultur fehlt, muss kein Nachteil sein: So ist er weitgehend immun gegen Intrigen und kommt gar nicht in Versuchung, seine Position politisch zu verbessern.

Petteri Nummelin ist für eine zweite Saison geblieben und ist nun der perfekte Assistent für Christian Wohlwend. Er war auch beim lettischen Bronze-Wunder als Assistent mit dabei und weiss, wie Aussenseiter ticken. Talent vermögen auch Christian Wohlwend und Petteri Nummelin ihren Spielern nicht anzutrainieren, aber sie können ihnen Beine machen, den Glauben an das Unmögliche wecken, Leidenschaft entfachen und die richtige Taktik einüben.

Eigentlich befindet sich ChristianWohlend in der gleichen Lage wie einst als U 20-Nationaltrainer: Der Unterschied zwischen Ajoie und dem Rest der Liga ist ähnlich gross wie bei einer U 20-WM die Differenz zwischen den Schweizern und den Grossen des Welthockeys und den Klassenerhalt hat er immer geschafft. Ist Christian Wohlwend in Ajoie am Ort seiner Bestimmung angekommen? Das ist durchaus möglich. Aber wer den Tabellenletzten übernimmt muss auch mit Scheitern und Entlassung rechnen. Auch wenn er für diese Herausforderung der perfekte Trainer ist.

Die Stärken und Schwächen

Der Rückhalt beim Publikum ist bedingungslos, die Nähe zu den Spielern einmalig, die Loyalität nicht verhandelbar: Nur in Pruntrut wird die Heimmannschaft nie ausgepfiffen. Extreme offensive und defensive Abhängigkeit von den Ausländern, aber vier davon sind entweder in die Jahre gekommen (Devos, Hazen) oder waren bei anderen Klubs nicht mehr erwünscht (Gelinas, Audette).

Keine falschen Erwartungen. Kein anderes Team in der Neuzeit hat sich so gut mit einer schier hoffnungslosen Lage abgefunden – der letzte Platz ist fast nicht zu vermeiden – und versteht es so gut, am Ende der Saison im Existenzkampf doch noch das beste Hockey zu spielen. Genug Kilos und Wasserverdrängung, aber zu wenig Beweglichkeit – nach wie defensiv und offensiv das schwächste Team der Liga.

Tim Wolf ist Ajoies grosser Rückhalt. Bild: keystone

Tim Wolf ist als «Genoni des armen Mannes» ein Torhüter, der in Ajoie seit Jahren fast alle wichtigen Spiele (Cup, Aufstieg, Ligaerhalt) gewonnen hat und weiterhin gewinnen kann. Wie viele Niederlagen hält die Autorität eines Trainers aus? In der ersten Saison nach dem Wiederaufstieg ist Gary Sheehan gefeuert worden, in der zweiten Filip Pesan und beide Male hat Sportdirektor Julien Vauclair die Mannschaft bis zum Saisonende betreut.

Die Prognose

Der 14. und letzte Platz für Ajoie ist so ungefähr die sicherste Prognose für die neue Saison. Wir können es drehen und wenden wie wir wollen – es gibt nichts, was dafür spricht, dass Ajoie im dritten Jahr nach dem Wiederaufstieg den letzten Platz los wird. Selbst mit einer Budgeterhöhung um drei Millionen könnte Sportdirektor Julien Vauclair kein Playoffteams zusammenstellen – es gibt nun mal nicht genug Spieler für 14 konkurrenzfähige Teams.

Und doch kann Ajoie ohne sich rangmässig zu verbessern das Überraschungsteam der Saison werden. Im letzten Frühjahr betrug der Rückstand auf den 12. Platz (der den vorzeitigen Liga-Erhalt ohne Playouts bringt) 16 Punkte. Nun wird Ajoie in der neuen Saison mit Trainer Christian Wohlwend diesen Rückstand erheblich verkürzen und bis zur Weihnachtspause wird die Hoffnung auf den 13. oder gar 12. Platz leben.

Prognose: Platz 14

Beim Manager-Game «Topscorers» erhält jeder Spieler ein Zufallskader à 16 Spieler im Wert von CHF 3 Mio. sowie ein Transferbudget von CHF 1 Mio. Innerhalb einer Fantasy-Liga gibt es jeden Spieler nur einmal und Punkte sammelt man durch die Performance der Akteure in der Realität (Eiszeit, Tore, Assists, +/-, Blocked Shots,etc.). Marktwert-Spitzenreiter beim HC Ajoie Name Punkteschnitt Marktwert T.J. Brennan 75.59 423'560 Philip-Michael Devos 68.53 378'959 Guillaume Asselin 60.07 284'748 Weitere Infos und Download der App: www.topscorers.ch

Der Spielplan

Idee, Konzept und Inhalt: Klaus Zaugg. | Redaktionelle Betreuung: Adrian Bürgler, Ralf Meile. | Technische Umsetzung: Nicole Christen, Carlo Natter, Philipp Reich, Raphael Strebel. | Spielerportraits: nationalleague.ch.