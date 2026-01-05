Ein geknickter Tyler Loop, nachdem er den entscheidenden Kick für die Playoffs verpasst hat. Bild: keystone

Fehlschuss macht die ganze Saison futsch – und ein Verteidiger bricht alten Rekord

In der letzten Woche der Regular Season in der NFL stand noch einiges auf dem Spiel. Die Baltimore Ravens vergaben in letzter Sekunde alles, andere jubelten trotz Niederlage – und einer trug sich in die Geschichtsbücher ein.

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Sport»

Grosse Enttäuschung bei den Ravens

Die Baltimore Ravens verpassen die Playoffs nach der 24:26-Niederlage gegen den Rivalen aus Pittsburgh. Entscheidend war in einer engen Partie am Ende ein vergebenes Field Goal von Rookie Tyler Loop. Aus 44 Yards (gut 40 Meter) vergab der bisher so sichere Kicker in letzter Sekunde. «Dass es so endet, ist scheisse», sagte der 24-Jährige, nachdem er sich bei der Stadt und dem Team dafür bedankt hatte, wie grossartig er aufgenommen worden sei.

Loops Mitspieler konnten es kaum fassen. Derrick Henry reagierte mit weit aufgerissenen Augen, sprach dem Kicker danach aber Mut zu: «Ich fühle mit ihm. Ich habe ihm gesagt, dass er sich nicht unterkriegen lassen soll. Morgen geht die Sonne wieder auf.» Auch Quarterback Lamar Jackson war fassungslos über das besiegelte Saisonende, wollte Loop aber auch keine Vorwürfe machen: «Er ist ein Rookie, es ist alles gut.»

Zuvor war es ein Hin und Her zwischen Baltimore und Pittsburgh. Die Ravens gingen erst 10:0 in Führung, dann erzielten die Steelers 13 Punkte in Serie. Im Schlussviertel brillierte Lamar Jackson dann aber mit zwei langen Touchdown-Pässen auf Zay Flowers – und zwar über 50 und 64 Yards. Beim ersten entwischte Jackson mehreren Verteidigern. Die Pittsburgh-Offensive um Aaron Rodgers hatte aber zweimal eine Antwort parat.

Der 42-jährige Quarterback führte sein Team zu zwei Touchdowns. Im letzten Drive glänzte er unter Zeitdruck mit mehreren guten Pässen, insbesondere jenem über 26 Yards zum Touchdown auf Calvin Austin. Weil Kicker Chris Boswell danach den Extrapunkt vergab, durften die Ravens nochmal auf den Sieg in regulärer Spielzeit hoffen – das Ende vom Lied ist bekannt.

Der gefürchtetste Mann der NFL-Geschichte

Quarterbacks beginnen zu zittern, wenn sie diesen Namen nur hören: Myles Garrett brach am Sonntag einen 24 Jahre alten Rekord. Der Defensive End der Cleveland Browns brachte gegen die Cincinnati Bengals zum 23. Mal in dieser Saison einen Quarterback hinter der Line of Scrimmage (der Ausgangslinie eines Spielzugs) zu Fall. 23 Sacks gelangen zuvor noch keinem Spieler in einer NFL-Saison.

Bisher teilten sich Michael Strahan (2001, New York Giants) und T. J. Watt (2021, Pittsburgh Steelers) den Rekord mit 22,5 Sacks. Wobei gesagt werden muss, dass es zu Strahans Zeiten nur 16 Regular-Season-Spiele gab und Watt verletzungsbedingt nur 15 Partien absolvieren konnte. Garrett stand in diesem Jahr in allen 17 Spielen auf dem Feld. Dennoch ist es eine sehr beeindruckende Leistung, zumal oftmals zwei oder gar drei gegnerische Spieler versuchen, zu verhindern, dass Garrett zu ihrem Quarterback gelangt.

Mit seinem Sack trug Garrett auch seinen Teil zum überraschenden 20:18-Sieg gegen Cincinnati bei. Ohnehin war es die Defensive, welche die Browns zum Erfolg trug. Erst schnappte sich Devin Bush einen Pass von Bengals-Quarterback Joe Burrow und trug diesen über 97 Yards zum Touchdown, dann erzielte auch noch Sam Webb einen Touchdown nach einem Fumble der Gäste.

Auf den Rivalen ist Verlass

Die Carolina Panthers hätten in der Nacht auf Sonntag bereits Platz 1 in der Division NFC South klarmachen können, doch unterlagen sie dem Konkurrenten Tampa Bay. Nun hing alles von den Atlanta Falcons ab: Verlieren sie gegen New Orleans, ist Tampa Bay in den Playoffs. Gewinnen sie, qualifiziert sich Carolina. Sowohl Atlanta als auch New Orleans sind Division-Rivalen der Panthers und der Buccaneers. Und die Falcons gewannen am Ende 19:17, womit sie den Panthers die erstmalige Playoff-Qualifikation seit acht Jahren sicherten. Carolina hat übrigens nur acht Siege bei neun Niederlagen, profitiert aber davon, dass alle Division-Gewinner automatisch in den Playoffs dabei sind.



Atlanta verpasst die entscheidende Saisonphase hingegen zum achten Mal in Serie. Dies hat Folgen für zwei Verantwortliche: Besitzer Arthur Blank entliess sowohl Trainer Raheem Morris als auch General Manager Terry Fontenot.

Trainer Raheem Morris wurde nach zwei Jahren in Atlanta entlassen. Bild: keystone

Will niemand Platz 2?

Die Chicago Bears und die Philadelphia Eagles stritten sich in der NFC noch um Platz 2, der für die Playoffs einen vermeintlich schwächeren Gegner bedeutet. Im Falle eines Sieges hätte Chicago diesen sicher gehabt, doch unterlag es den bereits ausgeschiedenen Detroit Lions trotz toller Aufholjagd mit Touchdowns von Jahdae Walker und Colston Loveland 16:19. Die Lions, die 16:0 geführt hatten, siegten dank eines Field Goals in letzter Sekunde.

So wäre die Tür für Philadelphia geöffnet gewesen, doch noch auf Platz 2 der Conference vorzustossen. Die Eagles patzten aber ebenfalls. Gegen die Washington Commanders unterlag der Titelverteidiger 17:24. Für die Entscheidung sorgte der 39-jährige Josh Johnson, der eigentlich nur die Nummer 3 in der Quarterback-Hierarchie der Commanders wäre. Somit gehen die Eagles als drittgesetztes Team in die Playoffs, wo sie auf die San Francisco 49ers treffen. Chicago bekommt es mit den formschwachen Green Bay Packers zu tun.

Die weiteren Highlights

Die Houston Texans befinden sich weiter in Topform. Der 38:30-Sieg gegen Indianapolis war bereits der neunte in Serie. Tight End Dalton Schultz glänzte dabei mit diesem einhändigen Catch:

Die New Orleans Saints unterlagen Atlanta zwar, doch sorgten sie dennoch für zwei Highlights. Einerseits schnappte sich Juwan Johnson diesen Ball mit einer Hand:

Ausserdem erzielte Ronnie Bell in Bedrängnis eines Verteidigers diesen Touchdown:

Die Los Angeles Rams verteidigten mit dem 37:20-Sieg gegen Arizona Platz 5 in der NFC. Einmal mehr glänzte dabei Puka Nacua mit einem Touchdown-Catch:

Das ist der Playoff-Spielplan

Am nächsten Wochenende beginnt die schönste Zeit der NFL: die Playoffs. Gleich zum Start gibt es sechs spannende Begegnungen:

AFC

Sonntag, 19 Uhr: Jacksonville Jaguars (3) – Buffalo Bills (6)

Jacksonville Jaguars (3) – Buffalo Bills (6) Montag, 2 Uhr: New England Patriots (2) – Los Angeles Chargers (7)

New England Patriots (2) – Los Angeles Chargers (7) Dienstag, 2 Uhr: Pittsburgh Steelers (4) – Houston Texans (5)

Die Denver Broncos (1) haben ein Freilos.

NFC

Samstag, 22.30 Uhr: Carolina Panthers (4) – Los Angeles Rams (5)

Carolina Panthers (4) – Los Angeles Rams (5) Sonntag, 2 Uhr: Chicago Bears (2) – Green Bay Packers (7)

Chicago Bears (2) – Green Bay Packers (7) Sonntag, 22.30 Uhr: Philadelphia Eagles (3) – San Francisco 49ers (6)

Die Seattle Seahawks (1) haben ein Freilos.