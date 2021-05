Sport

Eishockey-Nati

WM-Hauptprobe geglückt: Hockey-Nati schlägt Lettland dank Hofmann erneut



bild: screenshot tv24

WM-Hauptprobe geglückt – Hockey-Nati schlägt Lettland dank Hofmann erneut

Der Schweiz glückt die WM-Hauptprobe. Einen Tag nach dem 3:0-Sieg gewinnt das Team von Trainer Patrick Fischer auch das zweite Testspiel in Riga gegen Lettland, diesmal mit 2:1.

Dario Simion brachte die Schweizer bereits nach 55 Sekunden in Führung; der Zuger Stürmer hatte schon am Freitag zweimal getroffen. Die Vorarbeit leistete EVZ-Teamkollege Gregory Hofmann, der nach dem Ausgleich von Martins Dzierkalis (37.) in der 55. Minute bei vier gegen drei Feldspielern für den Siegtreffer verantwortlich zeichnete.

Die Führung nach 20 Minuten ging absolut in Ordnung. Die Schweizer zeigten erneut ein starkes erstes Drittel. Danach bekundeten die Gäste aber einige Mühe, zu guten Chancen zu kommen. Insofern entbehrte es nicht einer gewissen Logik, dass das 2:1 in Überzahl fiel.

Das Warm Up bestritten auch die NHL-Spieler Nico Hischier, Timo Meier, Philipp Kuraschew und Jonas Siegenthaler, die wenige Stunden zuvor in Riga angekommen waren. Fischer und Co. werden das Kader nun noch um vier Spieler reduzieren.

Die Schweizer nehmen die WM ungeschlagen in Angriff, hatten sie doch schon die beiden Tests gegen Russland (3:1 und 1:0) für sich entschieden. Erster WM-Gegner ist am kommenden Samstag Tschechien. Davor steht noch eine zweitägige Isolation an, in der das Hotelzimmer nicht verlassen werden darf.

Das Telegramm:

Lettland - Schweiz 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Riga. - SR Zviedritis/Griskevics, Ozolins/Druseiks.

Tore: 1. (0:55) Simion (Hofmann) 0:1. 37. Dzierkals (Cibulskis, Kenins) 1:1. 55. Hofmann (Alatalo, Simion/Ausschlüsse Balinskis, Jaks; Müller) 1:2.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Lettland, 5mal 2 Minuten gegen die Schweiz.

Lettland: Kivlenieks; Skvorcovs, Freibergs; Balinskis, Rubins; Zile, Cibulskis; Jaks, Kulda; Daugavins, Abols, Darzins; Dzierkals, Indrasis, Kenins; Redlihs, Bicevskis, Roberts Bukarts; Meija, Batna, Marenis; Krastenbergs.

Schweiz: Genoni/Nyffeler (ab 32.); Heldner, Frick; Geisser, Alatalo; Untersander, Moser; Fora, Müller; Rod, Vermin, Bertaggia; Simion, Corvi, Hofmann; Praplan, Bertschy, Scherwey; Mottet, Walser, Ambühl.

Bemerkungen: Schweiz ohne Berra, Diaz, Egli, Loeffel, Andrighetto, Herzog (alle überzählig), Siegenthaler, Hischier, Kuraschew und Meier (erst kurz zuvor in Riga angekommen). - Powerplay-Ausbeute: Lettland 0/2; Schweiz 1/3. (pre/sda)

