bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

Devils verlieren schon wieder – auch andere NHL-Schweizer in der Krise

New Jersey Devils center Nico Hischier (13) yells after being called for a penalty during the third period of an NHL hockey game against the Vegas Golden Knights, Friday, Dec. 5, 2025, in Newark, N.J. ...
Die New Jersey Devils mit Captain Nico Hischier machen eine kleine Krise durch.Bild: keystone

Devils verlieren schon wieder – auch andere NHL-Schweizer in der Krise

Die New Jersey Devils finden in der NHL nicht aus dem Tief. Auch andere Schweizer müssen teils hohe Niederlagen hinnehmen. Siege gibt es nur für Kevin Fiala und Pius Suter.
07.12.2025, 09:5207.12.2025, 09:52
Inhaltsverzeichnis
Bruins – Devils 4:1Kings – Blackhawks 6:0Senators – Blues 1:2Hurricanes – Predators 6:3Lightning – Islanders 2:0Oilers – Jets 6:2

Bruins – Devils 4:1

New Jersey mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler kassierte mit dem 1:4 bei den Boston Bruins die fünfte Niederlage in Serie. Immerhin beendeten die Devils eine 146 Minuten und 48 Sekunden dauernde Torflaute.

Das 1:1 (19.) erzielte Meier auf Vorarbeit von Hischier. Der Appenzeller Stürmer hatte schon das zuvor letzte Tor von New Jersey geschossen. Es war für ihn der sechste Treffer in den vergangenen neun Partien und der elfte insgesamt. Er totalisiert nun 23 Skorerpunkte, Hischier deren 26. Für das entscheidende 2:1 von Boston zeichnete Morgan Geekie (22.) verantwortlich. Er traf zum zehnten Mal in den letzten neun Spielen.

Video: YouTube/NHL

Kings – Blackhawks 6:0

Kevin Fiala war einer der wenigen erfolgreichen Schweizer in der vergangenen Nacht. Er gewann mit den Los Angeles Kings zu Hause gegen die Chicago Blackhawks 6:0. Der Ostschweizer bereitete im Powerplay das 2:0 von Andrej Kuzmenko (37.) vor. Er steht nun bei zehn Toren und neun Assists in der laufenden Meisterschaft.

Video: YouTube/NHL

Senators – Blues 1:2

Auch Pius Suter punktete beim 2:1-Sieg seiner St. Louis Blues auswärts gegen die Ottawa Senators. Der Zürcher war einer der Assistgeber zum 1:0 von Jake Neighbours (38.). Suter hat nun je sieben Treffer und Assists auf dem Konto. Die Blues gewannen trotz 20:42 Torschüssen.

Video: YouTube/NHL

Hurricanes – Predators 6:3

Für die übrigen in der Nacht auf Sonntag im Einsatz gestandenen Schweizer gab es weder Siege noch persönliche Punkte. Roman Josi verlor mit den Nashville Predators bei den Carolina Hurricanes 3:6. Die Predators gehören weiter zu den schlechtesten Teams der Liga.

Video: YouTube/NHL

Lightning – Islanders 2:0

Besser sind eigentlich die Tampa Bay Lightning von Janis Moser. Doch auch er unterlag mit seinem Team vor heimischem Publikum den New York Islanders 0:2 und ging zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Eis.

Video: YouTube/NHL

Oilers – Jets 6:2

Ebenfalls überhaupt nicht läuft es aktuell Nino Niederreiter und den Winnipeg Jets, die eigentlich zum erweiterten Kreis der Titelanwärter zählen. Niederreiters Team zog bei den Edmonton Oilers mit 2:6 den Kürzeren. Es war für die Jets die siebte Niederlage in den letzten neun Partien.

Video: YouTube/NHL

(con/sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trotz der grössten WM der Geschichte – das sind die beiden Hammergruppen
Wie erwartet wurde die WM-Auslosung zur grossen Show von Gianni Infantino und Donald Trump. Nachdem die Präsidenten der FIFA und der USA sich gegenseitig Honig um den Bart geschmiert hatten, wurden aber doch noch die Gruppen ausgelost.
Die Delegationen der 48 WM-Teilnehmer mussten sich ebenso gedulden, wie die Fussballfans rund um die Welt. Im Kennedy Center in der US-Hauptstadt Washington, D.C., dauerte es bei der Auslosung der Gruppen für die Weltmeisterschaft im nächsten Sommer nämlich weit über eine Stunde, bis tatsächlich die Lose gezogen wurden.
Zur Story