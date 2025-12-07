Die New Jersey Devils mit Captain Nico Hischier machen eine kleine Krise durch. Bild: keystone

Devils verlieren schon wieder – auch andere NHL-Schweizer in der Krise

Die New Jersey Devils finden in der NHL nicht aus dem Tief. Auch andere Schweizer müssen teils hohe Niederlagen hinnehmen. Siege gibt es nur für Kevin Fiala und Pius Suter.



Bruins – Devils 4:1

New Jersey mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler kassierte mit dem 1:4 bei den Boston Bruins die fünfte Niederlage in Serie. Immerhin beendeten die Devils eine 146 Minuten und 48 Sekunden dauernde Torflaute.

Das 1:1 (19.) erzielte Meier auf Vorarbeit von Hischier. Der Appenzeller Stürmer hatte schon das zuvor letzte Tor von New Jersey geschossen. Es war für ihn der sechste Treffer in den vergangenen neun Partien und der elfte insgesamt. Er totalisiert nun 23 Skorerpunkte, Hischier deren 26. Für das entscheidende 2:1 von Boston zeichnete Morgan Geekie (22.) verantwortlich. Er traf zum zehnten Mal in den letzten neun Spielen.

Kings – Blackhawks 6:0

Kevin Fiala war einer der wenigen erfolgreichen Schweizer in der vergangenen Nacht. Er gewann mit den Los Angeles Kings zu Hause gegen die Chicago Blackhawks 6:0. Der Ostschweizer bereitete im Powerplay das 2:0 von Andrej Kuzmenko (37.) vor. Er steht nun bei zehn Toren und neun Assists in der laufenden Meisterschaft.

Senators – Blues 1:2

Auch Pius Suter punktete beim 2:1-Sieg seiner St. Louis Blues auswärts gegen die Ottawa Senators. Der Zürcher war einer der Assistgeber zum 1:0 von Jake Neighbours (38.). Suter hat nun je sieben Treffer und Assists auf dem Konto. Die Blues gewannen trotz 20:42 Torschüssen.

Hurricanes – Predators 6:3

Für die übrigen in der Nacht auf Sonntag im Einsatz gestandenen Schweizer gab es weder Siege noch persönliche Punkte. Roman Josi verlor mit den Nashville Predators bei den Carolina Hurricanes 3:6. Die Predators gehören weiter zu den schlechtesten Teams der Liga.

Lightning – Islanders 2:0

Besser sind eigentlich die Tampa Bay Lightning von Janis Moser. Doch auch er unterlag mit seinem Team vor heimischem Publikum den New York Islanders 0:2 und ging zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Eis.

Oilers – Jets 6:2

Ebenfalls überhaupt nicht läuft es aktuell Nino Niederreiter und den Winnipeg Jets, die eigentlich zum erweiterten Kreis der Titelanwärter zählen. Niederreiters Team zog bei den Edmonton Oilers mit 2:6 den Kürzeren. Es war für die Jets die siebte Niederlage in den letzten neun Partien.

