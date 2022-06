Josis Nashville Predators scheiterten in den Playoffs an Makars Colorado Avalanche – nun hat der Berner auch bei der Norris Trophy das Nachsehen. Bild: keystone

Keine zweite Norris Trophy für Roman Josi – der beste NHL-Verteidiger heisst Cale Makar

Vorerst keine zweite Norris Trophy für Roman Josi: Der Schweizer Verteidiger hatte bei der Wahl zum besten Verteidiger der NHL-Saison das Nachsehen. Der prestigeträchtige Award ging stattdessen an den Kanadier Cale Makar. Dieser verbuchte in der Regular Season in 77 Spielen 86 Skorerpunkte und bestreitet derzeit mit seinen Colorado Avalanche den Stanley-Cup-Final.

Mehr folgt in Kürze...