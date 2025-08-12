sonnig31°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Gut für FC Basel – das ist die kürzeste Auswärtsreise im Europacup

�resund Bridge s 25th anniversary in Malmo, Sweden - 1 Jul 2025 View of the �resund Bridge during the 25th anniversary at Luftkastellet. The �resund Bridge, which connects Danish capital Copenhagen in ...
Für die Malmö-Fans geht es heute über die Öresundbrücke: Nur diese trennt die schwedische Stadt von Kopenhagen.Bild: www.imago-images.de

Freut auch die Fans des FC Basel – das ist die kürzeste Auswärtsreise im Europacup

Am heutigen Dienstag entscheidet sich, auf wen der FC Basel in den Playoffs zur Champions League trifft: den FC Kopenhagen oder Malmö. Für die Fans der beiden Klubs könnte die Auswärtsreise im diesjährigen Europacup nicht kürzer sein.
12.08.2025, 13:5312.08.2025, 14:58
Niklas Helbling
Niklas Helbling
Mehr «Sport»

Auswärtsreisen im Europacup werden ja auch gerne mal dazu genutzt, einige Tage in einer fremden Stadt zu verbringen, andere Kulturen kennenzulernen und für Interessierte gar, die dortigen Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Die Fans von Malmö können sich am heutigen Dienstag aber auf das Wesentliche konzentrieren: Bier und Fussball.

Denn die Schweden treffen in der Qualifikation zur Champions League auf den FC Kopenhagen. Zwischen Malmö und der dänischen Hauptstadt liegt lediglich die 7845 Meter lange Öresundbrücke – zu Fuss ist sie aber leider nicht zu überqueren. Die beiden Stadtzentren liegen gut 42 Kilometer und knapp 50 Autominuten auseinander, auch mit dem Zug ist das Ziel auf der hochfrequentierten Linie innert weniger als einer Stunde zu erreichen. Europacup-Reise mal anders.

Dass die beiden Konkurrenten eine so kurze Anreise haben, dürfte auch die Fans des FC Basel freuen. Der Schweizer Double-Sieger trifft nämlich in den Playoffs auf den Sieger des skandinavischen Duells. Nach dem 0:0 im Hinspiel in Malmö ist noch völlig offen, wer dies sein wird. Die Basler treten am nächsten Mittwoch, den 20. August, erst zu Hause an, eine Woche später geht es dann in den Norden.

Obwohl der Gegner noch nicht bekannt ist, können die Fans ihre Reise dank der kurzen Distanz zwischen den beiden potenziellen Zielorten bereits buchen. Jene, die nicht mit dem von der Muttenzerkurve organisierten Car mitfahren, dürften ohnehin nach Kopenhagen fliegen – so wie es auch das Team tut. Nach Malmö gibt es nämlich keine direkten Flüge aus der Schweiz. Auch Zugreisende müssten in jedem Fall über Kopenhagen fahren. Ohne Malmö Unrecht tun zu wollen, ist die dänische Küstenstadt zudem wohl das beliebtere Reiseziel.

Übrigens: Im Europacup gibt es keine kürzere Anreise für die Auswärtsteams als zwischen Malmö und Kopenhagen, die 2019/20 auch schon in der Gruppenphase der Europa League aufeinandergetroffen sind. Ebenfalls nahe beieinander liegen aber beispielsweise Wien und Bratislava mit 65 Kilometern und einer Autostunde. Sollte der FC Vaduz jemals auf den FC St.Gallen treffen, würde die Auswärtsreise durch Europa gar nur rund 45 Minuten dauern, wäre aber knapp 70 Kilometer lang.

Malmo FF v FC Copenhagen, UEFA Champions League qualification, Malmoe, Sweden Malmo, Sweden. 05th, August 2025. Football fans of FC Copenhagen seen on the stands at the UEFA Champions League qualifica ...
Die kurze Anreise nutzten die Kopenhagen-Fans beim Hinspiel in der vorigen Woche, um den Gästeblock zu füllen.Bild: imago

Eine spezielle Reise für die Fans wäre auch ein Duell zwischen Klubs aus Helsinki und Tallinn. Die Hauptstädte von Finnland und Estland sind lediglich durch den finnischen Meerbusen getrennt. Die Überfahrt mit der Fähre dauert gut drei Stunden.

Lehmann erklärt den Como-Wechsel: «Es geht nicht nur darum, Spiele zu gewinnen»
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
1 / 5
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
quelle: sofascore
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Viel Sonne, bunte Kleider und Musik! So war die Street Parade 2025
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
Meistkommentiert
1
ManUnited will 120-Millionen-No-Name +++ Isak will nie mehr für Newcastle spielen
2
Diese 9 Sündenböcke hat die SVP für das Zoll-Debakel auserkoren
3
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
4
watson-Umfrage zeigt: SVP-Halbierungsinitiative auf der Kippe
5
Karin Keller-Sutter: «Innert Minuten war klar: Der Deal ist Trump egal»
Meistgeteilt
1
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
2
Ukrainische Armee weist Berichte von Frontdurchbruch zurück
3
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
4
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
5
Wale und Delfine spielen laut Studie miteinander
Renato Steffen ist nach Unruhen zurück und direkt im Team der Super-League-Runde
Rund um den FC Lugano herrschte zuletzt grosse Unruhe – unter anderem soll sich Renato Steffen mit Trainer Mattia Croci-Torti gefetzt haben. Die Antwort gab der 33-jährige Flügelspieler nun auf dem Platz.
Der 3:1-Sieg gegen den FC Basel war ein Befreiungsschlag für den FC Lugano, der seine ersten fünf Partien der Saison allesamt verloren hat, und besonders für Renato Steffen. Der 33-jährige Flügelspieler war am Sonntag gegen den Double-Sieger einer der besten Spieler auf dem Platz, bereitete das zweite Tor vor und war auch sonst überall präsent. «Ich bin froh, dass ich eine solche Leistung zeigen konnte», erklärte Steffen danach bei Blue, «mir ist eine Last von den Schultern gefallen.»
Zur Story