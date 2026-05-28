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Eishockey-WM: Die Vorschau zu den Viertelfinals mit USA - Kanada

epa12768725 Jackl Eichel of USA celebrates after scoring the winning goal during the Men&#039;s Ice Hockey final match between Canada and the USA at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games in Mil ...
Im Olympiafinal gewann die USA gegen Kanada.Bild: keystone

Die grosse Olympia-Revanche und ein Duell mit dem im Viertelfinal niemand rechnete

Aus internationaler Sicht sticht in den Viertelfinals an der Eishockey-WM in Zürich und Freiburg das Duell zwischen Kanada und den USA heraus.
28.05.2026, 09:2128.05.2026, 09:21
Inhaltsverzeichnis
Alle Viertelfinals im ÜberblickCelebrini und Crosby sinnen auf RacheFinnland möchte den Viertelfinal-Fluch ablegenDas Duell der Aussenseiter

Alle Viertelfinals im Überblick

Celebrini und Crosby sinnen auf Rache

Es ist die Neuauflage des hochklassigen Olympia-Finals im Februar, den die Amerikaner 2:1 nach Verlängerung gewonnen haben. Die beiden WM-Teams haben jedoch nur noch wenig mit den damaligen Mannschaften gemeinsam. Bei Kanada sind einzig Macklin Celebrini und Sidney Crosby dabei, bei den USA ist es nur Matthew Tkachuk.

Auf dem Papier sind die Kanadier klar favorisiert. Sie gewannen in der Vorrunde neben der Schweiz als einziges Team alle sieben Partien und gaben nur gegen Norwegen (6:5 n. V.) einen Punkt ab. Die USA konnten dagegen nicht kaschieren, dass mit Ausnahme von Tkachuk die grossen Namen im Kader fehlen. Der Titelverteidiger musste auch wegen der 2:4-Niederlage gegen Lettland bis zum Schluss um die Viertelfinal-Qualifikation bangen.

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Die US-Boys sind Titelverteidiger.Bild: keystone

Finnland möchte den Viertelfinal-Fluch ablegen

Finnland stand von 2019 bis 2022 – im Jahr 2020 fand die WM wegen der Corona-Pandemie nicht statt – dreimal in Serie im Final und holte zweimal Gold. Zuletzt scheiterten die Nordländer jedoch dreimal in den Viertelfinals.

Nun soll gegen Tschechien mit einer starken Mannschaft, in der 13 Spieler in Nordamerika unter Vertrag stehen, der Sprung ins Finalwochenende gelingen. Die Finnen gewannen die ersten sechs Partien an dieser WM und verloren nur das letzte Vorrundenspiel, als es gegen die Schweiz um den Gruppensieg ging.

Tschechien erlebt ein Auf und Ab an diesem Turnier. Zum einen konnte Schweden bezwungen werden, aber kassierte auch bittere Niederlagen gegen Slowenien und Norwegen. Bei den Osteuropäern amtet der in der Schweiz bestens bekannte 40-jährige Roman Cervenka als Captain. Vor zwei Jahren gewannen die Tschechen den WM-Final gegen die Schweiz.

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Roman Cervenka führt das Schweizer Team an.Bild: keystone

Das Duell der Aussenseiter

Wer auf einen Viertelfinal zwischen Norwegen und Lettland gewettet hätte, hätte je nach Einsatz viel Geld gewonnen. Die Skandinavier stehen erstmals seit 2012 an einer WM wieder in der K.o.-Phase – sämtliche drei bisherigen Viertelfinals gingen verloren.

Norwegen beendete die Gruppe B hinter Kanada als Zweiter und bezwang unter anderem Schweden (3:2) und Tschechien (4:1). Lettland gewann 2023 an der Heim-WM Bronze und könnte nun zum zweiten Mal die Halbfinals erreichen. (riz/sda)

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