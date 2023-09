Genf mit Sieg in der drittenRunde der Champions Hockey League. Bild: KEYSTONE

Klarer Sieg von Meister Genève-Servette +++ Rapperswil mit Niederlage

Am dritten Spieltag der Champions Hockey League gewinnt Servette in Bozen deutlich. Rapperswil verliert in Finnland.

Servette – Bozen 6:1

Meister Genève-Servette wurde am dritten Spieltag der Champions League seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt das erste Heimspiel seit dem Titelgewinn gegen das Schlusslicht Bozen souverän 6:1.Nach sechs Partien in der Vorrunde qualifizieren sich 16 der 24 Teams für die Achtelfinals.

Die Genfer gewinnen in Bozen deutlich. Video: SRF

Am Freitag startet mit den Rapperswil-Jona Lakers auch das letzte Schweizer Team in das Europacup-Abenteuer. Die St. Galler treten auswärts beim tschechischen Meister Ocelari Trinec an.

Innsbruck- Servette 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

4652 Zuschauer. SR Hürlimann/Kohlmüller (SUI/GER), Burgy/Duc .

Tore: 6. Pouliot (Maurer, Vatanen) 1:0. 18. Miranda (Winnik, Le Coultre) 2:0. 26. Cavalleri 3:0. 28. Hartikainen (Vatanen, Le Coultre) 4:0. 44. Ford (Lessio, Thomas) 4:1. 45. Parplan (Hartikainen, Vatanen) 5:1. 59. Pouliot (Lennström, Manninen/Powerplaytor) 6:1.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Innsbruck, 5-mal 2 Minuten gegen Servette.

Rapperswil-Jona Lakers - Lukko Rauma 2:5

Während die Genfer auf Kurs sind, sieht es derzeit für die Rapperswil-Jona Lakers nach Hälfte des Pensums nicht gut aus. Die St. Galler stehen nach der 2:5-Niederlage vor eigenem Anhang gegen Lukko Rauma aus Finnland mit zwei Punkten aus drei Partien da und belegen den 17.

Rapperswil-Jona Lakers - Lukko Rauma 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)

3853 Zuschauer. SR Tscherrig/Hebeisen (SUI), Schlegel/Fuchs. Tore: 6. Repo (Reunanen) 0:1. 14. Fontaine (Krannila) 0:2. 16. Krannila (Almari) 0:3. 25. Kainulainen (Stenqvist) 0:4. 57. Noreau (Wetter, Rask) 1:4. 58. Reunanen (ins leere Tor) 1:5. 59. Rask (Aebischer, Schroeder/Shorthander) 2:5.

Strafen: je 4mal 2 Minuten. (sda)

(kat/sda)