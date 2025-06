Manchester City lässt Juventus Turin im Direktduell keine Chance. Bild: keystone

Real schlägt Salzburg und ist Gruppensieger – ManCity deklassiert Juve

Gruppe H

Real Madrid – Red Bull Salzburg 3:0

Real Madrid gewinnt das letzte Gruppenspiel der Klub-WM gegen Red Bull Salzburg souverän mit 3:0 und sichert sich den Gruppensieg. Für die Österreicher ist das Turnier bereits zu Ende.

In der 40. Minute erzielte Vinicius Junior den ersten Treffer des Spiels und konnte über den ersten persönlichen Treffer des Turniers jubeln. Noch in der Nachspielzeit bereitete der Brasilianer das zweite Tor der Königlichen herrlich vor und Federico Valverde verwandelte souverän.

Im zweiten Abschnitt kam Salzburg zu einigen Chancen doch scheiterten an Torhüter Thibaut Courtois. Kurz vor Schluss sorgte Gonzalo Garcia mit dem 3:0 für die definitive Entscheidung.

Weiterhin kam bei Real der französische Superstar Kylian Mbappé nicht zum Einsatz, welcher sich noch nicht vollständig von einer Magen-Darm-Grippe erholt hat. Der Schweizer Enrique Aguilar erhielt auch im dritten Gruppenspiel von Salzburg keine Einsatzminuten. Im Achtelfinale trifft Real nun auf Juventus Turin.

Al-Hilal – Pachuca 2:0

Mit einem 2:0-Erfolg gegen Pachuca sichert sich der Saudi-Arabische Vertreter Al-Hilal ebenfalls einen Platz für die K.o.-Phase. Salem Al-Dawsari in der 22. Minute und Marcos Leandro in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit erzielten die Tore.

Al-Hilal beendet die Gruppenphase mit fünf Punkten und ohne Niederlage, in der nächsten Runde wartet nun Manchester City auf die Saudiarabier

Gruppe G

Manchester City – Juventus Turin 5:2

ManCity sichert sich den Gruppensieg in Gruppe G auf überzeugende Art und Weise. Im europäischen Direktduell mit Juventus Turin siegen die Engländer gleich mit 4:0.

Ein Abtasten gab es in dieser Partie nicht. Nach nur neun Minuten brachte Doku die Citizens in Führung, nur zwei Zeigerumdrehungen später glich Koopmeiners für die Italiener wieder aus. Danach entglitt Juve das Spiel. Ein Eigentor von Kalulu in der 26. Minute lenkte es in entscheidende Bahnen. ManCity wechselte zur Pause Haaland ein, der nur sieben Minuten später mit dem 3:1 für eine Vorentscheidung sorgte. Später trafen auch noch Foden und Savinho – das 2:5 von Vlahovic war lediglich noch Ergebniskosmetik.

Wydad Casablanca – Al Ain 1:2

Im sportlich unbedeutenden Spiel zwischen Wydad Casablance und Al Ain setzten sich die Mannschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten durch. Al Ain drehte das Spiel, nach frühem Rückstand. Mailula brachte Wydad bereits nach vier Minuten in Führung. Laba glich für Al Ain in der Nachspielzeit der ersten Hälfte vom Punkt aus. Und kurz nach dem Seitenwechsel machte Kaku mit dem 2:1 die Wende perfekt.

(riz/abu)