Sport

Eishockey

Eishockey: SC Bern und den Lakers gelingen Siege gegen Davos und Biel



Bild: keystone

Bern schlägt Davos in der Verlängerung +++ Rapperswil-Jona mit Auftaktsieg in Biel

Zum Auftakt der Pre-Playoffs gab es gleich zwei Verlängerungen zu sehen. Der SC Bern gewinnt in Davos nach 3:0-Führung, den Rapperswil-Jona Lakers gelingt in Biel die Überraschung.

Davos – Bern 3:4 n.V.

Serie: 0:1

Berns Sieg war glückhaft, weil Davos die Partie klar dominierte (60:32 Torschüsse). In der Overtime erspielte sich Davos während einer zweiminütigen Überzahl mehrere klare Chancen. In der 78. Minute traf Sven Jung für den HCD das Aussennetz. Mit dem Gegenangriff gelang Berns Söldnern Cory Conacher (Assist), Dustin Jeffrey (Assist) und Jesper Olofsson (Torschütze) das Siegtor.

In der regulären Spielzeit rannte Davos mehr als 43 Minuten lang einem klaren Rückstand hinterher. Die Bündner bewiesen indes grosse Moral und erhöhten im Schlussabschnitt den Druck aufs Berner Gehäuse nochmals. Benjamin Baumgartner belohnte den Davoser Sturmlauf mit dem 3:3-Ausgleich 159 Sekunden vor Schluss. Er bezwang Berns Goalie Tomi Karhunen (insgesamt 57 Paraden) mit einem Backhand-Schuss.

Bild: keystone

Der erste Playoff-Abend war noch nicht der Abend des HCD. Die Davoser schossen in der regulären Spielzeit doppelt so oft aufs Tor wie der Gegner, sie mussten am Ende aber froh sein, überhaupt in die Overtime gekommen zu sein. Das lag primär an 230 fatalen Sekunden in der Schlussphase des ersten Abschnitts.

Diesen ersten Abschnitt dominierte Davos fast nach Belieben. Der SC Bern kam in den ersten 15 Minuten bloss zu einem Torschuss. Dann aber gelangen Miro Zryd, Tristan Scherwey und Ramon Untersander innerhalb von 3:50 Minuten drei Goals für den Schlittschuhclub Bern. (sda)

Davos - Bern 3:4 (0:3, 2:0, 1:0, 0:1) n.V.

1 Zuschauer. - SR Hebeisen/Piechaczek, Obwegeser/Fuchs.

Tore: 16. (15:01) Zryd (Heim, Sopa) 0:1. 16. (15:49) Scherwey (Praplan, Pestoni) 0:2. 19. Untersander (Pestoni/Powerplaytor) 0:3. 27. Ambühl (Corvi) 1:3. 30. Wieser (Guerra) 2:3. 58. Baumgartner (Frehner) 3:3. 78. Olofsson (Jeffrey) 3:4.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Davos, 2mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Corvi; Jeffrey.

Davos: Mayer (21. Sandro Aeschlimann); Nygren, Jung; Stoop, Sund; Heinen, Guerra; Canova, Hänggi; Marc Aeschlimann, Ullström, Herzog; Baumgartner, Corvi, Turunen; Wieser, Ambühl, Nussbaumer; Frehner, Egli, Ritzmann.

Bern: Karhunen; Untersander, Henauer; Andersson, Zryd; Burren, Beat Gerber; Colin Gerber; Conacher, Jeffrey, Olofsson; Pestoni, Praplan, Scherwey; Sopa, Heim, Moser; Berger, Neuenschwander, Bader; Jeremi Gerber.

Bemerkungen: Bern ohne Blum, Ruefenacht und Sciaroni (alle verletzt).



Biel – Rapperswil-Jona 1:2 n.V.

Serie: 0:1

Im Duell Biel - Rapperswil deutete wenig darauf hin, dass die Lakers, die während der Qualifikation in 50 Partien 22 Punkte weniger gewannen als Biel in 48 Spielen, einen Erfolg feiern können. Die Seeländer starteten zwar furios in die Partie und gingen durch Fabio Hofer früh in Führung, nach dem Ausgleich von Dominik Egli (18.) glich sich das Spielgeschehen immer mehr aus.

Dominik Egli! Der 22-Jährige, der nächste Saison für den HC Davos verteidigen wird, avancierte zum Matchwinner. Nicht nur stoppte er als «Verteidigungs-Minister» mit Erfolg Biels Sturmlauf, Egli gelangen ausserdem die zwei entscheidenden Tore für die Lakers. In der 77. Minute überwand er mit einem Slapshot Joren van Pottelberghe.

Die Rapperswil-Jona Lakers standen schon im dritten Abschnitt der Überraschung nahe. In diesem erspielte sich der Gast ein Chancenplus - auch weil sich in der zweiten Spielhälfte nur noch die Bieler Strafen leisteten.

Bild: keystone

Biel - Rapperswil-Jona Lakers 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) n.V.

0 Zuschauer. - SR Tscherrig/Dipietro, Kehrli/Duarte.

Tore: 7. Hofer (Komarek) 1:0. 16. Egli (Cervenka) 1:1. 77. Egli (Profico) 1:2.

PostFinance-Topskorer: Cunti; Cervenka.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Biel, 3-mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.

Biel: van Pottelberghe; Kreis, Moser; Lindbohm, Rathgeb; Forster, Fey; Sartori, Stampfli; Brunner, Trettenes, Rajala; Hofer, Komarek, Ulmer; Hügli, Cunti, Künzle; Kohler, Gustafsson, Jaquet.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Egli, Profico; Vukovic, Jelovac; Sataric, Maier; Randegger, Dufner; Clark, Cervenka, Moses; Lehmann, Rowe, Eggenberger; Schweri, Ness, Wick; Forrer, Wetter, Loosli.

Bemerkungen: Biel ohne Fuchs, Kessler, Lindgren, Lüthi (alle verletzt), Hischier und Tanner (beide krank), Rapperswil-Jona Lakers ohne Dünner, Lhotak und Payr (alle verletzt).

(nih/sda)



DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Alle NL-Topskorer der Qualifikation seit 2002/2003 Das Büro steht Kopf, wir sind im Playoff-Fieber Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter