Nach zehn Jahren: Spurs-Legende Heung-Min Son möchte Tottenham verlassen

Seit zehn Jahren steht Heung-Min Son bei Tottenham unter Vertrag. Nun will der Kapitän den Verein verlassen, wie er selbst bekanntgab.

Heung-Min Son steht vor dem Abschied aus der Premier League. Der südkoreanische Nationalspieler kündigte an, Tottenham Hotspur nach zehn Jahren verlassen zu wollen.

Während sich der Klub derzeit in Seoul auf die kommende Saison vorbereitet, erklärte der 33-Jährige bei einer Pressekonferenz, dass er einen Wechsel anstrebt. «Das war eine der schwierigsten Entscheidungen meiner Karriere», sagte Son laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap. Noch ein Jahr läuft sein Vertrag – für Tottenham könnte es die letzte Chance sein, eine Ablöse zu erzielen.

Gerüchte über einen Wechsel gibt es schon seit Längerem. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass Son mit einem Wechsel in die Major League Soccer liebäugelt. Konkret sei Los Angeles FC interessiert, die Gespräche sollen bereits laufen. Wohin es Son letztlich zieht, liess er offen. Bei den Fans in London geniesst er nach wie vor grossen Rückhalt.

«Er ist eine 'Spurs'-Legende, in jeglicher Hinsicht»

Son sagte, die Spurs unterstützten seinen Wunsch, schon in diesem Sommer zu wechseln. Trainer Thomas Frank sagte: «Er ist eine 'Spurs'-Legende, in jeglicher Hinsicht.» Son sei seiner Meinung nach einer der besten Flügelspieler, die es in der Premier League je gegeben habe. «Ich denke es ist wohl der perfekte Zeitpunkt, auf einem Hoch zu gehen.»

Son kam 2015 von Bayer Leverkusen zu Tottenham Hotspur und absolvierte für die «Spurs» in der Premier League bisher 333 Spiele. Ende Mai gewann er mit dem Team die Europa League. Für Tottenham war es der erste Titelgewinn seit 17 Jahren. (riz/tonline)