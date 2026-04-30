Das Lakers-Logo mit den Flügeln ist Geschichte. Bild: keystone

Keine Flügel mehr – Rapperswil-Jona Lakers präsentieren neues Logo

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Am Abend von Spiel 7 im Playoff-Final zwischen dem HC Davos und Fribourg-Gottéron melden sich auch die Rapperswil-Jona Lakers zu Wort. Im Schloss Rapperswil haben die St.Galler unter dem Motto «Zurück in die Zukunft» ihr neues Logo präsentiert.

Die Flügel auf der Seite des alten Logos und der dominante Lakers-Schriftzug sind Geschichte. «Mit dem neuen Logo in zwei Varianten kehren die SCRJ Lakers zurück zu ihren Wurzeln und damit zum ‹e›-Logo, das in den frühen 1970er-Jahren von Grafiker Walter Brack entworfen worden war», heisst es in der Mitteilung des Klubs. Das «e» stehe, so sage es die Legende, für Eissport.

Die neuen Logos der Lakers. Bild: scrj lakers

Die Lakers unterscheiden dabei zwischen Bildmarke (reduziertes «e»-Symbol ohne Text) und Wort-Bild-Marke (Kombination aus «e» und Schriftzug «SC Rapperswil-Jona Lakers»). Das «e» ohne Text kommt auf den Trikots, im Stadion, im Bereich Merchandise und Fanartikel, Social Media, Grafiken, Videos und als Logo im TV zum Einsatz. Die Wort-Bild-Marke mit Schriftzug wird im Zusammenhang mit der Lakers Sport AG verwendet, beispielsweise in offiziellen Dokumenten, auf der Mitarbeitenden-Kleidung, auf der Website und in Kommunikationen.

Auch ein neues Maskottchen

«Mit dem neuen Logo wollen wir ganz bewusst zurück zu unserer ursprünglichen Identität und haben deshalb zwei Logos, eines davon als reine Bildmarke geschaffen», erklärt Lakers-Geschäftsführer Markus Bütler einen der Hauptgründe für den Wechsel.

Am Event im Schloss wurde ausserdem angekündigt, dass es ab der Saison 2026/27 auch ein neues Maskottchen geben wird. Waschbär «Leyki» wird durch einen Hirsch ersetzt – damit wird die Verbundenheit zu Rapperswil-Jona weiter verstärkt. Der Hirsch ist zentraler Bestandteil der Gründungslegende von Rapperswil und deshalb auch seit vielen Jahren am Schlosshügel mit einem Hirschpark vertreten. (abu/sda)