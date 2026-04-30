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Wer krönt sich zum Meister? Davos und Gottéron spielen in der Belle um den Titel
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Donnerstagabend fällt die Entscheidung im Kampf um den Meistertitel im Schweizer Eishockey. Davos trifft im entscheidenden siebten Spiel des Playoff-Finals daheim auf Fribourg-Gottéron.
- Der Rekordmeister strebt seinen 32. Titel an, den ersten seit elf Jahren, die Freiburger waren noch nie Meister.
- In den ersten vier Partien gab es vier Auswärtssiege, zuletzt gewannen zweimal die Heimteams.
- Davos hätte bereits am Dienstag alles klar machen können, verlor aber in Freiburg 1:2 nach Verlängerung.
- Das alles entscheidende Spiel beginnt um 20 Uhr. Mit watson sowie TV24 und 3+ bist du jederzeit live dabei. (abu/sda)
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Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
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