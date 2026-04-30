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Playoffs: HCD und Gottéron kämpfen in Spiel 7 um den Titel – im Ticker

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Wer krönt sich zum Meister? Davos und Gottéron spielen in der Belle um den Titel

30.04.2026, 18:3030.04.2026, 19:54
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Danke für diese geile Hockey-Show!

Das Wichtigste in Kürze:

  • Am Donnerstagabend fällt die Entscheidung im Kampf um den Meistertitel im Schweizer Eishockey. Davos trifft im entscheidenden siebten Spiel des Playoff-Finals daheim auf Fribourg-Gottéron.
  • Der Rekordmeister strebt seinen 32. Titel an, den ersten seit elf Jahren, die Freiburger waren noch nie Meister.
  • In den ersten vier Partien gab es vier Auswärtssiege, zuletzt gewannen zweimal die Heimteams.
  • Davos hätte bereits am Dienstag alles klar machen können, verlor aber in Freiburg 1:2 nach Verlängerung.
  • Das alles entscheidende Spiel beginnt um 20 Uhr. Mit watson sowie TV24 und 3+ bist du jederzeit live dabei. (abu/sda)
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quelle: keystone / ennio leanza
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