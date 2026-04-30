sonnig17°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

Pius Suter legt den Fokus auf die Eishockey-WM in der Schweiz

Switzerland&#039;s Pius Suter in action, during the men&#039;s group A preliminary round game between Switzerland and Czech Republic at the 2026 Olympic Winter Games in Milan Santagiulia Ice Hockey Ar ...
Pius Suter freut sich auf die kommende Heim-WM.Bild: keystone

«Wir wollen eine Euphorie entfachen» – Pius Suter mit vollem Fokus auf die Heim-WM

Pius Suter hat eine durchzogene Saison mit den St. Louis Blues hinter sich. Nun richtet er den Fokus voll auf die Heim-WM mit dem Schweizer Nationalteam.
30.04.2026, 14:3530.04.2026, 14:35

Pius Suter hat gerade gegessen, als er sich Zeit für die Nachrichtenagentur Keystone-SDA nimmt. Der Stürmer der St. Louis Blues ist als erster Spieler aus der NHL bereits zum Schweizer Team gestossen, das am Donnerstag im Rahmen der Euro Hockey Tour in Jönköping auf Schweden trifft, ehe am Samstag und Sonntag in Ceske Budejovice Finnland respektive Tschechien warten. Mindestens fünf weitere dürften in der nächsten Woche dazukommen. Headcoach Jan Cadieux sagt dazu: «Es geht darum, was das Beste für die Mannschaft ist, dass die Jungs nach einer langen Saison mental frisch sind und an der WM ihre Leistung abrufen können.»

Zwar nahm auch Suter im Februar an den Olympischen Winterspielen in Mailand teil, allerdings hatte er unmittelbar zuvor wegen einer Verletzung am rechten Sprunggelenk gut einen Monat pausieren müssen. Jedenfalls stand es für ihn ausser Frage, schon jetzt einzurücken. «Ich wäre sowieso aufs Eis gegangen, sonst einfach allein», betont der 29-jährige Zürcher.

Lange im Negativstrudel

Suter war am letzten Donnerstag aus Nordamerika in die Schweiz zurückgekehrt. Zuvor hatte er mit praktisch allen Teamkollegen noch einen kleinen Ausflug mit zwei Übernachtungen gemacht, und es wurde zusammen Golf gespielt. Es war der Abschluss einer insgesamt enttäuschenden Saison der Blues. Zwar lag St. Louis am Ende bloss vier Punkte hinter dem letzten Wildcard-Platz der Western Conference, «es sah jedoch knapper aus, als es vom Gefühl her war», betont Suter.

St. Louis Blues&#039; Pius Suter, right, is checked by Calgary Flames&#039; Hunter Brzustewicz during the first period of an NHL hockey game in Calgary on Wednesday, March 18, 2026. (Jeff McIntosh/The ...
Pius Suter hatte keine einfache Saison mit den St. Louis Blues.Bild: keystone

Die Mannschaft fand zu spät in die Spur. Vor der Olympia-Pause waren die Blues das zweitschlechteste Team der Liga, ehe sie in 20 der letzten 25 Partien punkteten und 17 Mal gewannen. «Wir hatten einen holprigen Start und fanden auch wegen Verletzungen bis zur Pause nicht mehr aus diesem Negativstrudel heraus», sagt Suter.

Durchzogene Leistungen

Der Zweiweg-Center erhielt von den Stürmern der Blues mit 15:53 Minuten im Schnitt die sechstmeiste Eiszeit. Nur drei Spieler aus dem Team hatten eine bessere Plus-Minus-Bilanz als Suter (+13), der in 64 Partien 13 Tore und 16 Assists erzielte. Wie zufrieden ist er mit seinen Leistungen? «Durchzogen. Defensiv war es okay, wobei es immer besser geht. Offensiv hätte ich wie die gesamte Mannschaft mehr beitragen können. Wir haben unser Ziel nicht erreicht, dann kannst du nicht zufrieden sein.»

St. Louis Blues&#039; Pius Suter, left, celebrates after scoring the game-winning goal past Edmonton Oilers goaltender Calvin Pickard (30) during the third period of an NHL hockey game Monday, Nov. 3, ...
Suter erzielte in seiner ersten Saison bei St. Louis 13 Tore.Bild: keystone

Die Blues sind Suters vierte Station in der NHL nach den Chicago Blackhawks, den Detroit Red Wings und den Vancouver Canucks. Bei letzteren war er in der Spielzeit zuvor mit 25 Toren und 21 Assists in 81 Begegnungen so produktiv wie noch nie in der besten Eishockey-Liga der Welt. Weil der Vertrag mit den Canucks auslief, war er danach auf dem freien Markt und entschied sich für St. Louis. Er unterschrieb für zwei Jahre, wobei sein Lohn von 1,6 auf 4,125 Millionen Dollar pro Saison anstieg. Er wohnt etwa 20 Minuten ausserhalb der Stadt, wo es schön grün ist. Zudem schätzt er bei den Blues besonders das familiäre Umfeld.

Sind alle guten Dinge drei?

Nun gilt Suters ganzer Fokus aber dem Nationalteam. Über die turbulenten Tage nach der Affäre um Patrick Fischer, der vor den Winterspielen 2022 in Peking ein Corona-Zertifikat hatte fälschen lassen und vor gut zwei Wochen als Nationaltrainer abgesetzt wurde, wollte er nicht mehr gross darauf eingehen. «Es waren für alle intensive Tage. Wir haben uns untereinander ausgetauscht. Wir wollen uns nun auf die WM fokussieren. Man merkt, dass das Thema für uns grundsätzlich abgeschlossen ist. Viel mehr gibt es dazu nicht mehr zu sagen.»

Patrick Fischer, head coach of Switzerland national ice hockey team, observes the game behind Switzerland&#039;s Nino Niederreiter #22, Switzerland&#039;s Sven Andrighetto #85 and Switzerland&#039;s P ...
Die Entlassung von Patrick Fischer ist bei der Nati kein Thema mehr.Bild: keystone

Spürt er so etwas wie eine Jetzt-erst-Recht-Stimmung? «Wir spielen zu Hause, wollen den Fans etwas zeigen und eine Euphorie entfachen. Von daher braucht niemand eine Extra-Motivation.» Für Suter ist die Heim-WM insofern noch spezieller, als er lange in Zürich bei den ZSC Lions gespielt hat und im Sommer nach wie vor in der Nähe der Arena wohnt, was es doppelt cool macht, wieder dort anzutreten.

Für Suter sind es erst seine dritten Weltmeisterschaften nach 2017 und 2022, ansonsten hat es aus diversen Gründen nie gepasst. Er war also bei keinen der drei Silbermedaillen der Schweiz in den letzten acht Jahren dabei. Das Verpasste möchte er nun nachholen und damit auch die Enttäuschung an den Winterspielen, als im Viertelfinal gegen Finnland (2:3 n.V.) eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben wurde, vergessen machen. «Wir geben alles für den grossen Coup», sagt Suter. Sein Hunger ist nach wie vor riesig. (car/sda)

Mehr Eishockey:
Eismeister Zaugg
Marc Lüthi – der SCB-Manager wird Berater und unterschätzt die Stöckli-Krankheit
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle NL-Topskorer der Qualifikation seit 2002/2003
1 / 26
Alle NL-Topskorer der Qualifikation seit 2002/2003

2025/26: Markus Granlund, Genf-Servette HC, 54 Punkte (22 Tore/32 Assists).
quelle: keystone / manuel geisser
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Charles liefert feine Spitzen mit britischem Humor
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bayern wütet über Penalty-Entscheid von Schweizer Schärer – weshalb dieser vertretbar war
Der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer stand im Halbfinal-Hinspiel zwischen PSG und Bayern in der Champions League plötzlich im Mittelpunkt. Sein Entscheid war regeltechnisch aber vertretbar.
Das Dasein als Schiedsrichter kann ganz schön frustrierend sein. Da leitet der Schweizer Sandro Schärer das völlig verrückte Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München über weite Strecken einwandfrei und am Ende ist er für eine Seite trotzdem der Buhmann.
Zur Story