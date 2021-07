Sport

Eishockey

NHL: Janis Moser von Arizona gedraftet, auch Brian Zanetti gewählt



Janis Mosers Draft-Traum ging in Erfüllung – 3,5 Schweizer gedraftet

In der späten zweiten Runde des diesjährigen NHL-Drafts ging der Traum von Janis Jérôme Moser endlich in Erfüllung: Er wurde von einem NHL-Team gedraftet. Im dritten Jahr seiner Verfügbarkeit zogen die Arizona Coyotes den Verteidiger des EHC Biels an 60. Stelle.

Welcome to Arizona, Janis Jérôme-Moser. 🇨🇭 pic.twitter.com/zNDluSKufK — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) July 24, 2021

Moser hat die beste Saison seiner noch jungen Karriere hinter sich. Er führte den EHC Biel als Captain an, spielte im ersten Powerplay und sammelte in 48 Spielen 30 Skorerpunkte. Wie Analytik-Consultant Daniel Weinberger weiss, besticht Moser gleichzeit aber auch durch hervorragende Defensivarbeit.

Zwischendurch für die Mitteleuropäer:



Moser hat eine herausragende NL-Saison hinter sich. Ausgezeichnete Defensivimpacts. Klar hat er auch ordentlich Punkte gesammelt, aber das ist imo für Verteidiger erstmal sekundär. pic.twitter.com/mTsttbaD2Y — Daniel Weinberger (@DanielT_W) July 24, 2021

Zanetti und Knak in den hinteren Runden

Ebenfalls gedraftet wurde der 18-jährige Verteidiger Brian Zanetti vom HC Lugano. Er bekam in der 4. Runde – der 110. Pick insgesamt – den Zuschlag von den Philadelphia Flyers. Die Wahl kam etwas überraschend, war der Tessiner doch auf wenigen Draft-Rankings zu finden.

Round 4️⃣, Pick 1️⃣1️⃣0️⃣



We have selected defenseman Brian Zanetti! pic.twitter.com/XiuSxekKoK — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) July 24, 2021

Als dritter Schweizer wurde Flügelstürmer Simon Knak gezogen. Die Nashville Predators drafteten den Overager, der die Saison beim HC Davos begonnen und bei den Portland Winterhawks in der WHL beendet hat, in der 6. Runde an 179. Stelle.

Our final pick of the #2021Draft is in!



Welcome to SMASHVILLE, Simon! pic.twitter.com/G69uGsglLh — Nashville Predators (@PredsNHL) July 24, 2021

Ein halber Schweizer in der ersten Runde

Der Nummer-1-Draft Owen Power ist ein grossgewachsener Verteidiger (1,95 m/97 kg). Er spielte in der vergangenen Saison in der College-Meisterschaft NCAA für die University of Michigan, bevor er Anfang Juni mit Kanada an der A-Weltmeisterschaft in Riga die Goldmedaille gewann. Als Overall-Nummer 2 wurde vom Liga-Neuling Seattle Kraken der amerikanische Center Matty Beniers gezogen, zuletzt Teamkollege von Power bei der University of Michigan.

An dritter Stelle folgte mit Center Mason McTavish (Anaheim Ducks) ein Spieler mit Schweizer Vergangenheit. Der 18-jährige Kanadier hat die letzte Saison beim EHC Olten in der Swiss League begonnen und dabei in 13 Spielen neun Tore geschossen und zwei Assists verbucht. Ebenfalls ein Spieler mit Oltner Vergangenheit und ein halber Schweizer ist Brennan Othman. Der Stürmer besitzt neben dem kanadischen auch den Schweizer Pass. Er wurde in der ersten Runde an 18. Stelle von den New York Rangers gezogen.

With the 16th overall pick in the 2021 NHL Entry Draft, the New York Rangers select forward Brennan Othmann from the Flint Firebirds! pic.twitter.com/kkacCYkRSp — Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) July 24, 2021

Trades und Vertragsverlängerung am Draft-Wochenende

Zu Buffalo: Devon Levi (Goalie, 19), 1 Draft-Pick (1. Runde 2022).

Zu Florida: Sam Reinhart (Center, 25).



Devon Levi (Goalie, 19), 1 Draft-Pick (1. Runde 2022). Sam Reinhart (Center, 25). Zu Philadelphia: Cam Atkinson (Rechter Flügel, 32).

Zu Columbus: Jakub Voracek (Rechter Flügel, 31).



Cam Atkinson (Rechter Flügel, 32). Jakub Voracek (Rechter Flügel, 31). Verteidiger Cale Makar verlängert bei den Colorado Avalanche für sechs Jahre. Der Cap Hit beläuft sich auf 9,0 Millionen Dollar.

Bild: keystone

Zu Columbus: Jake Bean (Verteidiger, 23)

Zu Carolina: 1 Draft-Pick (2. Runde 2021)​

Jake Bean (Verteidiger, 23) 1 Draft-Pick (2. Runde 2021)​ Zu Chicago: Seth Jones (Verteidiger, 26), 2 Draft-Picks (1. Runde 2021 und 6. Runde 2022).

Zu Columbus: Adam Boqvist (Verteidiger, 20), 2 Draft Picks (1. Runde 2021 und 2. Runde 2021).



Seth Jones (Verteidiger, 26), 2 Draft-Picks (1. Runde 2021 und 6. Runde 2022). Adam Boqvist (Verteidiger, 20), 2 Draft Picks (1. Runde 2021 und 2. Runde 2021). Verteidiger Seth Jones verlängert bei den Chicago Blackhawks für acht Jahre. Der Cap Hit beläuft sich auf 9,5 Millionen Dollar.

Now introducing... 𝐓𝐡𝐞 𝐉𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐁𝐫𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬 💥



Welcome to Chicago, Seth and Caleb Jones! pic.twitter.com/l55eI6Y6ap — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) July 24, 2021

Zu Vancouver: Oliver Ekman Larsson (Verteidiger, 30) und Conor Garland (Rechter Flügel, 25).

Zu Arizona: Loui Eriksson (Linker Flügel, 36), Jay Beagle (Center, 35), Antoine Roussel (Linker Flügel, 31) und 3 Draft Picks (1. Runde 2021, 2. Runde 2022, 7. Runde 2023).



Oliver Ekman Larsson (Verteidiger, 30) und Conor Garland (Rechter Flügel, 25). Loui Eriksson (Linker Flügel, 36), Jay Beagle (Center, 35), Antoine Roussel (Linker Flügel, 31) und 3 Draft Picks (1. Runde 2021, 2. Runde 2022, 7. Runde 2023). Zu St.Louis: Pavel Buchnevich (Rechter Flügel, 26).

Zu den Rangers: Sammy Blais (Linker Flügel, 26) und 1 Draft Pick (2. Runde 2022).



Pavel Buchnevich (Rechter Flügel, 26). Sammy Blais (Linker Flügel, 26) und 1 Draft Pick (2. Runde 2022). Zu Philadelphia: Rasmus Ristolainen (Verteidiger, 26).

Zu Buffalo: Robert Hägg (Verteidiger, 26), 2 Draft-Picks (1. Runde 2021, 2. Runde 2023).



Robert Hägg (Verteidiger, 26), 2 Draft-Picks (1. Runde 2021, 2. Runde 2023). Zu Arizona: Shayne Gostisbehere (Verteidiger, 26) und zwei Draft-Picks (2. Runde und 7. Runde 2022).

Zu Philadelphia: nichts



TRADE ALERT: We have traded defenseman Shayne Gostisbehere, a second round pick in 2022 and a seventh round pick in the 2022 NHL Draft to the @ArizonaCoyotes. https://t.co/rYazFRoris — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) July 22, 2021

Zu Detroit: Alex Nedeljkovic (Goalie, 25).

Zu Carolina: Jonathan Bernier (Goalie, 32), 1 Draft Pick (3. Runde 2021).



(abu/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL 1 / 15 So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL quelle: ap/fr170793 ap / mark zaleski Nico Hischier beantwortet unsere ungewöhnlichen Fragen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter