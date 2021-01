Sport

Fünfter Sieg in Folge: Der HCD schlägt auch Lausannes Star-Ensemble

Dem HC Davos läuft es nach einer turbulenten Woche zumindest auf dem Eis. Die Bündner feierten im einzigen National-League-Spiel vom Samstag einen 3:2-Erfolg gegen das ebenfalls formstarke Lausanne.

Am Vorabend hatten sowohl Davos (9:2 gegen die SCL Tigers) als auch Lausanne (6:0 in Ambri) torreiche und verhältnismässig «einfache» Siege gefeiert. Das Direktduell war wesentlich umkämpfter als die Spiele vom Freitag. Die Entscheidung fiel erst 82 Sekunden vor dem Ende, als Verteidiger Sven Jung mit einem Schuss aus der Distanz der Siegtreffer gelang.

Dank Jungs erfolgreichem Weitschuss feierten die Davoser nicht nur den zweiten Sieg an diesem Wochenende, nachdem sie am Mittwoch den überraschenden Abgang von Sportchef Raeto Raffainer verkraften mussten, sondern den fünften Erfolg in Serie. Damit schlossen sie in der Tabelle zu ihrem Gegner, der allerdings sieben Partien weniger ausgetragen hat, auf.

Lausanne hatte zuletzt ebenfalls überzeugt und in den letzten drei Partien – unterbrochen allerdings von einer 20-tägigen Quarantäne – nur zwei Treffer einstecken müssen. Nach sechs Dritteln ohne Gegentor beendete Yannick Frehner mit dem 1:1-Ausgleich für den HCD (34.) die makellose Phase. Am Ende musste Lausanne die erste Niederlage nach zuletzt drei Siegen einstecken.

Davos - Lausanne 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

1 Zuschauer. - SR Stricker/Piechaczek (GER), Schlegel/Burgy.

Tore: 22. Frick (Froidevaux/Unterzahltor!) 0:1. 34. Frehner (Ambühl, Guerra) 1:1. 37. Nygren (Powerplaytor) 2:1. 47. Conacher (Genazzi, Malgin/Powerplaytor) 2:2. 59. Jung 3:2.

Strafen: 4mal 2 plus 2mal 10 Minuten (Egli, Ullström) gegen Davos, 4mal 2 plus 2mal 10 Minuten (Almond, Bozon) gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Ambühl; Malgin.

Davos: Sandro Aeschlimann; Nygren, Zgraggen; Heinen, Guerra; Kienzle, Jung; Stoop, Barandun; Ambühl, Corvi, Turunen; Palushaj, Ullström, Nussbaumer; Marc Wieser, Egli, Herzog; Frehner, Marc Aeschlimann, Knak.

Lausanne: Boltshauser; Genazzi, Barberio; Heldner, Frick; Grossmann, Marti; Oejdemark, Krakauskas; Conacher, Malgin, Kenins; Bertschy, Jooris, Gibbons; Bozon, Emmerton, Almond; Jäger, Froidevaux, Douay.

Bemerkungen: Davos ohne Du Bois, Paschoud, Rubanik, Dino Wieser (alle verletzt), Baumgartner und Mayer (beide krank). Lausanne ab 59:36 ohne Torhüter. (abu/sda)

Die Tabelle:

Der Liveticker zum Nachlesen:

