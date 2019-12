Sport

Eishockey

National League: Lugano gewinnt wieder, Davos rutscht in Minikrise



Lugano gewinnt endlich wieder – Davos rutscht in Minikrise – SCB über dem Strich

Bern setzte seinen Siegeszug in der National League fort. Mit dem fünften Erfolg in Serie, einem 2:1 nach Verlängerung auswärts gegen die SCL Tigers, hievte sich der Meister über den Strich. Siege gab es auch für das Spitzentrio ZSC Lions, Genève-Servette und Zug.

Zug – Davos 4:2

Zug - Davos 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

7200 Zuschauer (ausverkauft). - SR Tscherrig/Vikman, Obwegeser/Wermeille.

Tore: 13. Herzog (Baumgartner, Ambühl/Ausschluss Zehnder) 0:1. 27. (26:42) Zehnder (Schlumpf, Simion) 1:1. 28. (27:08) Lindberg (Martschini, Thorell) 2:1. 49. Lindberg (Alatalo, Thorell/Ausschluss Du Bois) 3:1. 56. Klingberg (Ausschluss Thorell!) 4:1 (ins leere Tor). 59. Corvi (Nygren) 4:2 (ohne Torhüter).

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Zug, 4mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Hofmann; Lindgren.

Zug: Genoni; Thiry, Alatalo; Diaz, Morant; Schlumpf, Geisser; Zryd; Martschini, Lindberg, Thorell; Klingberg, Kovar, Hofmann; Simion, Senteler, Zehnder; Langenegger, Albrecht, Leuenberger.

Davos: van Pottelberghe; Du Bois, Jung; Nygren, Guerra; Kienzle, Stoop; Barandun; Ambühl, Lindgren, Baumgartner; Palushaj, Corvi, Tedenby; Hischier, Aeschlimann, Herzog; Kessler, Bader, Meyer; Frehner.

Bemerkungen: Zug ohne Bachofner, Stadler, Schnyder, Zgraggen (alle verletzt) und Hollenstein (U20-Nationalteam), Davos ohne Egli, Paschoud, Dino Wieser, Marc Wieser (alle verletzt) und Rantakari (überzähliger Ausländer). Langenegger verletzt ausgeschieden (50.). Timeout Davos (56.). Davos von 55:42 bis 55:49, 56:30 bis 58:43 und ab 58:50 ohne Torhüter.

Lugano – Biel 6:3

Nationalverteidiger Romain Loeffel ragte mit seinem ersten National-League-Hattrick heraus. Speziell war zudem, dass alle Tore des Schlussdrittels (3:1) in Unterzahl erzielt wurden.

Lugano legte im Spiel 1 nach der Entlassung von Trainer Sami Kapanen forsch los. 16:3 Torschüsse und 2:0 nach Toren lautete das Verdikt nach dem Startdrittel, in dem die Tessiner allerdings auch gleich zehn Minuten in Überzahl spielten. Linus Klasen, der unter Kapanen zuletzt nur überzählig und schon vor der Heimkehr nach Schweden stand, erzielte für Lugano das schnellste Meisterschaftstor in der laufenden Saison nach nur 27 Sekunden.

Biel fand zu Beginn des Mitteldrittels mit einem Doppelschlag innerhalb von 61 Sekunden und Toren von Jason Fuchs und Mike Künzle zum 2:2 ins Spiel zurück. Doch ein Shorthander von Alessia Bertaggia zum 4:3 (53.) zwang die Seeländer in die Knie.

Luganos Fankurve, die «Curva Nord», blieb trotz dem Sieg der Bianconeri während der gesamten Partie stumm. Mittels Transparent taten die Fans ihren Unmut über die vorangegangen Leistungen des Teams kund. Zusätzlich dazu nahmen sie erst in der 10. Spielminute ihre Plätze ein; davor blockierten sie in Eigenregie die Eingänge zur Curva Nord.

Lugano - Biel 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

5597 Zuschauer. - SR Stricker/Müller, Kaderli/Altmann.

Tore: 1. (0:27) Klasen (McIntyre) 1:0. 9. Loeffel (McIntyre/Ausschluss Künzle) 2:0. 22. Fuchs (Cunti, Fey) 2:1. 23. Künzle (Fuchs, Rajala/Ausschluss Lammer) 2:2. 40. (39:51) Loeffel (Lajunen/Ausschluss Suri; Fuchs) 3:2. 44. Tanner (Ausschluss Fuchs!) 3:3. 53. Bertaggia (Ausschluss Jörg!) 4:3. 59. Loeffel (Ausschluss Sannitz!) 5:3 (ins leere Tor). 60. (59:55) Chiesa (Ausschluss Klasen) 6:3 (ins leere Tor).

Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Lugano, 7mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Fazzini; Rajala.

Lugano: Zurkirchen; Postma, Riva; Jecker Loeffel; Chiesa, Wellinger; Klasen, McIntyre, Bertaggia; Fazzini, Romanenghi, Lammer; Zangger, Lajunen, Suri; Walker, Sannitz, Jörg; Bürgler.

Biel: Paupe; Rathgeb, Forster; Sataric, Salmela; Fey, Kreis; Fuchs, Ullström, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Schneider, Gustafsson, Neuenschwander; Tschantré, Tanner, Holdener.

Bemerkungen: Lugano ohne Morini und Vauclair (verletzt) und Chorney (überzähliger Ausländer), Biel ohne Lüthi, Riat, Ulmer, Hügli, Pouliot (alle verletzt), Hiller (geschont), Kohler und Moser (U20-WM). - Pfosten: 4. Loeffel. - Biel von 58:25 bis 58:41 sowie 58:49 bis 59:56 ohne Torhüter.

Fribourg – Zürich 0:3

Die ZSC Lions gewannen auch das dritte Saison-Duell gegen den ehemaligen Angstgegner Fribourg-Gottéron. Die Zürcher setzten sich auswärts mit 3:0 durch.

Matchwinner bei den ZSC Lions war Goalie Lukas Flüeler, der mit 18 Paraden seinen dritten Shutout in der laufenden Meisterschaft feierte. Und diesen mit einem Assist zum 3:0 von Garrett Roe (51.) veredelte.

Im Finish des Mitteldrittels kam es zu einem unfreiwilligen Zusammenstoss zwischen den Gottéron-Ausländern Daniel Brodin und David Desharnais. Als fatale Folge davon schied der Freiburger PostFinance-Topskorer Desharnais mit Verdacht auf Hirnerschütterung aus. Am Ende blieb Gottéron zum zweiten Mal in der laufenden Saison vor eigenem Publikum ohne Torerfolg.

Fribourg-Gottéron - ZSC Lions 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

6076 Zuschauer. - SR Dipietro/Rohatsch, Progin/Steenstra. -

Tore: 35. Suter (Pettersson, Roe/Ausschluss Desharnais) 0:1. 39. Sigrist (Krüger, Sutter) 0:2. 51. Roe (Flüeler!) 0:3.

Strafen: 4mal 2 plus 10 Minuten (Rossi) gegen Fribourg-Gottéron, 3mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Desharnais; Roe.

Fribourg-Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Abplanalp, Chavaillaz; Marti; Lhotak, Aurélien Marti; Rossi, Bykow, Stalberg; Brodin, Desharnais, Mottet; Sprunger, Walser, Marchon; Lauper, Mojonnier, Vauclair; Lhotak.

ZSC Lions: Flüeler; Trutmann, Christian Marti; Sutter, Geering; Blindenbacher, Phil Baltisberger; Braun; Suter, Roe, Wick; Pettersson, Prassl, Diem; Simic, Schäppi, Pedretti; Sigrist, Krüger, Bodenmann; Brüschweiler.

Bemerkungen: Gottéron ohne Schmid (U20-WM), Schmutz und Forrer (beide verletzt), ZSC Lions ohne Berni (U20-WM), Chris Baltisberger und Noreau (beide gesperrt), Hollenstein (krank) und Berni (abwesend). - NL-Debüt von Gottérons Stürmer Mathys Mojonnier (19). - 38. Desharnais mit Verdacht auf Hirnerschütterung ausgeschieden.

Langnau – Bern 1:2nV

Ohne zu überzeugen gewann der SC Bern seine fünfte Partie in Folge. Simon Moser schoss den Meister auswärts gegen die SCL Tigers zum 2:1-Erfolg nach Verlängerung und damit erstmals seit Anfang November auf einen Playoff-Platz.

Der Strichkampf ist umkämpft, seinen Platz in den Playoffs hat der SCB längst noch nicht auf sicher. Es lässt sich aber festhalten, dass die Berner ihre Sicherheit nach der Krise diesen Herbst wieder gefunden haben. Das liegt nicht nur, aber auch am neuen Torhüter Tomi Karhunen. Der Finne überzeugte auch im Derby in Langnau und hielt sein Team mit zahlreichen Glanzparaden im Spiel.

Und deshalb gelang Bern nach einem 0:1-Rückstand - Ben Maxwell schoss Langnau in der 50. Minute im Powerplay in Führung - noch die Wende. Calle Andersson (56.) glich aus, ehe Langnaus Keeper Ivars Punnenovs in der Verlängerung nach einem seltenen Patzer einen Schuss von Moser passieren liess.

SCL Tigers - Bern 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) n.V.

6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Lemelin/Fluri, Fuchs/Schlegel.

Tore: 50. Maxwell (Pesonen/Ausschluss Rüfenacht) 1:0. 56. Andersson (Ausschlüsse Pesonen; Rüfenacht) 1:1. 62. Moser (Rüfenacht) 1:2.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 6mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Pesonen; Arcobello.

SCL Tigers: Punnenovs; Cadonau, Leeger; Schilt, Blaser; Erni, Lardi; Huguenin; Schmutz, Maxwell, Pesonen; DiDomenico, Gagnon, Pascal Berger; Kuonen, Diem, Neukom; Andersons, In-Albon, Sturny.

Bern: Karhunen; Untersander, MacDonald; Andersson, Beat Gerber; Krueger, Blum; Burren, Colin Gerber; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Praplan, Mursak, Pestoni; Sciaroni, Heim, Scherwey; Spiller, Alain Berger, Kämpf.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Dostoinow, Glauser, Rüegsegger (alle verletzt) und Earl (überzähliger Ausländer), Bern ohne Grassi, Bieber (beide verletzt) und Ebbett (überzähliger Ausländer). Lattenschuss Pesonen (3.). Pfostenschuss Untersander (8.).

Lausanne – Genf 2:4

Lausanne - Genève-Servette 2:4 (0:0, 2:0, 0:4)

9600 Zuschauer (ausverkauft). - SR Wiegand/Urban, Cattaneo/Wolf.

Tore: 21. (20:10) Jooris (Bertschy) 1:0. 26. Jooris (Kenins, Jeffrey/Ausschluss Rod) 2:0. 43. Miranda (Tömmernes) 2:1. 45. Winnik (Le Coultre, Mercier) 2:2. 49. Winnik (Le Coultre) 2:3. 59. Völlmin (Richard) 2:4 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lausanne, 5mal 2 plus 5 Minuten (Wingels) plus Spieldauer (Wingels) gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Jeffrey; Wingels.

Lausanne: Boltshauser; Heldner, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Jooris, Kenins; Moy, Emmerton, Vermin; Almond, Jeffrey, Herren; Traber, Froidevaux, Leone.

Genève-Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Mercier, Le Coultre; Völlmin; Miranda, Fehr, Winnik; Wingels, Richard, Rod; Maillard, Kast, Smirnovs; Riat, Berthon, Douay; Heinimann.

Bemerkungen: Lausanne ohne Antonietti (verletzt) und Junland (überzählig), Genève-Servette ohne Bozon (gesperrt), Descloux, Fritsche, Smons und Wick (alle verletzt). Pfostenschuss Jooris (14.). Vermin verletzt ausgeschieden (31.). Timeout Lausanne (49.). Lausanne von 58:11 bis 58:52 und ab 59:11 ohne Torhüter.

Ambri – Rapperswil 3:2

Spengler-Cup-Teilnehmer Ambri-Piotta erweiterte seine bislang längste Erfolgsserie in der laufenden Saison auf vier Siege. Die Leventiner setzten sich daheim gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 3:2 durch.

Der Siegtreffer erzielte Dominic Zwerger (45.) in Unterzahl. Ambri realisierte dadurch den sechsten Erfolg aus den letzten acht Spielen und schloss nach Pluspunkten zum Neunten Fribourg-Gottéron auf.

Ambri machte nach Spielmitte mit einem Doppelschlag in Überzahl innerhalb von 34 Sekunden aus einem 0:1 ein 2:1. Seine starke Form der letzten Wochen bestätigte Ambris Teamleader Matt D'Agostini mit dem Tor zum 2:1 und der Vorarbeit zum 1:1 von Michael Fora. Ambri hatte sich die Wende vor dem 1:1-Ausgleich mit einem Plus von 14:0-Torschüssen redlich verdient. Doch die Lakers kamen durch Nico Dünner (35.) rasch zum 2:2-Ausgleich.

Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona Lakers 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

4670 Zuschauer. - SR Salonen/Mollard, Kovacs/Gnemmi. -

Tore: 13. Clark (Cervenka) 0:1. 33. (32:24) Fora (D'Agostini/Ausschluss Hächler, Cervenka) 1:1. (32:58) D'Agostini (Plastino, Sabolic/Ausschluss Cervenka) 2:1. 35. Dünner (Rehak) 2:2. 45. Zwerger (Müller/Ausschluss Dotti!) 3:2.

Strafen: 6mal 2 plus 5 Minuten (Goi) plus 10 (Trisconi) plus Spieldauer (Goi) gegen Ambri-Piotta, 11 mal 2 plus 5 Minuten (Schneeberger) plus 2 mal 10 Minuten (Egli, Hächler) plus Spieldauer (Schneeberger) gegen Rapperswil-Jona Lakers. -

PostFinance-Topskorer: D'Agostini; Rowe.

Ambri-Piotta: Manzato; Plastino, Fischer; Fora, Dotti; Ngoy, Jelovac; Pinana, Fohrler; D'Agostini, Flynn, Sabolic; Trisconi, Bianchi, Hinterkircher; Joël Neuenschwander, Müller, Zwerger; Incir, Goi, Mazzolini.

Rapperswil-Jona Lakers: Bader; Vukovic, Schmuckli; Egli, Randegger; Hächler, Maier; Schneeberger, Dufner; Wellman, Rowe, Schlagenhauf; Clark, Cervenka, Forrer; Loosli, Dünner, Rehak; Hüsler, Ness, Eggenberger.

Bemerkungen: Ambri ohne Conz, Novotny, Rohrbach, Kneubühler, Dal Pian, Kostner, Upshall und Hofer (alle verletzt), Lakers ohne Casutt, Mosimann, Simek, Hollenstein und Schweri (alle verletzt) sowie Nyffeler und Kristo (beide krank). - Penalty verschossen: 15. D'Agostini, 53. Zwerger. - 17. Bianchi verletzt ausgeschieden. - 59:46 Timeout Lakers, ab 58:42 ohne Torhüter. (abu/sda)

Die Tabelle

