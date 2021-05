Sport

Kanada feiert Zittersieg gegen Kasachstan – auch Schweden bleibt im Viertelfinal-Rennen

Die beiden grossen Hockey-Nationen Schweden und Kanada, die an der WM in Riga um die Viertelfinals bangen, wahrten sich am Freitag mit Favoritensiegen ihre Chancen.

Gruppe B

Kasachstan – Kanada 2:4

Nach dem historisch schlechten Start hat sich Kanada an der Eishockey-WM den zweiten Sieg in Serie erkämpft und die Viertelfinal-Chance somit gewahrt. Den überraschend starken Aufsteiger Kasachstan rangen die Kanadier mit 4:2 nieder. Die «Ahornblätter» gingen zweimal in Führung, doch die Kasachen blieben stets dran und glichen zweimal aus. Das Game-Winning-Goal zu, 3:2 erzielte Cole Perfetti schliesslich in der 48. Minute. Das 4:2 durch Connor Brown ins leere Tor fiel erst kurz vor Schluss.

Kanada verpasste noch nie in seiner Geschichte an einer Weltmeisterschaft oder an Olympischen Spielen die Top 8. Die «Canadiens» müssen aber auch die letzten beiden Vorrundenspiele gegen Italien und Finnland gewinnen, um die Viertelfinals noch zu erreichen.

Kasachstan - Kanada 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Riga, Arena. - SR Romasko/Sidorenko (RUS/BLR), Goljak/Lasarew (BLR/RUS).

Tore: 7. Mangiapane (Henrique, Brown/Ausschluss Schewtschenko) 0:1. 22. Henrique (Power, Mangiapane) 0:2. 25. Michailis 1:2. 42. Michailis (Valk, Sawizki) 2:2. 48. Perfetti (Anderson-Dolan) 2:3. 60. (59:57) Brown (Henrique) 2:4 (ins leere Tor).

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Kasachstan, 1mal 2 Minuten gegen Kanada.

Bemerkungen: Kasachstan mit Schutow, Kanada mit Kuemper im Tor. Kasachstan von 58:45 bis 59:57 ohne Torhüter. - Timeouts: Kasachstan (59:46); Kanada (59:16).

Die Tabelle:

Gruppe A

Schweden – Grossbritannien 4:1

In der Schweizer Gruppe A bezwang Ex-Weltmeister Schweden nach einem Rückstand den Aussenseiter Grossbritannien mit 4:1 und sicherte sich seinen zweiten Sieg. Wie die Kanadier müssen auch die Schweden weiter um den Einzug in die K.o.-Runde zittern.

Für eine ungewöhnliche Randnotiz sorgte der 21-jährige Liam Kirk von den Sheffield Steelers. Ihm wurde das britische Führungstor gutgeschrieben, womit Kirk an der Weltmeisterschaft bereits bei fünf Torerfolgen angelangt ist. Mit Kirk führt zumindest temporär erstmals in der Geschichte ein Engländer die Goalgetter-Wertung an einer Eishockey-Weltmeisterschaft an.

Schweden - Grossbritannien 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Riga, Olympic Sports Centre. - SR Ansons/Vikman (LAT/FIN), Nikulainen/Sunde (FIN/LAT).

Tore: 8. Kirk (Phillips) 0:1. 16. Sörensen (Olofsson, Tömmernes/Ausschluss Connolly) 1:1. 27. Pudas (Pilut, Wingerli) 2:1. 33. Mario Kempe (Sörensen) 3:1. 53. Mario Kempe (Sörensen) 4:1.

Strafen: 0mal 2 Minuten gegen Schweden, 4mal 2 Minuten gegen Grossbritannien.

Bemerkungen: Schweden mit Fasth, Grossbritannien mit Bowns im Tor. (pre/sda)

Die Tabelle:

