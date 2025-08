Diese E-Auto-Marken überzeugen ihre Kunden

So verloren Tesla-Fahrer viel Geld – und Vertrauen. Skoda folgt mit 59 Prozent. Die Tschechen verbessern sich mit dem neuen E-Auto Elroq in fast allen Disziplinen inklusive Software deutlich. Kritisch bleiben laut den Kunden die Fahrzeug-App und die Routenplanung.

Auch die Produktqualität liefert vermehrt Anlass zur Beanstandung. Im TÜV-Report 2025 belegte das Model 3 mit einer Mängelquote von 14 Prozent den letzten Platz – fast dreimal so viel wie der Durchschnitt aller Fahrzeuge in seiner Altersklasse. Probleme traten insbesondere bei Bremsen, Achsen und Beleuchtung auf.

Es sind nicht nur die starken Rivalen, die Tesla in Bedrängnis bringen. Auch Grossaktionär Elon Musk selbst, das prägende Gesicht des Herstellers, trägt seinen Teil dazu bei. Seine politischen Eskapaden, seine – inzwischen deutlich abgekühlte – Liebe zu Trump, seine Ausflüge in die Welt der Verschwörungstheorien: Sie vergraulen Käufer und Investoren.

Parmelin: Die Schweiz wird ein Angebot an die USA vorbereiten +++ Brasilianer zünden Trump-Puppen an

Peking ruft zu weltweiter Zusammenarbeit bei KI-Entwicklung auf

Angesichts der geplanten Lockerung der Vorgaben für Künstliche Intelligenz (KI) in den USA hat Chinas Ministerpräsident Li Qiang vor den Risiken einer unkontrollierten Entwicklung gewarnt. «Um ein Gleichgewicht zwischen Entwicklung und Sicherheit zu finden, brauchen wir dringend einen Konsens in der gesamten Gesellschaft», sagte Li bei der Welt-KI-Konferenz (WAIC) in Shanghai am Samstag.