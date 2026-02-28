bedeckt
Eishockey National League: Biel schlägt den SC Bern im Kantonsderby

PostFinance Top Scorer Victor Ejdsell (SCB) (3. v. links) und Enttaeuschte Berner Nach dem Eishockey Spiel der National League zwischen dem SC Bern und EHC Biel, am Samstag 28. Februar 2026 in der Pos ...
Der SC Bern verliert auch gegen Biel.Bild: keystone

Biel schlägt den SCB und springt über den Strich + Kloten schlägt auch Leader Davos

Der EV Zug und die Rapperswil-Jona Lakers werden wohl die direkte Playoff-Qualifikation verpassen, die Teilnahme am Play-In ist ihnen aber nicht mehr zu nehmen.
28.02.2026, 18:4528.02.2026, 22:46
SCL Tigers – Rapperswil-Jona Lakers 3:4SC Bern – EHC Biel 2:3ZSC Lions – Servette 2:3HC Davos – EHC Kloten 0:2EV Zug – HC Ambri-Piotta 4:1HC Lugano – Lausanne HC 1:4Die Tabelle

SCL Tigers – Rapperswil-Jona Lakers 3:4

Um die Play-In-Plätze wird es immer knapper, primär weil die SCL Tigers, welche sich bislang die ganze Saison in den Top 10 hielten, bloss noch eines der letzten acht Spiele gewannen. Am Samstag zelebrierten die Langnauer ihren einzigen Meistertitel, den sie auf den Tag genau vor 50 Jahren errangen.

Was auf die tolle Ehrung des damaligen Meisterteams folgte, war aus Emmentaler Sicht weniger erfreulich: Die Partie gegen die Rapperswil-Jona Lakers ging trotz einer Aufholjagd vom 0:3 zum 3:3 mit 3:4 verloren. Die Lakers gewannen in dieser Saison alle möglichen zwölf Punkte gegen die SCL Tigers. Die Lakers stehen nach dem Sieg im Berner Oberland sicher in den Play-Ins.

Tigers Spiler geschlagen nach dem Eishockey-Qualifikationsspiel der National League, zwischen den SCL Tigers und den SC Rapperswil - Jona Lakers, am Samstag, 28. Februar 2026, in der Emmental Versiche ...
Die SCL Tigers fallen unter den Strich.Bild: keystone

SCL Tigers - Rapperswil-Jona Lakers 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Gerber/Hebeisen, Altmann/Gurtner.
Tore: 15. Albrecht (Henauer) 0:1. 29. (28:46) Fritz (Wetter) 0:2. 30. (29:38) Zangger (Pilut) 0:3. 32. Björninen (Mäenalanen/Powerplaytor) 1:3. 51. Petersson (Pesonen) 2:3. 53. Björninen (Baltisberger, Pesonen) 3:3. 56. Albrecht (Wetter) 3:4.
Strafen: 4mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 3mal 2 plus 5 Minuten (Strömwall) plus Spieldauer (Strömwall) gegen Rapperswil-Jona Lakers.
PostFinance-Topskorer: Petersson; Strömwall.
SCL Tigers: Meyer; Meier, Riikola; Kinnunen, Mathys; Erni, Baltisberger; Paschoud; Rohrbach, Björninen, Pesonen; Petersson, Felcman, Mäenalanen; Julian Schmutz, Flavio Schmutz, Bachofner; Petrini, Salzgeber, Lapinskis; Allenspach.
Rapperswil-Jona Lakers: Punnenovs; Maier, Pilut; Henauer, Larsson; Dufner, Jelovac; Kellenberger; Strömwall, Rask, Wetter; Hofer, Moy, Lammer; Fritz, Taibel, Jensen; Zangger, Albrecht, Graf.
Bemerkungen: SCL Tigers ohne Malone (überzähliger Ausländer), Rapperswil-Jona Lakers ohne Dünner, Quinn (beide verletzt), Capaul (krank), Honka und Maillet (beide überzählige Ausländer). SCL Tigers ab 57:50 ohne Torhüter.

SC Bern – EHC Biel 2:3

Spielbericht folgt in Kürze...

von links Marcus Sylvegard (EHCB), Petr Cajka (EHCB) Yanick Stampfli (EHCB), Mark Sever (EHCB) und Niklas Blessing (EHCB) jubeln nach dem Tor zum 2:2 im Eishockey Spiel der National League zwischen de ...
Der EHC Biel siegt im Kantonsderby gegen den SC Bern.Bild: keystone

Bern - Biel 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
16'806 Zuschauer. - SR Kaukokari/Piechaczek, Obwegeser/Duc.
Tore: 1. (0:30) Hofer (Rajala) 0:1. 7. Ejdsell (Rhyn, Sgarbossa) 1:1. 18. (17:03) Sgarbossa (Vermin, Ejdsell) 2:1. 19. (18:52) Cajka (Sylvegard) 2:2. 57. Andersson (Hofer, Rajala) 2:3.
Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Bern, 4mal 2 Minuten gegen Biel.
PostFinance-Topskorer: Ejdsell; Andersson.
Bern: Zurkirchen; Loeffel, Lindholm; Untersander, Kreis; Rhyn, Häman Aktell; Kindschi; Merelä, Aaltonen, Marchon; Ejdsell, Sgarbossa, Vermin; Schild, Marco Müller, Scherwey; Levin Moser, Ritzmann, Alge.
Biel: Säteri; Hultström, Zryd; Burren, Dionicio; Stampfli, Blessing; Jonathan Moser; Rajala, Andersson, Hofer; Sylvegard, Haas, Sever; Sallinen, Cajka, Neuenschwander; Sablatnig, Christen, Bärtschi; Braillard.
Bemerkungen: Bern ohne Baumgartner, Füllemann, Graf, Lehmann, Simon Moser (alle verletzt), Bemström, Jakowenko und Reideborn (alle überzählige Ausländer), Biel ohne Grossmann, Kneubuehler, Nicolas Müller (alle verletzt) und Huuhtanen (überzähliger Ausländer). Bern von 58:13 bis 0:00 ohne Torhüter.

ZSC Lions – Servette 2:3

Der Genève-Servette Hockey Club bleibt der Angstgegner der ZSC Lions. Die Genfer gewannen mit 3:2 auch die vierte Direktbegegnung in dieser Saison. Die ZSC Lions gingen im ersten Abschnitt zweimal in Führung; Jesse Puljujärvi glich bis zur 31. Minute zweimal aus. Sakari Manninen schoss Servette in der 46. Minute in Überzahl zum Sieg. Wie schon am Freitag gegen Bern (4:3 n.V.) erzielten lauter finnische Akteure die Goals für Servette.

PostFinance Top Scorer Sven Andrighetto (ZSC) (mitte), und Torwart Simon Hrubec (ZSC) entaeuscht nach dem Eishockeyspiel der National League zwischen den ZSC Lions und dem Geneve-Servette HC, am Samst ...
Die ZSC Lions verlieren gegen Servette.Bild: keystone

ZSC Lions - Genève-Servette 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
12'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Tscherrig/Ruprecht, Urfer/Nater.
Tore: 9. Rohrer (Lehtonen, Kukan) 1:0. 14. Puljujärvi (Saarijärvi, Granlund/Powerplaytor) 1:1. 20. (19:38) Lammikko (Lehtonen) 2:1. 31. Puljujärvi (Granlund) 2:2. 46. Manninen (Puljujärvi, Granlund/Powerplaytor) 2:3.
Strafen: 2mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 1mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.
PostFinance-Topskorer: Andrighetto; Granlund.
ZSC Lions: Hrubec; Kukan, Lehtonen; Weber, Marti; Trutmann, Schwendeler; Niedermann; Andrighetto, Grant, Hollenstein; Frödén, Lammikko, Gruber; Rohrer, Sundström, Baechler; Baltisberger, Sigrist, Schreiber; Olsson
Genève-Servette: Charlin; Rutta, Berni; Saarijärvi, Chanton; Karrer, Le Coultre; Sutter; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Praplan, Jooris, Vesey; Ignatavicius, Pouliot, Hischier; Miranda, Verboon, Rod; Akeson.
Bemerkungen: ZSC Lions ohne Bader, Geering, Malgin, Riedi (alle verletzt) und Balcers (überzähliger Ausländer), Genève-Servette ohne Bozon, Brassard und Richard (alle verletzt). ZSC Lions ab 57:57 ohne Torhüter.

HC Davos – EHC Kloten 0:2

Dem HC Davos gelang keine dritte Neuner-Siegesserie in dieser Saison. Nach acht Siegen de suite unterlagen die Davoser daheim Kloten mit 0:2. Der HCD verlor erst zum dritten Mal ein Heimspiel in dieser Saison: vor der Niederlage gegen Kloten unterlagen sie den ZSC Lions am 5. Dezember mit 2:3 nach Penaltyschiessen, und am 20. November ging ein Heimspiel gegen Ambri-Piotta mit 4:6 verloren. Ludovic Waeber kommt zum ersten Shutout der Saison.

Jubel bei den Klotenern nach dem Treffer zur 0:1 Fuehrung, im Eishockey Spiel der National League zwischen HC Davos, HCD und EHC Kloten, EHCK, am Samstag, 28. Februar 2026, in der zondacrypto-Arena in ...
Der EHC Kloten kann weiterhin von den Play-Ins träumen.Bild: keystone

Davos - Kloten 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
6547 Zuschauer (ausverkauft). - SR Wiegand/Staudenmann, Huguet/Francey.
Tore: 11. Aberg (Ramel) 0:1. 33. Henry (Aberg, Lindroth/Powerplaytor) 0:2.
Strafen: 2mal 2 plus 5 Minuten (Tambellini) plus Spieldauer (Tambellini) gegen Davos, 3mal 2 Minuten gegen Kloten.
PostFinance-Topskorer: Stransky; Meyer.
Davos: Hollenstein (43. Aeschlimann); Guebey, Dahlbeck; Fora, Barandun; Andersson, Frick; Minder; Kessler, Asplund, Zadina; Stransky, Nussbaumer, Gredig; Frehner, Ryfors, Tambellini; Knak, Waidacher, Egli; Parrée.
Kloten: Waeber; Delémont, Lindroth; Wolf, Klok; Profico, Steiner; Kellenberger; Meyer, Gignac, Weibel; Simic, Morley, Puhakka; Aberg, Henry, Ramel; Meier, Diem, Schäppi; Derungs.
Bemerkungen: Davos ohne Corvi, Gross, Jung, Lemieux (alle verletzt) und Claesson (überzähliger Ausländer), Kloten ohne Hausheer (verletzt) und Leino (überzähliger Ausländer). Davos von 56:52 bis 58:07 und ab 58:18 ohne Torhüter.

EV Zug – HC Ambri-Piotta 4:1

Zug holte drei weitere Punkte mit einem 4:1-Erfolg über Ambri-Piotta. Durch den Sieg sind die Innerschweizer ebenfalls sicher in den Play-Ins. Die Leventiner brauchen nach bloss noch drei Siegen aus den letzten zehn Runden ein Wunder, um dem Abstiegs-Playoff gegen den HC Ajoie noch zu entgehen.

Zudem hängt der Haussegen in Ambri wieder schief: Chris DiDomenico, der Topskorer Ambris, spielte in Zug nicht. Er war überzählig und wurde sogar in der Leventina belassen - obwohl Ambri dadurch das Ausländerkontingent nicht ausschöpfte. Schon am Freitag in Davos ist «DiDo» in der zweiten Spielhälfte nicht mehr eingesetzt worden, wohl weil Trainer Jussi Tapola nicht gefiel, wie DiDomenico seine Einsätze immer länger ausdehnte.

Lange Gesichter bei Ambri Piotta nach Spielschluss waehrend der Meisterschaftspartie der National League zwischen dem EV Zug und dem HC Ambri Piotta, am Samstag, den 28. Februar 2026, in der OYM hall ...
Wenn kein Wunder mehr geschieht, muss Ambri in die Playouts.Bild: keystone

Zug - Ambri-Piotta 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
7450 Zuschauer (ausverkauft). - SR Borga/Lemelin, Bürgy/Meusy.
Tore: 28. Kubalik (Hofmann, Tatar) 1:0. 35. Formenton 1:1. 39. Künzle (Senteler) 2:1. 56. Vozenilek (Künzle, Diaz) 3:1. 58. Hofmann (Kubalik) 4:1 (ins leere Tor).
Strafen: keine.
PostFinance-Topskorer: Kubalik; Joly.
Zug: Wolf; Bengtsson, Tobias Geisser; Riva, Sklenicka; Schlumpf, Stadler; Diaz; Kubalik, Kovar, Hofmann; Künzle, Senteler, Tatar; Lindemann, Leuenberger, Vozenilek; Eggenberger, Wey, Antenen.
Ambri-Piotta: Philip Wüthrich; Dario Wüthrich, Virtanen; Heed, Bachmann; Zgraggen, Zaccheo Dotti; Isacco Dotti; Müller, Manix Landry, De Luca; Joly, Tierney, Formenton; Zwerger, Heim, Bürgler; Grassi, Lukas Landry, Pestoni; Borradori.
Bemerkungen: Zug ohne Balestra, Guerra, Herzog, Martschini, Wingerli (alle verletzt) und Lilja (überzähliger Ausländer), Ambri-Piotta ohne Kostner, Pezzullo (beide verletzt) und DiDomenico (überzähliger Ausländer). Ambri-Piotta von 56:08 bis 57:56 ohne Torhüter.

HC Lugano – Lausanne HC 1:4

Der HC Lugano scheint sich mit Blick auf die Playoffs schon zu schonen. Die Tessiner verloren auch das zweite Heimspiel nach der Olympia-Pause, diesmal mit 1:4 gegen Lausanne. Nach den bärenstarken Leistungen im Januar, mit denen sie Lugano früh das Playoff-Ticket sicherte, resultierten aus den letzten acht Runden nur noch drei Siege. In allen vier Partien zwischen Lugano und Lausanne in dieser Saison setzte sich das Auswärtsteam durch.

Yannick Zehnder (LHC), left, and Fabian Heldner (LHC), right, celebrates the 0 - 3 goal, during the regular season of National League Swiss Championship 2025/26 between HC Lugano and Lausanne HC at th ...
Lausanne schlägt Lugano locker.Bild: keystone

Lugano - Lausanne 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
5725 Zuschauer. - SR Stolc/Ströbel, Cattaneo/Schlegel.
Tore: 15. Bougro (Douay) 0:1. 18. Kahun 0:2. 32. Heldner (Zehnder, Fuchs) 0:3. 54. Henry (Carrick, Alatalo) 1:3. 59. Rochette (Unterzahltor!) 1:4 (ins leere Tor).
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lugano, 4mal 2 Minuten gegen Lausanne.
PostFinance-Topskorer: Fazzini; Rochette.
Lugano: Schlegel; Aebischer, Dahlström; Alatalo, Jesper Peltonen; Carrick, Brian Zanetti; Togni; Simion, Thürkauf, Valk; Fazzini, Sanford, Aleksi Peltonen; Marco Zanetti, Kupari, Sekac; Bertaggia, Morini, Tanner; Henry.
Lausanne: Pasche; Baragano, Brännström; Niku, Marti; Heldner, Sansonnens; Vouardoux, Fiedler; Riat, Rochette, Caggiula; Czarnik, Suomela, Kahun; Fuchs, Jäger, Zehnder; Prassl, Bougro, Douay.
Bemerkungen: Lugano ohne Canonica, Emanuelsson, Müller (alle verletzt) und Perlini (überzähliger Ausländer), Lausanne ohne Oksanen (überzähliger Ausländer). Lugano von 57:54 bis 58:10 ohne Torhüter. (riz/sda)

Die Tabelle

