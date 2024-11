Davos ist wieder an der Spitze der National League Bild: keystone

Davos ist wieder Leader – Kloten bezwingt die Tigers – nächstes Lugano-Debkael

Der HC Davos ist zurück an der Tabellenspitze der National League. Lugano erlebt die nächste Enttäuschung, und Langnaus Lauf wird vorerst von Kloten gestoppt.

Davos – Biel 3:1

Die Davoser wechseln sich an der Spitze der National-League-Tabelle mit den ZSC Lions ab. Nachdem die Zürcher die Bündner zuletzt wieder überholt hatten, zogen die Bündner, die zwei Partien mehr ausgetragen haben, am Samstag dank eines 3:1-Erfolgs gegen den EHC Biel wieder vorbei. Der Tscheche Filip Zadina traf in jedem Drittel einmal für den HCD.

Zadina wird für Davos zum grossen Mann des Abends. Bild: keystone

Davos - Biel 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

5573 Zuschauer. - SR Hürlimann/Ströbel, Gnemmi/Meusy.

Tore: 2. Zadina 1:0. 34. Zadina 2:0. 51. Zadina (Fora) 3:0. 59. Hofer (Kneubuehler) 3:1.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Davos, 3mal 2 Minuten plus Spieldauer (Rajala) gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Tambellini; Rajala.

Davos: Aeschlimann; Fora, Gross; Honka, Dahlbeck; Calle Andersson, Jung; Guebey, Barandun; Stransky, Corvi, Knak; Frehner, Nussbaumer, Tambellini; Kessler, Gredig, Zadina; Wieser, Ambühl, Parrée.

Biel: Janett; Grossmann, Stampfli; Yakovenko, Zryd; Christe, Blessing; Delémont; Neuenschwander, Heponiemi, Sallinen; Hofer, Müller, Rajala; Livio Christen, Luca Christen, Kneubuehler; Bachofner, Tanner, Schläpfer; Cattin.

Bemerkungen: Davos ohne Egli (krank), Nordström und Ryfors (beide verletzt), Biel ohne Lias Andersson, Brunner, Burren, Bärtschi, Cunti, Haas, Lööv (alle verletzt) und Säteri (überzähliger Ausländer). Biel von 58:52 bis 58:57 ohne Torhüter.

Kloten – Langnau 3:2

Ebenfalls einen Heimsieg gab es für Kloten. Die Zürcher schlugen die zuletzt zweimal in Folge siegreichen SCL Tigers nach Rückstand 3:2. Der Finne Niko Ojamäki erzielte in der Schlussphase den entscheidenden Treffer.

Kloten feiert den nächsten Sieg. Bild: keystone

Kloten - SCL Tigers 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

5085 Zuschauer. - SR Ruprecht/Dipietro, Gurtner/Humair.

Tore: 6. Malone (Saarijärvi, Saarela) 0:1. 8. Simic (Rafael Meier) 1:1. 16. Schäppi (Rafael Meier, Grégoire) 2:1. 54. Julian Schmutz (Saarela) 2:2. 56. Ojamäki (Aaltonen, Grégoire) 3:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Kloten, 4mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Aaltonen; Saarela.

Kloten: Zurkirchen; Niku, Profico; Grégoire, Wolf; Sidler, Steve Kellenberger; Sataric; Ojamäki, Aaltonen, Audette; Meyer, Morley, Ramel; Simic, Schäppi, Rafael Meier; Weibel, Diem, Smirnovs; Derungs.

SCL Tigers: Boltshauser; Zanetti, Riikola; Saarijärvi, Paschoud; Cadonau, Baltisberger; Noah Meier, Mathys; Julian Schmutz, Kristof, Saarela; Rohrbach, Berger, Pesonen; Fahrni, Malone, Allenspach; Petrini, Felcman, Jenni.

Bemerkungen: Kloten ohne Steiner (verletzt), SCL Tigers ohne Erni, Guggenheim, Lapinskis, Mäenalanen, Salzgeber (alle verletzt) und Flavio Schmutz (krank). SCL Tigers von 58:28 bis 58:30 und ab 59:45 ohne Torhüter. (abu/sda)

Lugano – Fribourg 3:5

Lugano ist derweil gerade weit weg davon, heimstark zu sein. Die Tessiner verbleiben nach dem 3:5 gegen Fribourg-Gottéron auf dem zweitletzten Rang und haben nur gerade drei der letzten 14 Partien gewonnen.

Update folgt.

Die Emotionen in Lugano kochten hoch. Bild: keystone

Lugano - Fribourg-Gottéron 3:5 (1:3, 0:2, 2:0)

5045 Zuschauer. - SR Stricker/Kaukokari (FIN), Urfer/Stalder.

Tore: 6. (5:26) Etter (Gerber) 0:1. 6. (5:56) Schmid (Bertschy, Vey) 0:2. 12. Verboon (Aleksi Peltonen, Cormier) 1:2. 19. Lilja (Vey, Wallmark/Powerplaytor) 1:3. 26. De la Rose (Vey/Powerplaytor) 1:4. 28. Bertschy (Streule, Schmid) 1:5. 47. Verboon (Arcobello) 2:5. 57. Fazzini (Schultz, Carr/Powerplaytor) 3:5.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Lugano, 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Joly; Wallmark.

Lugano: Huska (21. Schlegel); Schultz, Jesper Peltonen; Aebischer, Dahlström; Hausheer, Alatalo; Meile; Joly, Thürkauf, Reichle; Fazzini, Arcobello, Carr; Zanetti, Marco Müller, Canonica; Aleksi Peltonen, Verboon, Cormier; Patry.

Fribourg-Gottéron: Berra; Diaz, Borgman; Gunderson, Jecker; Sutter, Streule; Seiler; Lilja, Wallmark, Nicolet; Sprunger, De la Rose, Marchon; Bertschy, Vey, Schmid; Dorthe, Walser, Gerber; Etter.

Bemerkungen: Lugano ohne Guerra, Morini, Mirco Müller, van Pottelberghe (alle verletzt), Sekac und Zohorna (beide überzählige Ausländer), Fribourg-Gottéron ohne Dufner, Rathgeb und Sörensen (alle verletzt). Lugano von 57:39 bis 59:54 ohne Torhüter.

Servette – Ajoie 4:3nV

Im Romand-Duell zwischen Genève-Servette und Ajoie lagen die Jurassier im letzten Drittel 3:1 in Front, mussten sich aber schliesslich in der Verlängerung 3:4 geschlagen geben.

Update folgt.

Servette jubelt in der Verlängerung. Bild: keystone

Genève-Servette - Ajoie 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) n.V.

5998 Zuschauer. - SR Hebeisen/Staudenmann, Steenstra (CAN)/Bichsel.

Tore: 6. Pouliot 1:0. 19. Turkulainen (Bellemare, Brennan) 1:1. 37. Nättinen (Brennan, Turkulainen/Powerplaytor) 1:2. 42. Sopa (Veckaktins) 1:3. 51. (50:13) Berni (Manninen) 2:3. 51. (50:26) Jooris (Richard, Miranda) 3:3. 61. (60:18) Granlund (Richard) 4:3.

Strafen: je 3mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Manninen; Turkulainen.

Genève-Servette: Raanta; Vatanen, Le Coultre; Jacquemet, Karrer; Schneller, Berni; Vouardoux; Praplan, Manninen, Granlund; Miranda, Richard, Bertaggia; Völlmin, Jooris, Pouliot; Imesch, Cavalleri, Loosli; Guignard.

Ajoie: Conz; Nussbaumer, Maurer; Brennan, Fey; Minder; Thiry, Pilet; Hazen, Devos, Veckaktins; Turkulainen, Bellemare, Nättinen; Sopa, Romanenghi, Pedretti; Robin, Garessus, Schmutz; Pouilly.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Chanton, Descloux, Hartikainen, Hischier, Lennström, Rod und Spacek (alle verletzt), Ajoie ohne Bozon, Ciaccio, Fischer, Frossard, Honka, Patenaude, Rundqvist (alle verletzt) und Scheidegger (krank). (abu/sda)