Stadionverbote: Bündner Polizei mit Schlag gegen Fan-Szene des HC Davos



Bild: ostkurve davos

Polizei verbannt praktisch die ganze Davoser Fanszene aus dem Stadion

In der Platzierungsrunde bleiben die Stadien sowieso schon leer – insbesondere in diesem Jahr. Gestern Abend in Davos bot sich aber ein noch tristeres Bild: Die Ostkurve war wie der Rest des Stadions beinahe leer, Support für die Mannschaft kaum vorhanden.

Wie die «Ostkurve Davos», der Dachverband der Davoser Fankurve, auf Facebook mitteilt, hat das allerdings nichts mit den Leistungen und der Situation der Mannschaft zu tun. «Wir wurden im Verlauf der Woche über mehrere langjährige Rayon- und Stadionverbote informiert, die mit einem Schlag praktisch die ganze aktive Fanszene aus dem Stadion verbannt haben».

Das komplette Statement der Ostkurve Davos:

Es sei nicht aus Protest geschwiegen worden. Viel mehr seien schlicht nicht mer genug Fans der aktiven Fanszene im Stadion gewesen, um einen «würdigen Support» zu organisieren.

Die Ostkurve wirft den Behörden unangemessenes Verhalten vor: «Unsere Fans sahen sich mit Hausdurchsuchungen, Handybeschlagnahmungen und anderen extremen Ermittlungshandlungen konfrontiert, die im schweizerischen Strafprozessrecht nur für schwere Straftaten vorgesehen sind und eigentlich dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit unterstehen sollten.» Man kritisiert, dass für Sportfans offenbar keine Unschuldsvermutung gelte.

Es habe Einzelpersonen gegeben, die sich falsch verhalten haben und man verstehe, dass dies Konsequenzen nach sich ziehen könne. Es sei allerdings unverständlich, warum dann so eine Kollektivbestrafung erfolge und gerade jetzt, wo einige Vorfälle doch schon länger zurückliegen.

Bild: KEYSTONE

Die Geisterspielstimmung sei sehr komisch gewesen, sagte HCD-Stürmer Dario Meyer nach dem Spiel. «Es macht natürlich schon mehr Spass, wenn die Kurve am singen ist. Das macht sie normalerweise auch super.»

Die Kantonspolizei Graubünden erklärt auf Anfrage der «Südostschweiz», dass die Polizei «weder willkürlich, noch brutal handelt». Details zum Vorgehen wollte Polizeisprecher Moritz Caderas nicht preisgeben.

Die Ostkurve Davos werde mit den verbliebenen Personen in den nächsten Tagen versuchen, für die anstehende Playout-Serie gegen Rapperswil einen aktiven Support zu organisieren. (abu)

Stadionverbot auch in Biel Auch beim EHC Biel wurde unlängst ein Stadionverbot ausgesprochen. Der Grund: Ein Mann mit einem Stehplatz-Ticket hat sich in den Sitzplatz-Sektor geschlichen. Nun darf er die Tissot Arena zwei Jahre lang nicht mehr betreten. EHCB-Geschäftsführer Daniel Villard steht zum Strafmass: «Für uns ist das Betrug mit System. Jetzt hat es ihn halt erwischt.»

