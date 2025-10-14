Nebel
Champions Hockey League: ZSC Lions droht Out – SCB unterliegt Frölunda

Ruedolf Balcers et Zurich vont peut-
Den ZSC Lions droht in der CHL das Out — Bern unterliegt Frölunda

Die ZSC Lions müssen auf Schützenhilfe hoffen, um in der Champions Hockey League in die K.o.-Runde vorzustossen. Der Titelverteidiger kassiert zum Abschluss der Ligaphase eine 1:4-Niederlage beim Leader Ilves Tampere.
14.10.2025, 20:2115.10.2025, 07:16
Inhaltsverzeichnis
Ilves Tampere – ZSC Lions 4:1Frölunda Göteborg - SC Bern 4:3Tabelle

Ilves Tampere – ZSC Lions 4:1

Obwohl die bereits für die Achtelfinals qualifizierten Finnen mit einem sehr jungen Team antraten, konnten die Zürcher die dritte Niederlage in Folge in der Champions Hockey League nicht verhindern. Das 0:1 fiel in der 29. Minute in doppelter Unterzahl, die Siegsicherung gelang den Gastgebern mit drei Toren in den letzten sieben Minuten. Die Zürcher trafen wenige Sekunden vor Schluss durch den ersten Treffer des kanadischen Neuzugangs Andy Andreoff.

Für eine Wende kam Andreoffs Premieren-Tor zu spät. Mögliche Punkte verpassten die formschwachen Gäste vor dem 0:2, als sie eine Reihe guter Möglichkeiten ungenutzt liessen. Am nächsten kam dem 1:1 Verteidiger Yannick Weber, der kurz nach dem ersten Gegentor noch in Unterzahl nur den Pfosten traf.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/Champions Hockey League

Um in den nächsten Wochen international weiterzuspielen, müssen die ZSC Lions am Mittwoch auf für sie vorteilhafte Resultate hoffen. Unter anderem könnten Zug (gegen Kometa Brno) und Lausanne (gegen Mountfield) mit Heimsiegen am Mittwoch dem Ligakonkurrenten helfen.

Ilves Tampere - ZSC Lions 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
3232 Zuschauer. SR Brander/Hyvarinen (FIN).
Tore: 29. Mäntykivi (Jasek, Pelli/bei 5 gegen 3) 1:0. 54. Torok (Jasek, Hietanen) 2:0. 59. Mantykivi (ins leere Tor) 3:0. 60. Andreoff (Kukan, Lehtonen) 3:1. 60. Laurell (ins leere Tor) 4:1.
Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Ilves, 3 mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions.

Frölunda Göteborg - SC Bern 4:3

Der bereits für die Achtelfinals qualifizierte SC Bern beschloss die Ligaphase mit einem 3:4 bei Frölunda Göteborg. Der Schweizer Dominik Egli schoss das erste von vier Toren der Schweden im Mitteldrittel. Im Schlussabschnitt konnte der SCB dank dem Schweden Victor Ejdsell und Marco Müller noch auf 3:4 verkürzen, wobei der dritte Berner Treffer erst zehn Sekunden vor der Schlusssirene fiel.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/Champions Hockey League

Frölunda Göteborg - SC Bern 4:3 (0:0, 4:1, 0:2)
2804 Zuschauer. SR Holm/Magnusson (SWE).
Tore: 25. Egli (Ruotsalainen, Stenberg/Powerplaytor) 1:0. 32. (31:56) Stenberg (Lindholm, Wahlberg) 2:0. 33. (32:27) Tommernes (Ruotsalainen, Innala) 3:0. 36. Bemström (Ejdsell, Aktell/Powerplaytor) 3:1. 39. Hasa (Lindholm, Lasu) 4:1. 42. Ejdsell (Baumgartner, Bemström) 4:2. 60. (59:50) Müller (Baumgartner, Untersander) 4:3.
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Frölunda, 2mal 2 Minuten gegen den SC Bern. (nih/sda)

Tabelle

