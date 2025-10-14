meist klar11°
Ruedolf Balcers et Zurich vont peut-
Bild: fxp-fr-sda-rtp

Den ZSC Lions droht das Out

Die ZSC Lions müssen auf Schützenhilfe hoffen, um in der Champions Hockey League in die K.o.-Runde vorzustossen. Der Titelverteidiger kassiert zum Abschluss der Ligaphase eine 1:4-Niederlage beim Leader Ilves Tampere.
14.10.2025, 20:21
Inhaltsverzeichnis
Ilves Tampere – ZSC Lions 4:1Ilves Tampere - ZSC Lions 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)Tabelle

Ilves Tampere – ZSC Lions 4:1

Obwohl die bereits für die Achtelfinals qualifizierten Finnen mit einem sehr jungen Team antraten, konnten die Zürcher die dritte Niederlage in Folge in der Champions Hockey League nicht verhindern. Das 0:1 fiel in der 29. Minute in doppelter Unterzahl, die Siegsicherung gelang den Gastgebern mit drei Toren in den letzten sieben Minuten. Die Zürcher trafen wenige Sekunden vor Schluss durch den ersten Treffer des kanadischen Neuzugangs Andy Andreoff.

Für eine Wende kam Andreoffs Premieren-Tor zu spät. Mögliche Punkte verpassten die formschwachen Gäste vor dem 0:2, als sie eine Reihe guter Möglichkeiten ungenutzt liessen. Am nächsten kam dem 1:1 Verteidiger Yannick Weber, der kurz nach dem ersten Gegentor noch in Unterzahl nur den Pfosten traf.

Um in den nächsten Wochen international weiterzuspielen, müssen die ZSC Lions am Mittwoch auf für sie vorteilhafte Resultate hoffen. Unter anderem könnten Zug (gegen Kometa Brno) und Lausanne (gegen Mountfield) mit Heimsiegen am Mittwoch dem Ligakonkurrenten helfen. (sda)

Ilves Tampere - ZSC Lions 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

3232 Zuschauer. - SR Brander/Hyvarinen (FIN). - Tore: 29. Mäntykivi (Jasek, Pelli/bei 5 gegen 3) 1:0. 54. Torok (Jasek, Hietanen) 2:0. 59. Mantykivi (ins leere Tor) 3:0. 60. Andreoff (Kukan, Lehtonen) 3:1. 60. Laurell (ins leere Tor) 4:1. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Ilves, 3 mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions. (sda)

Tabelle

Analyse
3 Säulen tragen den Höhenflug der Lakers – doch die Einsturzgefahr bleibt bestehen
Themen
