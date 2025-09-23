trüb und nass10°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

Siegesserie des HC Davos reisst auch in Zug nicht ab

Die Davoser mit Valentin Nussbaumer, links, und Adam Tambellini, rechts, feiern das Tor zum 3:3 beim Eishockey Qualifikationsspiel der National League zwischen dem EV Zug und dem HC Davos am Dienstag, ...
Bild: keystone

Siegesserie des HC Davos reisst auch in Zug nicht ab

Der HC Davos gibt beim 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen in Zug zum ersten Mal diese Saison einen Punkt ab. Die Davoser gewinnen aber auch das siebente Spiel. Die Davoser liegen vier Punkte vor Servette und fünf Zähler vor Lausanne und den Rapperswil-Jona Lakers. (sda)
23.09.2025, 22:4323.09.2025, 22:43
Inhaltsverzeichnis
Zug – Davos 3:4 n.P.Lugano – Bern 0:3Fribourg – ZSC Lions 3:2 n.P.Rapperswil – Biel 5:2Kloten – Ajoie 2:1 n.V.Lausanne – Langnau 4:1Servette – Ambri 5:4Tabelle

Zug – Davos 3:4 n.P.

7450 Zuschauer (ausverkauft). - SR Kaukokari/Lemelin, Humair/Stalder. - Tore: 5. Martschini (Hofmann) 1:0. 7. Nussbaumer 1:1. 13. Tambellini (Nussbaumer/Powerplaytor) 1:2. 31. Vozenilek (Kubalik) 2:2. 44. Herzog (Tobias Geisser) 3:2. 55. Nussbaumer (Frick) 3:3. - Penaltyschiessen: Wingerli -, Stransky -; Tatar -, Zadina -; Künzle -, Kessler -; Hofmann -, Asplund -; Martschini 1:0, Tambellini 1:1; Kessler -, Kubalik -; Ryfors 1:2, Martschini -. -
Strafen: 3mal 2 plus 5 Minuten (Mischa Geisser) plus Spieldauer (Mischa Geisser) gegen Zug, 4mal 2 Minuten gegen Davos. -
PostFinance-Topskorer: Tatar; Stransky.Zug: Genoni; Diaz, Sklenicka; Balestra, Tobias Geisser; Graham, Stadler; Mischa Geisser; Vozenilek, Tatar, Kubalik; Künzle, Senteler, Herzog; Martschini, Wingerli, Hofmann; Lindemann, Leuenberger, Eggenberger; Wey.
Davos: Aeschlimann; Fora, Frick; Andersson, Dahlbeck; Gross, Jung; Barandun; Nussbaumer, Ryfors, Tambellini; Stransky, Corvi, Knak; Kessler, Asplund, Zadina; Frehner, Egli, Gredig; Parrée.
Bemerkungen: Zug ohne Bengtsson, Riva, Schlumpf (alle verletzt) und Kovar (überzähliger Ausländer), Davos ohne Müller (verletzt) und Lemieux (überzähliger Ausländer).

Sven Senteler, rechts, von Zug im Spiel gegen Rasmus Asplund, links, von Davos beim Eishockey Qualifikationsspiel der National League zwischen dem EV Zug und dem HC Davos am Dienstag, 23. September 20 ...
Bild: keystone

Lugano – Bern 0:3

4545 Zuschauer. - SR Gerber/Stricker, Cattaneo/Bachelut. - Tore: 11. Baumgartner (Schild) 0:1. 54. (53:42) Merelä (Häman Aktell/bei 5 gegen 3) 0:2. 55. (54:40) Vermin (Aaltonen, Bemström/Powerplaytor) 0:3. -
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lugano, 1mal 2 plus 5 Minuten (Lindholm) gegen Bern. -
PostFinance-Topskorer: Fazzini; Merelä.
Lugano: Schlegel; Carrick, Mirco Müller; Aebischer, Dahlström; Jesper Peltonen, Alatalo; Brian Zanetti; Simion, Thürkauf, Bertaggia; Omark, Sanford, Fazzini; Canonica, Sgarbossa, Perlini; Tanner, Morini, Aleksi Peltonen.
Bern: Reideborn; Vermin, Lindholm; Häman Aktell, Füllemann; Untersander, Rhyn; Kindschi; Merelä, Marco Müller, Alge; Lehmann, Aaltonen, Bemström; Schild, Baumgartner, Marchon; Ritzmann, Graf, Scherwey; Levin Moser.
Bemerkungen: Lugano ohne Kupari, Sekac und Marco Zanetti (alle verletzt), Bern ohne Ejdsell, Kreis, Loeffel (alle verletzt) und Jakowenko (überzähliger Ausländer).

From left, Marc Marchon (SCB), Thierry Schild (SCB) and Benjamin Baumgartner (SCB), celebrate 0-1 goal, during the Swiss National League A (NLA) 2025/26 championship game between HC Lugano and SC Bern ...
Bild: keystone

Fribourg – ZSC Lions 3:2 n.P.

9280 Zuschauer (ausverkauft). - SR Piechaczek/Borga, Gnemmi/Bichsel. - Tore: 14. Kukan (Bader, Weber) 0:1. 25. Kapla (Biasca, Sprunger) 1:1. 29. Etter (Jecker, Schmid) 2:1. 35. Lehtonen (Malgin, Sigrist) 2:2. - Penaltyschiessen: Schmid 1:0, Frödén -; Sörensen -, Balcers -; Kapla -, Malgin -; Bertschy -, Hollenstein -; Wallmark -, Baltisberger -. -
Strafen: je 3mal 2 Minuten. -
PostFinance-Topskorer: Sörensen; Malgin.
Fribourg-Gottéron: Galley; Kapla, Streule; Rathgeb, Jecker; Johnson, Nemeth; Seiler; Bertschy, Schmid, Biasca; Sprunger, De la Rose, Gerber; Sörensen, Wallmark, Marchon; Nicolet, Walser, Etter; Rod.
ZSC Lions: Hrubec; Weber, Kukan; Lehtonen, Marti; Trutmann, Geering; Schwendeler; Hollenstein, Malgin, Riedi; Frödén, Bader, Balcers; Baechler, Sigrist, Gruber; Baltisberger, Henry, Olsson; Meier.
Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Berra, Dorthe, Glauser (alle verletzt), Wülser () und Borgström (krank), ZSC Lions ohne Aberg, Andreoff, Andrighetto, Grant (alle verletzt) und Segafredo (krank).

Julien Sprunger (HCFG), gauche, lutte pour le puck avec Thierry Bader (ZSC), et Jan Schwendeler (ZSC), droite, lors du match du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre le HC Fr ...
Bild: keystone

Rapperswil – Biel 5:2

3854 Zuschauer. - SR Stolc/Ruprecht, Meusy/Schlegel. - Tore: 7. Strömwall (Albrecht) 1:0. 15. Graf (Zangger) 2:0. 25. Andersson (Sylvegaard, Dionicio/Powerplaytor) 2:1. 41. (40:24) Lammer (Wetter, Dünner) 3:1. 43. Cajka (Andersson, Sylvegaard) 3:2. 51. Larsson (Moy, Strömwall/bei 5 gegen 3) 4:2. 59. Fritz (Taibel) 5:2 (ins leere Tor). -
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 4mal 2 Minuten gegen Biel. -
PostFinance-Topskorer: Strömwall; Sylvegaard.
Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Honka, Maier; Pilut, Larsson; Kellenberger, Dufner; Jelovac; Moy, Albrecht, Strömwall; Fritz, Rask, Embacher; Lammer, Dünner, Wetter; Graf, Taibel, Valentin Hofer; Zangger.
Biel: Säteri; Zryd, Hultström; Burren, Stampfli; Blessing, Grossmann; Dionicio; Sylvegaard, Andersson, Cajka; Fabio Hofer, Haas, Sallinen; Sablatnig, Müller, Rajala; Cattin, Christen, Bärtschi; Villard.
Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Capaul und Jensen (beide verletzt), Biel ohne Braillard, Kneubuehler, Laaksonen und Neuenschwander (alle verletzt). Biel von 58:27 bis 58:36 ohne Torhüter.

Niklas Blessing (EHCB), links, gegen Tanner Fritz (SCRJ) waehrend dem Meisterschaftsspiel der National League zwischen den SC Rapperswil Jona Lakers und dem EHC Biel, am Dienstag, den 23. September 20 ...
Bild: keystone

Kloten – Ajoie 2:1 n.V.

3725 Zuschauer. - SR Wiegand/Ströbel, Obwegeser/Nater. -
Tore: 34. Delémont (Derungs) 1:0. 59. Mottet (Honka, Bellemare) 1:1 (ohne Torhüter). 61. (60:28) Puhakka (Leino, Lindroth) 2:1. -
Strafen: je 2mal 2 Minuten. -
PostFinance-Topskorer: Puhakka; Devos.
Kloten: Fadani; Wolf, Lindroth; Hausheer, Klok; Delémont, Profico; Sidler, Steiner; Simic, Leino, Puhakka; Meyer, Ramel, Schreiber; Weibel, Schäppi, Rafael Meier; Derungs, Smirnovs, Keller.
Ajoie: Conz; Honka, Fischer; Friman, Berthoud; Pilet, Nussbaumer; Christe; Robin, Bellemare, Bozon; Wick, Devos, Pedretti; Hazen, Gauthier, Mottet; Sopa, Schläpfer, Veckaktins; Romanenghi.
Bemerkungen: Kloten ohne Diem, Gignac, Kellenberger, Körbler, Simon Meier, Morley und Waeber (alle verletzt), Ajoie ohne Cavalleri, Fey, Garessus, Nättinen, Thiry und Turkulainen (alle verletzt). Ajoie von 58:42 bis 60:28 ohne Torhüter.

EHC Kloten Stuermer Robert Leino gegen HC Ajoie Stuermer Louis Robin waehrend dem Qualifikationsspiel der Eishockey-Meisterschaft der National League zwischen den Teams EHC Kloten und HC Ajoie am Dien ...
Bild: keystone

Lausanne – Langnau 4:1

7718 Zuschauer. - SR Tscherrig/Staudenmann, Duc/Bürgy. - Tore: 5. Caggiula (Fuchs, Rochette/Powerplaytor) 1:0. 18. Rochette (Fuchs, Brannström/Powerplaytor) 2:0. 22. (21:53) Suomela (Kahun, Marti) 3:0. 23. (22:15) Douay (Sansonnens, Niku) 4:0. 42. Pesonen (Kinnunen, Rohrbach/Powerplaytor) 4:1. -
Strafen: je 4mal 2 Minuten. -
PostFinance-Topskorer: Czarnik; Baltisberger.
Lausanne: Pasche; Heldner, Brannström; Baragano, Niku; Vouardoux, Marti; Sansonnens; Caggiula, Czarnik, Rochette; Riat, Suomela, Kahun; Fuchs, Jäger, Zehnder; Prassl, Bougro, Douay; Holdener.
SCL Tigers: Boltshauser; Kinnunen, Mathys; Meier, Baltisberger; Lehmann, Erni; Guggenheim; Julian Schmutz, Björninen, Mäenalanen; Rohrbach, O'Reilly, Pesonen; Petersson, Felcman, Allenspach; Bachofner, Salzgeber, Lapinskis.
Bemerkungen: Lausanne ohne Fiedler (verletzt) und Oksanen (überzähliger Ausländer), SCL Tigers ohne Fahrni, Paschoud, Petrini, Riikola und Flavio Schmutz (alle verletzt).

Yannick Zehnder (LHC), gauche, lutte pour le puck avec le gardien Luca Boltshauser (SCL), droite, lors du match de championnat suisse de hockey sur glace de National League, entre Lausanne HC et SCL T ...
Bild: keystone

Servette – Ambri 5:4

5063 Zuschauer. - SR Hebeisen/Hungerbühler, Altmann/Urfer. -
Tore: 2. Bürgler (Tierney, Zgraggen) 0:1. 8. Chanton (Verboon) 1:1. 15. Virtanen (Unterzahltor!) 1:2. 34. Rutta (Chanton, Puljujärvi) 2:2. 36. (35:25) Petan (Tierney/Powerplaytor) 2:3. 37. (36:27) Zwerger 2:4. 37. (36:53) Puljujärvi (Granlund, Saarijärvi) 3:4. 38. (37:08) Vesey (Praplan) 4:4. 54. Jooris (Powerplaytor) 5:4. -
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 5mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta. -
PostFinance-Topskorer: Puljujärvi; Heed.
Genève-Servette: Charlin; Saarijärvi, Le Coultre; Rutta, Chanton; Karrer, Berni; Sutter, Schneller; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Ignatavicius, Jooris, Vesey; Pouliot, Praplan, Rod; Miranda, Verboon, Hischier.
Ambri-Piotta: Senn; Virtanen, Bachmann; Heed, Terraneo; Dario Wüthrich, Zgraggen; Zaccheo Dotti; Joly, Heim, Zwerger; Pestoni, Manix Landry, DiDomenico; Bürgler, Tierney, Petan; Lukas Landry, Kostner, Müller; De Luca.
Bemerkungen: Genève-Servette ohne Akeson und Beck (beide überzählige Ausländer), Ambri-Piotta ohne Isacco Dotti, Grassi (beide verletzt), Philip Wüthrich (krank) und Formenton (überzähliger Ausländer). Ambri-Piotta ab 58:34 ohne Torhüter.

La joie de Josh Jooris (GSHC), a la fin du match du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre Geneve-Servette HC, GSHC, et HC Ambri-Piotta, HCAP, ce mardi 23 septembre 2025 a la ...
Bild: keystone
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo

Tabelle

Mehr Eishockey:
Analyse
Das steckt hinter dem guten Saisonstart des HC Davos
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Du bist ein echter Eishockey-Fan? So kriegst du das Stadion-Feeling zuhause hin.
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
2
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
3
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
4
Er ritt die Credit Suisse mit ins Verderben – nun schöpft er Obdachlosen Suppe
5
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
Meistkommentiert
1
Hamas weist Trumps Äusserungen zurück +++ Hamas begrüsst Anerkennung
2
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
3
Eigenmietwert-Abschaffung: Befürworter glauben an Trendumkehr
4
«Das Haus ist am Brennen, doch Albert Rösti löscht es nicht»
5
Charlie Kirk wird mit einer Gedenkfeier geehrt, wie es sie wohl noch nie gab
Meistgeteilt
1
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
2
Profimannschaft des EHC Winterthur vor dem Aus: «Rückzug in eine tiefere Liga droht»
3
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
4
Erika Kirk über mutmasslichen Todesschützen Tyler Robinson: «Ich vergebe ihm»
5
3 ... 2 ... 1 ... FAILS!
Nach langer Leidenszeit winkt der Millionen-Jackpot: Das bedeutet WM-Gold für Reusser
Vor einem Jahr wusste Marlen Reusser, 34, nicht einmal, ob sie je wieder ein normales Leben führen kann. Jetzt gewinnt sie erstmals WM-Gold. Die Geschichte einer Kämpferin.
Olympia-Silber. Zweimal WM-Silber. Und jetzt endlich Gold. Mit 34 Jahren krönt Radsportlerin Marlen Reusser mit dem Titel im WM-Zeitfahren ihre Karriere. Nach den Fussballerinnen und Leichtathletin Ditaji Kambundji sorgt der Schweizer Frauensport erneut für eine Euphorie-Welle.
Zur Story