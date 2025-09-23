Siegesserie des HC Davos reisst auch in Zug nicht ab
Zug – Davos 3:4 n.P.
7450 Zuschauer (ausverkauft). - SR Kaukokari/Lemelin, Humair/Stalder. - Tore: 5. Martschini (Hofmann) 1:0. 7. Nussbaumer 1:1. 13. Tambellini (Nussbaumer/Powerplaytor) 1:2. 31. Vozenilek (Kubalik) 2:2. 44. Herzog (Tobias Geisser) 3:2. 55. Nussbaumer (Frick) 3:3. - Penaltyschiessen: Wingerli -, Stransky -; Tatar -, Zadina -; Künzle -, Kessler -; Hofmann -, Asplund -; Martschini 1:0, Tambellini 1:1; Kessler -, Kubalik -; Ryfors 1:2, Martschini -. -
Strafen: 3mal 2 plus 5 Minuten (Mischa Geisser) plus Spieldauer (Mischa Geisser) gegen Zug, 4mal 2 Minuten gegen Davos. -
PostFinance-Topskorer: Tatar; Stransky.Zug: Genoni; Diaz, Sklenicka; Balestra, Tobias Geisser; Graham, Stadler; Mischa Geisser; Vozenilek, Tatar, Kubalik; Künzle, Senteler, Herzog; Martschini, Wingerli, Hofmann; Lindemann, Leuenberger, Eggenberger; Wey.
Davos: Aeschlimann; Fora, Frick; Andersson, Dahlbeck; Gross, Jung; Barandun; Nussbaumer, Ryfors, Tambellini; Stransky, Corvi, Knak; Kessler, Asplund, Zadina; Frehner, Egli, Gredig; Parrée.
Bemerkungen: Zug ohne Bengtsson, Riva, Schlumpf (alle verletzt) und Kovar (überzähliger Ausländer), Davos ohne Müller (verletzt) und Lemieux (überzähliger Ausländer).
Lugano – Bern 0:3
4545 Zuschauer. - SR Gerber/Stricker, Cattaneo/Bachelut. - Tore: 11. Baumgartner (Schild) 0:1. 54. (53:42) Merelä (Häman Aktell/bei 5 gegen 3) 0:2. 55. (54:40) Vermin (Aaltonen, Bemström/Powerplaytor) 0:3. -
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lugano, 1mal 2 plus 5 Minuten (Lindholm) gegen Bern. -
PostFinance-Topskorer: Fazzini; Merelä.
Lugano: Schlegel; Carrick, Mirco Müller; Aebischer, Dahlström; Jesper Peltonen, Alatalo; Brian Zanetti; Simion, Thürkauf, Bertaggia; Omark, Sanford, Fazzini; Canonica, Sgarbossa, Perlini; Tanner, Morini, Aleksi Peltonen.
Bern: Reideborn; Vermin, Lindholm; Häman Aktell, Füllemann; Untersander, Rhyn; Kindschi; Merelä, Marco Müller, Alge; Lehmann, Aaltonen, Bemström; Schild, Baumgartner, Marchon; Ritzmann, Graf, Scherwey; Levin Moser.
Bemerkungen: Lugano ohne Kupari, Sekac und Marco Zanetti (alle verletzt), Bern ohne Ejdsell, Kreis, Loeffel (alle verletzt) und Jakowenko (überzähliger Ausländer).
Fribourg – ZSC Lions 3:2 n.P.
9280 Zuschauer (ausverkauft). - SR Piechaczek/Borga, Gnemmi/Bichsel. - Tore: 14. Kukan (Bader, Weber) 0:1. 25. Kapla (Biasca, Sprunger) 1:1. 29. Etter (Jecker, Schmid) 2:1. 35. Lehtonen (Malgin, Sigrist) 2:2. - Penaltyschiessen: Schmid 1:0, Frödén -; Sörensen -, Balcers -; Kapla -, Malgin -; Bertschy -, Hollenstein -; Wallmark -, Baltisberger -. -
Strafen: je 3mal 2 Minuten. -
PostFinance-Topskorer: Sörensen; Malgin.
Fribourg-Gottéron: Galley; Kapla, Streule; Rathgeb, Jecker; Johnson, Nemeth; Seiler; Bertschy, Schmid, Biasca; Sprunger, De la Rose, Gerber; Sörensen, Wallmark, Marchon; Nicolet, Walser, Etter; Rod.
ZSC Lions: Hrubec; Weber, Kukan; Lehtonen, Marti; Trutmann, Geering; Schwendeler; Hollenstein, Malgin, Riedi; Frödén, Bader, Balcers; Baechler, Sigrist, Gruber; Baltisberger, Henry, Olsson; Meier.
Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Berra, Dorthe, Glauser (alle verletzt), Wülser () und Borgström (krank), ZSC Lions ohne Aberg, Andreoff, Andrighetto, Grant (alle verletzt) und Segafredo (krank).
Rapperswil – Biel 5:2
3854 Zuschauer. - SR Stolc/Ruprecht, Meusy/Schlegel. - Tore: 7. Strömwall (Albrecht) 1:0. 15. Graf (Zangger) 2:0. 25. Andersson (Sylvegaard, Dionicio/Powerplaytor) 2:1. 41. (40:24) Lammer (Wetter, Dünner) 3:1. 43. Cajka (Andersson, Sylvegaard) 3:2. 51. Larsson (Moy, Strömwall/bei 5 gegen 3) 4:2. 59. Fritz (Taibel) 5:2 (ins leere Tor). -
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 4mal 2 Minuten gegen Biel. -
PostFinance-Topskorer: Strömwall; Sylvegaard.
Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Honka, Maier; Pilut, Larsson; Kellenberger, Dufner; Jelovac; Moy, Albrecht, Strömwall; Fritz, Rask, Embacher; Lammer, Dünner, Wetter; Graf, Taibel, Valentin Hofer; Zangger.
Biel: Säteri; Zryd, Hultström; Burren, Stampfli; Blessing, Grossmann; Dionicio; Sylvegaard, Andersson, Cajka; Fabio Hofer, Haas, Sallinen; Sablatnig, Müller, Rajala; Cattin, Christen, Bärtschi; Villard.
Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Capaul und Jensen (beide verletzt), Biel ohne Braillard, Kneubuehler, Laaksonen und Neuenschwander (alle verletzt). Biel von 58:27 bis 58:36 ohne Torhüter.
Kloten – Ajoie 2:1 n.V.
3725 Zuschauer. - SR Wiegand/Ströbel, Obwegeser/Nater. -
Tore: 34. Delémont (Derungs) 1:0. 59. Mottet (Honka, Bellemare) 1:1 (ohne Torhüter). 61. (60:28) Puhakka (Leino, Lindroth) 2:1. -
Strafen: je 2mal 2 Minuten. -
PostFinance-Topskorer: Puhakka; Devos.
Kloten: Fadani; Wolf, Lindroth; Hausheer, Klok; Delémont, Profico; Sidler, Steiner; Simic, Leino, Puhakka; Meyer, Ramel, Schreiber; Weibel, Schäppi, Rafael Meier; Derungs, Smirnovs, Keller.
Ajoie: Conz; Honka, Fischer; Friman, Berthoud; Pilet, Nussbaumer; Christe; Robin, Bellemare, Bozon; Wick, Devos, Pedretti; Hazen, Gauthier, Mottet; Sopa, Schläpfer, Veckaktins; Romanenghi.
Bemerkungen: Kloten ohne Diem, Gignac, Kellenberger, Körbler, Simon Meier, Morley und Waeber (alle verletzt), Ajoie ohne Cavalleri, Fey, Garessus, Nättinen, Thiry und Turkulainen (alle verletzt). Ajoie von 58:42 bis 60:28 ohne Torhüter.
Lausanne – Langnau 4:1
7718 Zuschauer. - SR Tscherrig/Staudenmann, Duc/Bürgy. - Tore: 5. Caggiula (Fuchs, Rochette/Powerplaytor) 1:0. 18. Rochette (Fuchs, Brannström/Powerplaytor) 2:0. 22. (21:53) Suomela (Kahun, Marti) 3:0. 23. (22:15) Douay (Sansonnens, Niku) 4:0. 42. Pesonen (Kinnunen, Rohrbach/Powerplaytor) 4:1. -
Strafen: je 4mal 2 Minuten. -
PostFinance-Topskorer: Czarnik; Baltisberger.
Lausanne: Pasche; Heldner, Brannström; Baragano, Niku; Vouardoux, Marti; Sansonnens; Caggiula, Czarnik, Rochette; Riat, Suomela, Kahun; Fuchs, Jäger, Zehnder; Prassl, Bougro, Douay; Holdener.
SCL Tigers: Boltshauser; Kinnunen, Mathys; Meier, Baltisberger; Lehmann, Erni; Guggenheim; Julian Schmutz, Björninen, Mäenalanen; Rohrbach, O'Reilly, Pesonen; Petersson, Felcman, Allenspach; Bachofner, Salzgeber, Lapinskis.
Bemerkungen: Lausanne ohne Fiedler (verletzt) und Oksanen (überzähliger Ausländer), SCL Tigers ohne Fahrni, Paschoud, Petrini, Riikola und Flavio Schmutz (alle verletzt).
Servette – Ambri 5:4
5063 Zuschauer. - SR Hebeisen/Hungerbühler, Altmann/Urfer. -
Tore: 2. Bürgler (Tierney, Zgraggen) 0:1. 8. Chanton (Verboon) 1:1. 15. Virtanen (Unterzahltor!) 1:2. 34. Rutta (Chanton, Puljujärvi) 2:2. 36. (35:25) Petan (Tierney/Powerplaytor) 2:3. 37. (36:27) Zwerger 2:4. 37. (36:53) Puljujärvi (Granlund, Saarijärvi) 3:4. 38. (37:08) Vesey (Praplan) 4:4. 54. Jooris (Powerplaytor) 5:4. -
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 5mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta. -
PostFinance-Topskorer: Puljujärvi; Heed.
Genève-Servette: Charlin; Saarijärvi, Le Coultre; Rutta, Chanton; Karrer, Berni; Sutter, Schneller; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Ignatavicius, Jooris, Vesey; Pouliot, Praplan, Rod; Miranda, Verboon, Hischier.
Ambri-Piotta: Senn; Virtanen, Bachmann; Heed, Terraneo; Dario Wüthrich, Zgraggen; Zaccheo Dotti; Joly, Heim, Zwerger; Pestoni, Manix Landry, DiDomenico; Bürgler, Tierney, Petan; Lukas Landry, Kostner, Müller; De Luca.
Bemerkungen: Genève-Servette ohne Akeson und Beck (beide überzählige Ausländer), Ambri-Piotta ohne Isacco Dotti, Grassi (beide verletzt), Philip Wüthrich (krank) und Formenton (überzähliger Ausländer). Ambri-Piotta ab 58:34 ohne Torhüter.
