Sport

Eishockey

National League: Der SCB verliert gegen Lugano nach Verlängerung



Bild: keystone

Wieder verliert der SCB: Bürgler schiesst Lugano in der Verlängerung zum Sieg

Der Schlittschuhclub Bern muss weiter um die Playoffs bangen. 20 Stunden nach dem 1:4 vom Samstag verlieren die Berner mit 3:4 nach Verlängerung auch das zweite Heimspiel gegen Lugano.

Die Berner verbleiben nach dem Wochenende mit zwei Heimspielen auf Platz 10, lediglich zwei Zähler vor Ambri-Piotta (11.). Aber die Berner haben nach dem stressigen Pensum der letzten Wochen bloss noch ein Spiel weniger ausgetragen als die Rivalen am Strich.

Am Sonntag wussten die Berner nicht so recht, ob sie einen Punkt gewonnen oder zwei verloren haben. Im Schlussabschnitt machte Bern aus einem 0:2-Rückstand eine 3:2-Führung. In der 58. Minute gelang Tim Heed für Lugano aber der Ausgleich. In der Verlängerung gelang Dario Bürgler mit dem 17. Saisontor nach 129 Sekunden das 4:3-Siegtor.

Lugano kam zum fünften Sieg hintereinander und gewann die letzten zwei Saisons alle Partien in Bern. Überhaupt spielt der SCB im eigenen Stadion vor leeren Rängen so schwach wie noch nie in seiner Geschichte. Erst 21 Punkte holte Bern in der PostFinance-Arena – neun weniger als Ambri, das in der Heim-Tabelle auch nur den 10. Platz belegt.

Bei Lugano hütete erstmals seit der 2:6-Heimniederlage gegen Biel wieder Sandro Zurkirchen das Tor. Bis zur 43. Minute spielte Zurkirchen perfekt; anschliessend liess er aber drei der nächsten fünf Schüsse auf sein Tor passieren. Lugano kassierte nach vier Glanzvorstellungen von Niklas Schlegel und Siegen gegen Bern (zweimal 4:1) und Ambri (zweimal 3:1) erstmals wieder mehr als einen Gegentreffer.

Bild: keystone

Bern - Lugano 3:4 (0:0, 0:2, 3:1, 0:1) n.V.

0 Zuschauer. - SR Urban/Kristijan Nikolic, Obwegeser/Progin.

Tore: 26. Herburger (Lammer, Bertaggia) 0:1. 30. Fazzini (Heed, Arcobello/Powerplaytor) 0:2. 43. Jeffrey (Conacher, Olofsson/Powerplaytor) 1:2. 50. Praplan (Scherwey, Henauer) 2:2. 56. Olofsson (Powerplaytor) 3:2. 58. Heed (Arcobello, Fazzini) 3:3. 63. Bürgler (Herburger) 3:4.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Bern, 2mal 2 Minuten gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Jeffrey; Arcobello.

Bern: Wüthrich; Untersander, Henauer; Andersson, Zryd; Burren, Beat Gerber; Thiry, Colin Gerber; Conacher, Jeffrey, Olofsson; Scherwey, Praplan, Pestoni; Sopa, Heim, Moser; Berger, Bader, Jeremi Gerber.

Lugano: Zurkirchen; Heed, Wellinger; Loeffel, Chiesa; Nodari, Wolf; Traber, Antonietti; Bürgler, Arcobello, Bödker; Fazzini, Lajunen, Suri; Lammer, Herburger, Bertaggia; Zangger, Sannitz, Haussener.

Bemerkungen: Bern ohne Blum, Ruefenacht, Sciaroni (alle verletzt) und Neuenschwander (krank), Lugano ohne Morini, Riva und Walker (alle verletzt). (abu/sda)

Die Tabelle:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Der 1000er-Klub des Schweizer Eishockeys Dinge, die Hockey-Fans niemals sagen würden Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter