SCB im Elend – Klatsche für Ajoie – Zug gewinnt auch sein viertes Spiel



Bild: keystone

SCB im Elend – Klatsche für Ajoie – Zug gewinnt auch sein viertes Spiel

SCRJ Lakers – ZSC Lions

Bild: keystone

EV Zug – Lausanne 3:1

Der EV Zug kam im vierten Spiel zum vierten Sieg; Lausanne verlor auch das zweite (Auswärts-)Spiel. Die Partie stand indes bis zuletzt auf Messers Schneide. Lausanne forderte den Meister. Die Waadtländer schossen öfter aufs Tor und erspielten sich mindestens gleich viele gute Torchancen.

Bild: keystone

Über die entscheidenden Szenen wurde am Ende viel diskutiert. Livio Stadlers Führungstor für den EV Zug wurde zuerst nicht, nach einer Challenge von Coach Dan Tangnes dann aber doch gegeben. In den Schlussminuten strebte Lausanne während 100 Sekunden mit sechs Feldspielern (ohne Torhüter) gegen nur drei Zuger den 2:2-Ausgleich an. Stattdessen kassierten die Lausanner durch einen Befreiungsschlag von Dario Simion nach 57 Minuten das entscheidende 1:3 ins leere Tor.

Biel – Fribourg-Gottéron

Bild: keystone

Servette – SC Bern 3:1

Bereits wieder im Elend befindet sich der Schlittschuhclub Bern. Nach zwei enttäuschenden 9. Schlussrängen in den letzten beiden Saisons belegen die Berner nach der ersten Woche und nach vier Niederlagen den 13. und letzten Platz.

Bild: keystone

In Genf setzte der SCB die Reihe der ungenügenden Leistungen nahtlos fort. Servette siegte hochverdient mit 3:1. Arnaud Jacquemet und Benjamin Antonietti gelangen nach 37 Minuten innerhalb von 35 Sekunden die Tore vom 1:1 zum 3:1. Servette hätte indes schon nach dem ersten Abschnitt deutlicher als 1:0 führen können.

Bern fehlten Ordnung, Tempo und Leidenschaft. Vor dem 0:1 bemerkten die Berner nicht, dass sie aus freien Stücken mit einem Feldspieler zu wenig spielten. Vor dem wegweisenden 1:2 leistete sich Cory Conacher, der fünf Minuten vorher für Bern ausgeglichen hatte, einen Quer- und Fehlpass in der eigenen Zone.

Servette - Bern 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

4137 Zuschauer. - SR Stricker/Fluri, Altmann/Progin.

Tore: 12. Moy (Patry) 1:0. 32. Conacher (Powerplaytor) 1:1. 37. (36:51) Jacquemet (Tömmernes) 2:1. 38. (37:26) Antonietti (Smons, Moy) 3:1.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Servette, 5mal 2 Minuten gegen Bern.

Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Völlmin, Smons; Le Coultre, Maurer; Ugazzi; Vouillamoz, Smirnovs, Winnik; Rod, Filppula, Vermin; Moy, Jooris, Patry; Antonietti, Berthon, Cavalleri; Riat.

Bern: Manzato; Andersson, Beat Gerber; Untersander, Mika Henauer; Pinana, Colin Gerber; Thiry; Conacher, Jeffrey, Moser; Bader, Fahrni, Scherwey; Praplan, Kahun, Daugavins; Sciaroni, Neuenschwander, Jeremi Gerber; Berger.

Bemerkungen: Servette ohne Karrer, Mercier, Miranda, Pouliot, Richard und Tanner (alle verletzt), Bern ohne Dähler (verletzt). Bern von 58:43 bis 59:05 und ab 59:22 ohne Torhüter.

SCL Tigers – Ambri-Piotta

Bild: keystone

Ajoie – Lugano 2:7

Schon im zweiten (Heim-)Spiel nach dem Aufstieg erlebte der HC Ajoie, dass ihm in der National League eine steife Brise entgegenweht. Auf das 1:3 gegen Biel folgte ein 2:7 gegen den HC Lugano, der sich zuvor in den ersten zwei Spielen in der Offensive äusserst schwer getan hatte.

Bild: keystone

In Pruntrut lief es Lugano im Angriff viel besser. Lugano führte schon nach 15 Minuten 3:0. Die Tessiner trafen sogar mit einem Mann weniger auf dem Eis (4:0 durch Luca Fazzini). Sechs Schweizer Akteure des HC Lugano erzielten ihr erstes Saisontor; Romain Loeffel (der für nächste Saison den Wechsel nach Bern schon bekanntgegeben hat) traf sogar zweimal.

Bei Ajoie debütierte der 19-jährige Verteidiger Even Helfer. Bei Lugano bestritt Daniel Carr nach kurzer Verletzungspause das erste Meisterschaftsspiel. Carr hatte in der Champions Hockey League mit sieben Punkten aus vier Spielen brilliert; in der Ajoie skorte er aber noch nicht.

Ajoie - Lugano 2:7 (0:3, 1:3, 1:1)

2843 Zuschauer. - SR Tscherrig/Hungerbühler, Kehrli/Wolf.

Tore: 4. Morini (Boedker, Herburger) 0:1. 11. Thürkauf 0:2. 16. Alatalo (Riva) 0:3. 23. Fazzini (Unterzahltor!) 0:4. 34. Walker (Traber, Stoffel) 0:5. 37. Joggi (Hauert) 1:5. 39. Loeffel (Boedker, Herburger) 1:6. 42. Loeffel 1:7. 54. Frossard (Frei, Rouiller) 2:7.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Ajoie, 5mal 2 Minuten gegen Lugano.

Ajoie: Tim Wolf; Gauthier-Leduc, Eigenmann; Rouiller, Hauert; Birbaum, Helfer; Schnegg, Pouilly; Hazen, Devos, Asselin; Huber, Frossard, Joggi; Rohrbach, Romanenghi, Schmutz; Frei, Ness, Bogdanoff.

Lugano: Schlegel; Alatalo, Riva; Loeffel, Müller; Nodari, Bernd Wolf; Chiesa, Walker; Fazzini, Arcobello, Carr; Boedker, Herburger, Morini; Bertaggia, Thürkauf, Josephs; Traber, Tschumi, Stoffel.

Bemerkungen: Lugano ohne Haussener (verletzt).

Die Tabelle

